Громкое дело «алмазов в трусах» передано в суд

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению главного специалиста филиала акционерного общества «АЛРОСА» – «Единая сбытовая организация «АЛРОСА» Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского, Евгения Богомолова и Сергея Свиридова в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней).

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год участники преступной группы в ходе сортировки необработанных драгоценных камней тайно похитили 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье, после чего незаконно сбыли их большую часть иностранным покупателям.

Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб АО «АЛРОСА» на сумму свыше 700 млн рублей.

В ходе расследования у фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты 480 алмазов на общую сумму свыше 300 млн рублей, крупные денежные суммы в иностранной валюте.

Также следствием изъяты и арестованы ювелирные изделия, дорогостоящее движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дорогомиловский районный суд г. Москвы.

СПРАВКА:

По версии следствия, главный специалист Елена Канунникова с 2006 года выносила со склада драгоценные камни в нижнем белье, заменяя их более дешевыми алмазами. Всего в деле пять фигурантов, двое из которых полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения с прокурором о сотрудничестве, в рамках которых дали показания на сообщников.