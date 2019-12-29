Громкие итоги года

Итоги года от Федота Тумусова.

«Уходящий год выдался…» – так хотел начать я подведение его итогов, но подумал, что лучше расскажу, что сделал за последние 12 месяцев, чего добился для всех нас, а вы уже сами решите, что это был за год.

Добиваться, не скрою, было нелегко: при доминировании в Госдуме «Единой России» приходится идти на самые разные ухищрения, чтобы важные для страны в целом и Якутии в частности инициативы были приняты – и далеко не всегда от твоего имени. Однако здесь главное не участие, о котором громко расскажут по телевизору, а победа.

Приведу один простой пример. Еще в январе этого (уже скоро можно будет сказать «прошлого») года я с трибуны Государственной Думы обратил внимание коллег на огромную задолженность по кредитам, накопившуюся в стране: на тот момент она составляла больше 6 триллионов рублей (написать бы это цифрами, но вы устанете считать нули). Проходит год – и мы получаем ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых. Конечно, это не решение проблемы. Конечно, кредитной амнистии, о необходимости которой я не устаю говорить, до сих пор нет. Но льготная ипотека – все равно долгое эхо в том числе и моего тогдашнего выступления.

С ней же связана и сходная история: я настаивал на повышении возраста участия в программе 2-процентной ипотеки. Почему льгота – только до 35 лет? Разве не нужно дальше людям собственное жилье? Здесь успеха пока нет, но не удивлюсь, если пройдет еще несколько месяцев и правительство или «Единая Россия» внесут изменения в программу. Вода точит камень, и планомерная будничная работа приносит свои результаты.

Такая же история была и с моим законопроектом о выделении государством лекарств людям, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями. Я предлагал расширить этот перечень на новые 8 пунктов, «Единая Россия» сэкономила и отклонила, но уже через две недели внесла свой собственный – практически аналогичный – документ. Да, пришлось еще побороться за расширение перечня упомянутых в нем болезней – но в итоге все закончилось успешно. И неважно, под чьим именем, главное – люди теперь будут жить.

Сколько было таких сюжетов! Буквально в последние дни работы Думы парламент в спешке принял продление выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока. Правда, всего лишь на год, а не на 10 лет, как я предлагал. Хуже, чем хотелось бы, но куда лучше, чем могло бы быть. И не ошибусь, если скажу, что пусть и временного, но успеха удалось добиться благодаря моей работе.

А как не вспомнить о борьбе за первичное звено здравоохранения? В мае я критиковал нацпроекты за то, что они не уделяют ему внимания, а в августе Президент провел совещание, итогом которого стало выделение денег на решение проблемы. Теперь мы в «Справедливой России» создали партийный проект по мониторингу ситуации – и без внимания она точно не останется.

Но были в минувшем году и победы иного рода. Очевидные, где выступление, запрос или законопроект приводили к прямому результату. Тут не могу не вспомнить, как «Единая Россия» отклонила мой законопроект о помощи диабетикам (его я внес после встречи с родителями страдающих этим заболеванием детей в республике), но я не сдался: напрямую обратился к главе Минздрава, она поняла проблему – и вот уже Министерство рассылает по регионам указания: перестать проверять статус юных больных диабетом каждые два года, а давать его сразу до 18 лет. Мелочь? – Нет. Именно из таких мелочей и складывается комфорт в жизни стране, именно в них проявляется социальное государство. А вывод простой: никогда не нужно сдаваться. Если перед тобой закрылась одна дверь, стоит обойти дом с другой стороны.

К прямым победам можно отнести и ситуацию в Хатассах, которые удается спасти от разрушения дамбы. Тут все тоже было не так просто: запросы мне пришлось подкрепить привлечением внимания к проблеме федеральных и даже мировых СМИ. А в итоге – село стоит, люди продолжают жить в своих домах, и берегоукрепительные работы дают ощутимую надежду на то, что ситуация ухудшаться не будет.

Есть и третий тип побед: это не только пролоббировать интересы людей, но и не дать властям принять откровенно вредные инициативы. Например, мы до сих пор не видим и, надеюсь, не увидим платных дорог, которые, по замыслу правительства, предлагалось строить на Севере добывающим компаниям. По сути, они сделали бы десятки тысяч людей заложниками этих компаний, чтобы не сказать крепостными. Но пока удалось затормозить такое выгодное для узкой группы бизнесменов решение.

Победам очень помогают огласка и признание. Когда еще в марте этого года политологи вручили мне премию «Гамбургский счет» за выборную кампанию в Якутии, важно было то, что она привлекла внимание и к другим моим инициативам. А значит – к той пользе, которую они приносят людям.

Впрочем, признаюсь: удается, конечно, не все. Иногда не помогают ни огласка, ни разговоры с коллегами, ни официальные документы. Так, мне очень жаль, что «Единая Россия» отклонила мой законопроект о компенсациях за жилье сельским врачам. Аргументы были стандартными – «денег нет». Но ведь нет не только денег (их-то как раз можно найти), но и врачей. Тут я, само собой, буду продолжать работу: рано или поздно, уверен, получится добиться своего (а на самом деле – нашего). Хотелось бы только, чтобы не слишком поздно.

Каждый месяц проезжая зачастую по самым отдаленным районам Якутии, я вижу, что на самом деле происходит у нас в республике. Без этого знания нельзя работать в парламенте: теоретически – значит «никак».

Только из последнего я вспоминаю поездки в деревни Олекминского и Аллаиховского районов: во время таких выездов я всегда спрашиваю, чем живут люди, в чем для них главные проблемы? На этой основе потом и строится моя работа. Я очень рад, когда в этих поездках оказываюсь не один, когда наглядно, как в селе Майя Мегино-Кангаласского района могу показать коллегам из совета при главе Ил Тумэна, что необходимо сделать для развития села, как нужно, например, перестать выжимать из него успехи аграрного сектора – а вместо этого начать поддерживать людей. Практика, наглядный опыт – вот основа любой законодательной инициативы.

Та же самая история была у меня недавно и в Хангаласском улусе, где местные власти предложили меры по ужесточению продажи алкоголя. Это те проблемы, которые нужно решить, но узнать о них можно только при непосредственном общении на месте.

Думаю, вы все помните и историю с фактическим нападением на оленеводов. Причина – драгоценная мамонтовая кость. Значит, ее сбор нужно отрегулировать еще лучше, чтобы ни у одного больше не было повода изымать честно найденное в тундре.

Здесь очень помогает и сотрудничество с главой республики. Конструктивный диалог, которого так не хватало в последние годы, приводит к очевидным результатам: мне в Госдуме проще работать, зная, что инициативы будут поддержаны региональной властью – и наоборот.

Еще один яркий пример такой истории – наша совместная борьба за сохранение телевещания на национальных языках в ходе цифровизации. Да, пока успех еще неполон, но мы отстояли такую возможность и продолжаем работу. Пробиваться через невежество всегда трудно: до сих пор не могу забыть, как замминистра связи объяснял мне в Думе, что «караул» по-русски и по-якутски звучит одинаково. Что тут сказать: иногда работа депутата – это еще и преподавание азов языка федеральным чиновникам.

Впрочем, благодаря тому выступлению замминистра, мне как раз и удалось объяснить всем важность проблемы. Чтобы достучаться до власти и общества, нужно быть ярким. Вспоминаю другое свое выступление уходящего года. При обсуждении льготных авиаперевозок я прибегнул к метафоре: «Говорят, что средняя зарплата в Якутии – 66 тысяч рублей. Но где они? Кто столько получает? Вася – 100 тысяч рублей, Петя – 20 тысяч, вот в среднем и выходит 60. Или так: Вася ест мясо, Петя – капусту, а в среднем они едят голубцы».

Эти голубцы тогда разлетелись по Сети, их вспоминают до сих пор, и мне при этом становится куда легче лоббировать льготы для Севера. Вовремя произнесенная шутка порой работает лучше многочасовых обсуждений. А понижения цен на авиабилеты мы продолжим добиваться вместе с новым главой республики.

Похожая история – только уже без шуток – была и в момент принятия закона о компенсациях обманутым дольщикам. Тогда в Думе я привел наглядную статистику, согласно которой формально в Якутии насчитывалось всего 157 таких человек – практически в 20 раз меньше реального числа. А все из-за бюрократических проволочек. В итоге закон о помощи всем, а не только тем, кого посчитали чиновники, был принят единогласно. И в нем, не без гордости скажу я, есть и моя лепта.

Под моим координаторством продолжил работу дискуссионный клуб «Толкуй», то есть я продолжаю работу с будущей молодой элитой Республики Саха (Якутия). Особенно радует, что наши ребята активно приняли участие в республиканской деловой игре «Министр». По результатам игры, трое ребят вошли в число победителей.

Регулярно в рамках работы дискуссионного клуба мы приглашаем успешных в своей сфере людей. Например, на последнем заседании клуба мы пригласили Арсена Томского, технологического предпринимателя из Якутии, который распространяет свой бизнес по всему миру. Многих ребят очень вдохновляет его пример. Было задано много вопросов, даны практические советы, многие получили в подарок книгу «InDriver: от Якутска до Кремниевой долины».

Наконец, был и еще один важный аспект в работе: общение с экспертами. В Госдуме я регулярно провожу круглые столы, куда приглашаю специалистов и депутатов: чтобы вторые услышали первых и поддержали меня в решении различных проблем. В этом году так удалось сделать, в частности, с проектами в строительной отрасли и безопасностью автодорог в Якутии. Не буду обещать мгновенного результата, но семена обсуждения были брошены в нужную почву.

Кстати, в связи с дорогами нельзя не вспомнить и недавно разработанный мной вместе с коллегами законопроект о регулировании такси. Отрасль развивается стремительно, а регулирование осталось в прошлом веке. Задача сделать удобнее и безопаснее и таксистам, и пассажирам. Так в идеале и должен работать каждый законопроект: не запрещать, а помогать. Именно по этому принципу в свое время мы разработали и законопроект о потребительском кредитовании – и после его принятия в прошлое ушли и грабительские проценты, и произвол коллекторов.

Конечно, активность оппозиционного политика нравится далеко не всем: на протяжении года не раз и не два приходилось отбивать и информационные атаки. Но если «свести дебет с кредитом», посмотреть на ту пользу, которую я смог принести республике за этот год, то уверен: дело того стоило.

С наступающим Новым годом, друзья! И, каким бы ни был уходящий – пусть следующий будет лучше него!