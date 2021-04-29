29.04.2021
13:00
122

Культура

Громкая премьера в Мирнинском театре

23-24 апреля состоялась премьера спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по мотивам пьесы П. Бомарше в постановке режиссера Константина СОЛДАТОВА. Музыкальная комедия была представлена на большой сцене Мирнинского театра.  

Новый и современный взгляд на произведение Бомарше, Константин Солдатов озвучил в одном из интервью:  

— У меня появилась идея, и артисты ее поддержали: сделать такой театральный сериал. Сейчас мы увидим одну из частей про Фигаро и его приключения. Дальше, если зритель захочет, сделаем вторую часть. 

Действие происходит в течение одного насыщенного дня, где за короткое время главные герои успевают сплести головокружительную интригу со свадебной церемонией и срочным отъездом жениха — Фигаро. Ведь как только он уедет в Лондон по срочному заданию хозяина, граф проникнет к его жене и будет настаивать на праве «первой ночи». Фигаро против устаревших традиций и в помощь ему приходят ловкость, умение убеждать, скорость, молодость, невероятное остроумие и конечно же любовь.  

В самые эмоциональные моменты все поют, играют и танцуют.  

Приглашаем в мае всех зрителей в наш театр на веселую комедию в постановке Константина Солдатова.  В главной роли остроумного и влюбленного Фигаро – Михаил Сажин, Стефани Ли играет гордую Сюзанну. 

Фото: Пресс-служба Мирнинского театра.
Источник: Пресс-служба Мирнинского театра.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх