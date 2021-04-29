Громкая премьера в Мирнинском театре

23-24 апреля состоялась премьера спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по мотивам пьесы П. Бомарше в постановке режиссера Константина СОЛДАТОВА. Музыкальная комедия была представлена на большой сцене Мирнинского театра.

Новый и современный взгляд на произведение Бомарше, Константин Солдатов озвучил в одном из интервью:

— У меня появилась идея, и артисты ее поддержали: сделать такой театральный сериал. Сейчас мы увидим одну из частей про Фигаро и его приключения. Дальше, если зритель захочет, сделаем вторую часть.

Действие происходит в течение одного насыщенного дня, где за короткое время главные герои успевают сплести головокружительную интригу со свадебной церемонией и срочным отъездом жениха — Фигаро. Ведь как только он уедет в Лондон по срочному заданию хозяина, граф проникнет к его жене и будет настаивать на праве «первой ночи». Фигаро против устаревших традиций и в помощь ему приходят ловкость, умение убеждать, скорость, молодость, невероятное остроумие и конечно же любовь.

В самые эмоциональные моменты все поют, играют и танцуют.

Приглашаем в мае всех зрителей в наш театр на веселую комедию в постановке Константина Солдатова. В главной роли остроумного и влюбленного Фигаро – Михаил Сажин, Стефани Ли играет гордую Сюзанну.