Грипп и ОРВИ в Якутии не сдаются

По данным еженедельного мониторинга на 10 неделе (с 4 по 10 марта) 2019 года уровень заболеваемости в республике превышает эпидемический недельный порог на 92%.

Но, благодаря проводимым ограничительным мероприятиям в образовательных учреждениях, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников и воспитанников детских учреждений на 35% и 30% соответственно, что повлияло на снижение заболеваемости среди совокупного населения на 28%. Уменьшилось количество районов с превышением недельных эпидемических порогов с 17 на 9 неделе года до 7 — на прошедшей неделе.

Наиболее поражаемыми группами остаются дети до 14 лет, которые составляют 77,6% от заболевших ОРВИ.

По данным лабораторного мониторинга в пейзаже циркулирующих вирусов доминируют вирусы негриппозной этиологии, которые составили 23,8% от числа положительных проб у обследуемых лиц. Среди них доминируют вирусы парагриппа.

Учитывая сохраняющуюся напряженную эпидемическую ситуацию по ОРВИ и гриппу в республике, Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в целях профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендует руководителям детских образовательных учреждений независимо от форм собственности:

— проводить мониторинг посещаемости детей и при их отсутствии 20% и более в группах, классах и в целом по учреждению, вводить ограничительные мероприятия;

— усилить утренний фильтр (измерение t, осмотр зева, опрос родителей);

— отстранять от работы сотрудников с признаками ОРВИ;

— усилить дезинфекционный режим, режим обеззараживания воздуха (максимально использовать обеззараживатели воздуха);

— при необходимости вводить масочный режим.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).