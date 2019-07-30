Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве

Якутский боец ММА проведет бой в рамках третьего в России турнира самого успешного промоушена по смешанным единоборствам.

Как сообщил менеджер Григория ПОПОВА Саят АБДРАХМАНОВ, якутский боец планирует выступить на третьем турнире UFC в России, который пройдет 9 ноября в Москве.

«Григорий Попов следующий бой, скорее всего, проведет в Москве. Так же как и Хадис Ибрагимов, который дебютирует [в UFC]», — сказал Абдрахманов.

В своем дебютном бою в рамках самого известного промоушена в Чикаго Григорий Попов 8 июня уступил американцу Эдди УАЙНЛАНДУ. Всего на счету 35-летнего бойца 13 побед и два поражения в ММА. В активе 24-летнего Ибрагимова, который является двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, восемь побед и ни одного поражения.

Еще одним бойцом Саята Абдрахманова является Арман ЦАРУКЯН, который тоже будет выступать на турнире в Москве.

«Арман не получил травм в последнем поединке. Он с удовольствием готов выступить в Москве. Мы уже оповестили руководство UFC, что он будет готов и горит желанием там выступить».

В своем последнем поединке 28 июля Царукян одержал победу единогласным решением судей над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире UFC 240 в Эдмонтоне. Всего на счету 22-летнего бойца 14 побед при двух поражениях.

Напомним, в июне стало известно, что в субботу, 9 ноября, организация проведет второй турнир в Москве. Это будет уже третий турнир UFC в нашей стране после UFC FIGHT NIGHT®: Хант vs Олейник, который прошел в сентябре 2018 года в Москве, и турнира UFC FIGHT NIGHT®: Оверим vs Олейник, состоявшегося в Санкт-Петербурге в апреле этого года.