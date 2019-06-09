Григорий Попов проиграл первый бой в UFC 😨

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В ожесточенной схватке Попов был отправлен в технический нокаут во втором раунде. По контракту у Григория предусмотрено 4 боя в сильнейшей лиге MMA мира.

Напомним, в субботу в Чикаго прошел долгожданный турнир UFC 238, где в бойцовском карде впервые будет представлен якутский боец Григорий Попов. Соперником Григория Попова в трехраундовом бою стал опытный американский боец Эдди Вайнленд. Их бой открыл предварительный кард (прелим) турнира в Чикаго.