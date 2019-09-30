Григорий Трубников посетил лесную научную станцию в Якутии

27 сентября в рамках своего визита в Якутию первый замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Трубников посетил уникальную лесную научную станцию «Спасская Падь» Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Якутский научный центр СО РАН отмечает в этом году 70 лет. Григорий Трубников поздравил коллектив с юбилеем и подчеркнул, что ЯНЦ СО РАН является одной из ведущих научно-методических и экспертных организаций на северо-востоке России.

В «Спасской Пади» Григорий Трубников ознакомился с методами исследования, применяемыми учеными, осмотрел введенную в эксплуатацию в 2019 году высотную вышку для мониторинга потоков углекислого газа, воды и тепла в приграничном слое атмосферы. В число направлений исследований, проводимых на стационаре, входят также экофизиологические исследования растений бореальных лесов и микрометеорологические исследования.

Справка



Лесная научная станция «Спасская Падь» создана в 1952 году и расположена в 25 км севернее г. Якутска на территории Мархинского лесничества.

Направление исследований, проводимых на стационаре:

проведение междисциплинарных научных исследований по решению фундаментальных вопросов, раскрывающих полную картину состояния природной среды, характера взаимодействия всех ее частей (атмосферы, биосферы, гидросферы, криолитосферы);

параметризация экосистем, их влияния на биоразнообразие;

осуществление прогноза и смягчения возможных направлений и последствий глобальных изменений природной среды;

решение задач кратковременного мониторинга различных аспектов жизнедеятельности человека.