14.05.2022
15:54
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Спорт
Григорий Попов выйдет на бой в турнире по MMA в Казахстане
11 июня в Алматы состоится очередной, 40-й по счету турнир по смешанным единоборствам NAIZA FC. Боец из Якутии Григорий Попов выступит в казахстанском промоушене во второй раз. В августе прошлого года он выиграл в основном карде турнира Сержана Сапаргалиева. На этот раз соперником Григория Попова станет ещё один боец из Казахстана Елжан Алиаскар.
На его счету 11 боёв, в том числе 8 побед и 3 поражения. В ноябре 2021 года он стал победителем во встрече с россиянином Руфани Валиевым. Бой проходил в рамках NAIZA FC 35. Поединок Григория Попова станет вторым по значимости. Возглавит турнир бой Абубакра Джангшиева (Россия) с Мадияром Таулебай (Казахстан). Sportyakutia.ru
Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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