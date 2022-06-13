Григорий Попов проиграл техническим нокаутом

Боец не согласен с решением арбитра.

Якутский спортсмен, экс-боец UFC Григорий Попов выступил на турнире в Казахстане, прошедшего под эгидой промоушена «NAIZA». Бойцовский вечер состоялся 11 июня в Алматы.

Поединок якутского бойца и его соперника из Казахстана Элжана Алиаскар был выставлен в основном карде турнира. Правда, бой продлился недолго, уже на 30-й секунде первого раунда рефери остановил бой из-за невозможности продолжить поединок Григорием Поповым. Алиаскар в самом начале поединка нанес четыре удара в стойке, повалил на настил Григория и начал добивать… Попов не отвечал на атаку соперника и ушел в глухую защиту. Как следствие, остановка боя рефери, с чем впрочем позже был не согласен сам Григорий.

«У меня ни одного урона в лице, все целое. — записал видеобращение Григорий в соцсетях. – Считаю, что бой остановили слишком рано. Да, согласен, он мне один раз в висок попал, потом серия смазанных ударов, в партере тоже самое. Рефери должен был дать мне шанс, я как раз начинал сближаться и ухватиться за ноги… Я прошел столько боев, вплоть до UFC, а тут за такое останавливают. Но я не сильно расстроен, не думайте что на этом моя карьера закончится», — сказал боец.