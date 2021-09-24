Григорий Куранов: Россия — многонациональная страна, и это наше преимущество

В обсуждении приняли участие писатели, представители научного сообщества и заместитель полпреда РФ в ДФО.

Пленарная дискуссия «Россия: горизонты будущего» стала одним из ключевых моментов первого дня фестиваля «Литература Тихоокеанской России», открывшегося во Владивостоке. Её темой стала формулировка национальной идеи, уже несколько лет вызывающая интерес в поле общественного обсуждения.

Модератором дискуссии выступил председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов. Экспертами стали писатели, собравшиеся в буквальном смысле с противоположных концов географической карты: председатель Союза писателей Калининградской области Борис Батерфельд, Андрей Рудалев из Архангельска, Максим Жуков из Севастополя, Сергей Трахимёнок из Беларуси, Александр Баринов из Читы. Владивосток в экспертном сообществе литераторов представили директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов и издатель Александр Колесов. Почётным экспертом также выступил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Феликс Ажимов задал высокий уровень обсуждению, напомнив собравшимся, из чего вообще стоит выводить вопрос национального самосознания:

— Вообще, ответить на вопрос, что такое национальная идея или национальное самосознание, очень сложно, если мы не можем для себя внутренне определить, что такое нация. Как известно, в науке имеются два подхода к феномену нации. Первый – эссенциалистский, подразумевающий, что у любой нации есть внешние признаки, и по их совокупности мы можем отнести того или иного человека к этой нации. Другой подход, более гибкий и более популярный сегодня, — конструктивистский. Он заключается в том, что принцип, на основе которого мы можем отнести личность к той или иной нации, — отождествление самого человека с этой нацией. То есть, нация – это некий конструируемый феномен, а не статичная данность. Иначе говоря, нация возможна только тогда, когда мы всё время поддерживаем ощущение своей принадлежности к ней.

Борис Батерфельд продолжил дискуссию, обратив внимание участников на её представительность:

— Что связывает нас, живущих в разных концах огромной страны, от Калининграда до Владивостока? Думаю, это несколько важных вещей: русский язык, русская культура и русская история, экономические, дружеские и родственные отношения. И всё, что укрепляет эти связи, — и есть национальная идея!

Свою реплику по поводу обсуждаемого предмета высказал и Григорий Куранов:

— Кто бы ни предложил «национальную идею», и в чём бы она ни заключалась, невозможно, чтобы все радостно захлопали в ладоши – минимум 20%, а может быть, и больше, будут против. Наверное, и власть отвечает за национальную идею тоже – и президент ещё в 2012 году сказал: не может быть никакой другой национальной идеи кроме патриотизма. Все ли с этим согласны? Далеко не все. Минимум те же 20 % считают, что он неправ. На предыдущей дискуссии я говорил, что мы – многонациональная страна, это наше конкурентное преимущество, это надо помнить. И точно нельзя идти по тому пути, который показала одна из бывших союзных республик, Украина — вычёркивания совместной истории. В России не переименовали ни одно название: как был бульвар Шевченко – так он и есть, и гостиница «Украина» есть. Тут один из писателей сформулировал: человек без патриотизма – неполноценный человек. Сказано хорошо, и я даже немного завидую писателям: чиновник не может позволить себе такое сильное высказывание, — отметил заместитель Юрия Трутнева.

Каждый из писателей получил возможность высказать свой взгляд на национальную идею, и некоторые выступления дали зрителям немалую пищу для размышлений. Финализирующим аккордом дискуссии стало, опять же, дипломатичное резюме Феликса Ажимова, который отметил, что региональная история остаётся богатым источником для поиска национальной идентичности и призвал не ставить точку в этом поиске, а завершить дискуссию многоточием.