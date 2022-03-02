Григорий Чернецов выступит в Кремлевском дворце с Диной Гариповой

Об этом он поделился с поклонниками на своей странице в Инстаграм @gregory_chernetsov: «4 марта в 19:00, перед главным праздником весны, выступаю с очаровательной @dinagaripova в Кремлёвском дворце на традиционном концерте «Будьте счастливы всегда!», — сообщил он.

Справка:

Григорий Чернецов — заслуженный артист республики Саха (Якутия), артист и певец Мариинского театра. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (2006–2011). Победитель VIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге (2011) и V Всероссийского конкурса молодых оперных вокалистов им. Надежды Обуховой в Липецке (2012).