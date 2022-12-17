«Грибановские чтения – 2022» в Нацбиблиотеке в Якутске



Сегодня, 16 декабря, состоялось торжественное закрытие Всероссийской научно-практической конференции «Грибановские чтения – 2022», в рамках конференции подведены итоги XIV Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения.

«Благодарим всех, кто принял участие во Всероссийской научно-практической конференции «Грибановские чтения – 2022», особенно наших коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и 30 регионов, и тех, кто принял участие в пленарном заседании и поднял уровень нашей конференции — Юрию Николаевичу Столярову, Юрию Юрьевичу Черному, Ирине Ильиничне Комаровой, Надежде Александровне Васильевой, коллегам из Монголии, Тывы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Три дня прошли очень насыщенно, у всех появились новые идеи, цели и задачи! Надеемся, что Якутск запомнится не только холодами, но и теплой встречей!», — сказала директор Национальной библиотеки РС (Я) Саргылана Максимова.

Конференция проходила с 14 по 16 декабря на площадках Национальной библиотеки Якутии — в Центре цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии и в Историческом зале. Работа конференции проводилась по четырем секциям: «Цифровая трансформация библиотек», «Национальная и краеведческая библиография: история, состояние и новые горизонты», «Инфраструктура чтения: исследования, обмен опытом» и «Историко-культурные исследования по сохранению культурного наследия коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».

14 декабря было проведено пленарное заседание, в котором приняли участие профессор Юрий Столяров, директор Национального информационно-библиотечного Центра ЛИБНЕТ Борис Логинов, директор Научной медицинской библиотеки Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова Юрий Маврин. Участников конференции поприветствовали первый заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Афанасий Ноев, советник генерального директора Российской государственной библиотеки, кандидат искусствоведения, заместитель генерального директора по внешним связям и выставочной деятельности Наталья Самойленко.

В рамках «Грибановских чтений» 15 декабря в Арктическом государственном институте культуры и искусств провели круглый стол о современном библиотечном образовании, на котором сотрудники библиотек и преподаватели библиотечных дисциплин России обсудили перспективы и развитие библиотечного и библиографического дела, со 2 по 10 декабря в Якутии прошел Первый региональный фестиваль исследовательского кино «Science cinema». На площадках Национальной библиотеки Якутии было показано 10 исследовательских фильмов, посвященных истории и культуре народов Якутии, Медиацентром Национальной библиотеки Якутии был презентован документальный фильм «Бескорыстный служитель науки», посвященный жизни и деятельности ученого-библиографа, зачинателя библиотечного и музейного дела в Якутии Николая Николаевича Грибановского.

В «Грибановских чтениях» приняли участие около 130 человек: теоретики и практики библиотечно-информационной деятельности, специалисты книжной отрасли, а также философы, историки, этнографы, культурологи, искусствоведы, сотрудники архивов и музеев из 30 регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Омска, Монголии, Республик Казахстан, Тыва, Монголии.

Подведены итоги XIV Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения

Сегодня, 16 декабря, на закрытии Всероссийской научно-практической конференции «Грибановские чтения — 2022» подведены итоги XIV Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения.

Республиканский конкурс научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения проводится с 1996 года. Компетентное жюри рассматривает работы не только библиотечных работников, преподавателей и студентов профильных вузов, но и всех лиц, вне зависимости от профессии и специальности, работы которых соответствуют условиям Конкурса, в 5 номинациях:

Лучший научный труд в области библиотековедения;

Лучший научный труд в области библиографии;

Лучший научный труд в области книговедения;

Лучшая работа по современным технологиям в библиотеках;

Лучшая работа по поддержке и продвижению чтения.

На XIV Республиканский конкурс научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения поступило 32 работ из Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Олекминского, Таттинского, Усть-Алданского, Горного, Нерюнгринского районов. Город Якутск был представлен работами сотрудников Национальной библиотеки РС (Я) и Республиканской библиотеки для слепых.

В состав экспертной комиссии 2022 года вошли:

· Председатель, экс-заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав Левочкин

· Директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Саргылана Максимова;

· Директор Научной библиотеки СВФУ имени М.К. Аммосова Светлана Ушницкая;

· Заведующая Центром управления библиотечным делом Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Галина Леверьева;

· Заведующая Центром национальной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Лидия Федорова;

· Заведующий кафедрой информатики Арктического государственного института культуры и искусств Афанасий Баторов;

· Заведующая научно-исследовательским центром Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Светлана Бойтунова;

· Заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин АГИКИ Ольга Афанасьева;

· Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института чтения Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Ангелина Кузьмина.

По решению жюри лауреатами XIV Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения объявлены:

В номинации «Лучший научный труд в области библиографии» – Анастасия Ивановна Заровняева, главный библиограф Центральной библиотеки имени П.Д. Аввакумова Горной ЦБС, за работу «Горный улус. история и современность (XIX — начало XXI в.)»,

В номинации «Лучший научный труд в области библиотековедения» – Герасимова Евдокия Николаевна, заведующая отделом учета документов и библиографии, Потапова Евгения Артуровна, библиотекарь-методист отдела учета документов и библиографии Н.И. Колосова ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых» за работу «Значение специальных библиотек в культурном облике регионов: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 55-летию ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых»,

В номинации «Лучший научный труд в области книговедения» – Попова Мария Коммунаровна, главный библиотекарь информационно-методического Центра МКУ «Усть-Алданская МЦБС» за книгу «История спорта Усть-Алданского улуса на рубеже веков»,

В номинации «Лучшая работа по современным технологиям в библиотеках» – Медиацентр Национальной библиотеки РС(Я), за работу «Комплексный проект по цифровизации культурного наследия»,

В номинации «Лучшая работа по поддержке и продвижению чтения» — Габышева Луиза Львовна, профессор, доктор филологических наук СВФУ, Бельчусова Анисия Игоревна, ведущий библиотекарь МКУ «Межпоселенческая библиотека» Олекминского района РС(Я), библиотека-филиал №4 с. Абага, Дехтяр Нина Яковлевна, главный библиотекарь МКУ «Межпоселенческая библиотека» Олёкминского района РС(Я) Центральная районная библиотека им. Л.Л. Габышева за работу «Издание книг олекминского поэта Анатолия Дмитриевича Симухина».



Поощрительными призами награждаются:

В номинации «Лучший научный труд в области библиографии»:

– Главный библиограф Елена Валериевна Нитецкая, ведущий библиограф Надежда Петровна Цыренова, библиограф Елена Ивановна Штарева, Нерюнгринская централизованная библиотечная система, за работу «Нерюнгринский район: вехи истории, время, люди».

– Главный специалист информационно-методического отдела МКУ «Мегино-Кангаласское управление образования» Татьяна Михайловна Дмитриева, за работу «История образования и педагогический опыт Мегино-Кангаласского улуса».

– Заведующая краеведческим отделом Галина Алексеевна Егорова, главный библиограф Галина Афанасьевна Саввинова, Верхневилюйская центральная библиотека, за библиографический указатель «Верхневилюйский улус в печати XVII- начало XXI вв».

В номинации «Лучший научный труд в области библиотековедения»

– Заместитель директора по ИКТ Мегино-Кангаласской МЦБС им И.М. Сосина Анна Петровна Петрова,за работу «Нөөрүктээйи модельнай бибилэтиэкэтэ: ааспыт кэмҥэ тирэҕирэн саҥаны тутабыт».

— Главный библиотекарь Александра Николаевна Кустурова, краевед Маргарита Романовна Егорова, краевед Александра Дмитриевна Тимофеева, Баягинская сельская модельная библиотека им. М.Н. Хатылаевой, за работу «Баайаҕа Томторун бибилэтиэкэтэ».

В номинации «Лучший научный труд в области книговедения»:

– Главный библиотекарь Усть-Алданской МЦБС Марианна Николаевна Борисова, за книгу «Культура Усть-Алданского улуса: истоки и современность»,

– Главные библиотекари ИКТ Усть-Алданской МЦБС Иван Михайлович Жирков, Попова Мария Коммунаровна, за сборник «Майаҕатта Бэрт Хара»,

В номинации «Лучшая работа по современным технологиям в библиотеках»:

– Библиограф отдела комплектования и обработки документов Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Алексеева Альмира Александровна, Горный улус, с. Бердигестях, за проект «Творческая студия #БУКТОК».

В номинации «Лучшая работа по поддержке и продвижению чтения»:

– Главный библиотекарь отдела информационных ресурсов Таттинской МЦБС Софида Софроновна Климова, за работу «Подкасты как форма работы с молодежью»,

— Библиограф Нерюнгринской централизованной библиотечной системы Елена Ивановна Штарева, за авторский проект «Театр. Кукла. Книга».

Поздравляем победителей!