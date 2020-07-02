02.07.2020
10:29
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Экология

Грета Тунберг обеспокоена ситуацией в Якутии

Всемирно известная экоактивистка из Швеции Грета ТУНБЕРГ написала в своем  Instagram об экстремальной жаре в Якутии.

Чрезвычайная арктическая жара продолжается …
На прошлой неделе температура достигла 38 ° C в Верхоянске, в Сибири, к северу от полярного круга.
А + 34 ° C было только что зарегистрировано на широте 73 ° с.ш. (высоко над полярным кругом …) сегодня в России. Это примерно на + 20-25 ° С теплее, чем обычно.

Знаменитая школьница встревожена тем, что общество не понимает всю серьезность климатического кризиса.

Чем дольше климатический кризис игнорируется или преуменьшается — тем дольше люди остаются в неведении. И политическое бездействие разрешено продолжать.

Рекордная жара была +38 градусов по Цельсию была зафиксирована в Верхоянске 20 июня.

Источник: https://www.instagram.com/p/CCGbZ7dJuaA/
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