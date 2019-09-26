Грехопадение

Сотрудниками Нерюнгринской полиции установлен 48-летний безработный ранее судимый житель Нерюнгри, причастный к краже продуктов питания из магазина. Как выяснилось, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу в одном из продуктовых магазинов города на сумму 2 316 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: Из открытых источников. Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району.

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