26.09.2019
11:33
26
Происшествия
Грехопадение
Сотрудниками Нерюнгринской полиции установлен 48-летний безработный ранее судимый житель Нерюнгри, причастный к краже продуктов питания из магазина.
Как выяснилось, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу в одном из продуктовых магазинов города на сумму 2 316 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Фото: Из открытых источников.
Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.09.2019
18
26.09.2019
94
26.09.2019
59
26.09.2019
99
26.09.2019
79
26.09.2019
164
26.09.2019
297
26.09.2019
162
26.09.2019
144
26.09.2019
167
26.09.2019
134
26.09.2019
179
26.09.2019
327
26.09.2019
1909
26.09.2019
2363
25.09.2019
217
25.09.2019
318
25.09.2019
211
25.09.2019
783
25.09.2019
176
25.09.2019
2252
25.09.2019
2851
25.09.2019
199
25.09.2019
140
25.09.2019
199
25.09.2019
196
25.09.2019
336
25.09.2019
194
25.09.2019
475
25.09.2019
150
25.09.2019
236
25.09.2019
180
25.09.2019
218
25.09.2019
225
25.09.2019
212
25.09.2019
145
25.09.2019
197
25.09.2019
191
25.09.2019
1087
25.09.2019
148
25.09.2019
1856
25.09.2019
363
25.09.2019
167
25.09.2019
323
25.09.2019
196
25.09.2019
328
25.09.2019
735
25.09.2019
320
25.09.2019
215
25.09.2019
195
25.09.2019
732
25.09.2019
1582
25.09.2019
2840
25.09.2019
308
25.09.2019
181
25.09.2019
657
25.09.2019
180
25.09.2019
1877
25.09.2019
1181
25.09.2019
3887
ТОП НОВОСТИ
24.09.2019
13110
23.09.2019
11359
20.09.2019
10688
20.09.2019
9775
20.09.2019
7818
22.09.2019
6841
22.09.2019
5354