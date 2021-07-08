Greenpeace и пожарные добровольцы борются с пожаром на «Ленских столбах»

Российский Greenpeace, добровольные лесные пожарные из разных регионов России и сотрудники особо охраняемых природных территорий работают на одном из пожаров, который возник из-за грозы в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии. Группе удалось не допустить перехода огня на восток, на основную территорию национального парка.

Все эти дни сводный отряд работает почти у границы национального парка, на самом западном пожаре площадь которого около 400 гектаров. Сейчас в «Ленских столбах» действует пять пожаров, площадь крупнейшего из них — около десяти тысяч гектаров. Труднодоступная горная местность осложняет тушение.

На том участке, где работает сводная группа, горы высотой около 400 метров, по склонам — высохшие и мёртвые хвойные леса, которые погибли от распространившегося в Якутии шелкопряда. Пожар иногда переходит в верховой, но поскольку возник он от молнии, огонь идёт с вершины горы вниз и верховым становится только местами.

Из-за толщины лесной подстилки тушение водой оказалось неэффективным, поэтому члены отряда прокладывают минерализованную полосу, которая должна не дать огню распространиться на новые площади. Рядом с пожаром протекают два ручья, и задача группы сейчас — прокопать полосу между ними, что даст шанс локализовать пожар.

«Очень не хватает людей. Надеемся на прибытие дополнительных сил Авиалесоохраны», — сообщил с места руководитель противопожарного отдела российского Greenpeace Григорий Куксин. Он отметил, что на их участке на пожаре, кроме сводного отряда, численностью 12 человек, работает опытный инспектор национального парка. В предыдущие дни в тушении огня участвовали и местные жители, но из-за усталости они не в состоянии продолжать работать на пожаре.

Сейчас на пожарах в «Ленских столбах» работает Авиалесоохрана федерального резерва и специалисты регионального отряда. Им в помощь переброшены парашютисты и десантники из Иркутской области, Хабаровского и Забайкальского края и с Уральской авиабазы. Всего на пожарах работает около 130 человек, из которых 20 — сотрудники национального парка.

Как отмечает Григорий Куксин, проблема в том, что все силы, которые могут помочь в тушении, уже переброшены на различные пожары, в том числе и в других районах Якутии, где огонь угрожает многим населённым пунктам. За время, пока организовывалась переброска и реагирование, пожары сильно разрослись и принимаемых мер уже может быть недостаточно.

Пожары в «Ленских столбах» происходили и раньше, но в этом году их усугубляет уникальное сочетание обстоятельств: аномальная жара и засуха, нашествие шелкопряда, который превратил леса в «пороховую бочку» и большое количество молниевых пожаров одновременно. То, что причина этих явлений — изменение климата, у местных жителей не вызывает сомнений.

Ситуация в Якутии в целом сейчас очень сложная, лесные пожары периодически переходят в верховые. Задымление плотное, МЧС рекомендует жителям не выходить на улицы, в республике введён режим чрезвычайной ситуации.

Отряд был создан совместно Минприроды России и несколькими общественными организациями, в том числе российским отделением Greenpeace, для быстрого реагирования на пожары на особо охраняемых природных территориях. Добровольцы и инспекторы заповедников и национальных парков прошли обучение по специальной программе, разработанной Greenpeace вместе со Всероссийским институтом повышения квалификации работников лесного хозяйства. Программа учитывает разнообразие ландшафтов охраняемых территорий и их природоохранные приоритеты.

Большинство членов отряда успело получить практический опыт работы на пожарах сначала в заповедниках и заказниках Хакасии в апреле этого года, а буквально неделю назад добровольцы вернулись с Урала, где помогли справиться с трудными пожарами в заповеднике «Денежкин Камень».