Гражданский форум приглашает к участию всех желающих

Гражданский форум «Современные реалии: время действовать» приглашает к участию всех желающих

Уважаемые представители некоммерческих организаций, активные граждане республики!

22-23 сентября в Якутске на пяти площадках состоится Гражданский форум «Современные реалии: время действовать». Целью Форума является обеспечение эффективного взаимодействия и социального партнерства институтов гражданского общества, некоммерческого сектора, органов государственной власти, органов местного самоуправления. Организаторы: Общественная палата РС(Я) и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

Участниками форума станут представители органов власти, институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), региональных грантооператоров, некоммерческого сектора республики, органов местного и территориального общественного самоуправления, гражданские активисты и СМИ.

Программа Гражданского форума «Современные реалии: время действовать», посвященного 100-летию образования Якутской АССР и Году Матери в Республике Саха (Якутия)

22 сентября

10.00-17.00 ч. | Дискуссионная площадка «Крепкая семья – ценностный ориентир и приоритет развития государства и общества»

Модератор Ефремова Лена Павловна, член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия), директор Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня» г. Якутск».

Для участия необходима предварительная регистрация в системе Leader-ID по ссылке: https://leader-id.ru/events/320876

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения – Якутск» ул. Ленина 1, 2 этаж, зал «Айхал»

Посмотреть актуальную программу дискуссионной площадки №1 можно здесь https://drive.google.com/drive/folders/1PvVI2tJrOwPWVBMRXROe3fwOfZKoDHCF

10.00-17.00 ч. | Дискуссионная площадка «Жизненная ситуация – мама»

Модератор Членова Наталья Владимировна, руководитель Департамента внедрения изменений Администрации главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Место проведения: Высшая школа инновационного менеджмента при Департамент внедрения изменений Администрации Главы Главе Республики Саха (Якутия), ул. Ленина 1, этаж 12, актовый зал

Посмотреть актуальную программу дискуссионной площадки №2 можно здесь https://drive.google.com/drive/folders/118c9m6x1XKIC04JDaj0XGoDMDm2Y1qXU?usp=sharing

10.00-17.00 ч. | Дискуссионная площадка «О перспективах развития общественного контроля в Республике Саха (Якутия)»

Модераторы: Кириллина Валентина Ивановна, заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия);

Сюльский Сергей Августович, председатель Комиссии Общественной палаты Республики Саха (Якутия) по развитию села, агропромышленному комплексу и местному самоуправлению.

Место проведения: Дом Правительства №2, ул. Ленина 30, этаж 2, актовый зал

Посмотреть актуальную программу дискуссионной площадки №3 можно здесь https://drive.google.com/drive/folders/1F2oS-Pphm57_NQeMCwnK-l3-JhU8SC2z?usp=sharing

10.00-17.00 ч. | Дискуссионная площадка «Опыт работы по патриотическому воспитанию в общественных объединениях, культурных и образовательных организациях»

Модераторы: Жерготова Вера Егоровна, Председатель Комиссии по развитию науки, образования и патриотическому воспитанию Общественной палаты Республики Саха (Якутия);

Зайкова Надежда Михайловна, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия);

Кузьмин Александр Николаевич, начальник штаба регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», заместитель директора ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская школа-интернат».

Место проведения: Общественный центр ул. Курашова 24, этаж 6, ауд. 601, актовый зал

Посмотреть актуальную программу дискуссионной площадки №4 можно здесь https://drive.google.com/drive/folders/1XXsK865C5R2t-zD0fYU9nvN7ggr48T8E?usp=sharing

10.00-17.00 ч. | Дискуссионная площадка «Экология. Социальная политика. Корпоративное управление (ESG)»

Модераторы: Ефимов Василий Васильевич, генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия»;

Бравин Анатолий Дмитриевич, член Общественной Палаты Республики Саха (Якутия), заместитель начальника отдела по работе с органами государственной власти Республики Саха (Якутия) АК «АЛРОСА» (ПАО). Социолог, кандидат философских наук.

Место проведения: Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) ул. Ленина 1, этаж 11, лекторий

Посмотреть актуальную программу дискуссионной площадки №5 можно здесь https://drive.google.com/drive/folders/1Oz-08c5kx-oMZw1i9aF8BlARoFyEM4jw?usp=sharing

10.00-18.00 ч. | Мастер-класс по социальному проектированию «Школа созидателей»

Модератор: Кулинич Алексей Алексеевич — директор Дальневосточного центра проектного управления, Вице-президент Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия», эксперт федеральных грантовых конкурсов.

Для участия необходима предварительная регистрация в системе Leader-ID по ссылке: https://leader-id.ru/events/322438

Место проведения: Точка Кипения СВФУ, ул. Кулаковского 48, 5 этаж

Посмотреть актуальную программу мастер-класса можно здесь https://drive.google.com/drive/folders/1Jb9VlYfH9LtwfhStYVNH7WWRo8motdNf?usp=sharing

14:00-18:30 ч. | Семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов»

Модераторы: Степанида Яско — руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга представительства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему востоку;

Яна Пшеничная — главный специалист департамента обучающих программ Фонда президентских грантов.

Для участия необходима предварительная регистрация в системе Созидатели.ру.

К участию в первом блоке по социальному проектированию по ссылке: https://sozidateli.ru/portal/event/125

К участию в втором блоке по социальному проектированию по ссылке: https://sozidateli.ru/portal/event/128

Место проведения: Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия), ул. Крупской 13

Посмотреть актуальную программу семинара можно здесь https://drive.google.com/drive/folders/1BXaRQslw7o7OfGKAA32e3_ZyrLM-VrYr?usp=sharing

23 сентября

09:00-10:00 ч. | Регистрация участников пленарной части Гражданского форума.

Место проведения: Общественный центр ул. Курашова 24, этаж 1, холл

10:00-13:00 ч. | Пленарное заседание Гражданского форума

Место проведения: Общественный центр ул. Курашова 24, этаж 1, холл

14:30-17:00 ч. | Семинар для специалистов администраций муниципальных районов, городских округов по взаимодействию с институтами гражданского общества

Место проведения: Дом Правительства №2, ул. Ленина 30, этаж 2, актовый зал

Посмотреть актуальную программу Гражданского форума можно по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1B7Ph0I6ps2FhU7ymBYxc5TJI3CANN3qX?usp=sharing

Подробная информация на сайте мероприятияякутии.рф

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