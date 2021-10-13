Гражданский форум — 2021: диалог общества, власти и бизнеса⠀

21-22 октября Общественная палата Республики Саха (Якутия) проводит Региональный гражданский форум «Здоровый якутянин — здоровое общество» в онлайн-формате. Форум посвящен Году здоровья в Якутии. ⠀

Участники форума встретятся в режиме видеоконференции на пяти дискуссионных площадках. Темы обсуждений – самые важные вопросы, затрагивающие сферы культуры и патриотизма, научных технологий, воспитания здорового поколения, взаимодействия власти, общества и бизнеса, благоустройства окружающей нас территории, туризма и многое другое. ⠀

Гражданский форум — 2021 преследует конкретные цели: построение открытого диалога между представителями некоммерческого сектора, бизнеса, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с целью развития институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия). В мероприятии примут участие гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и бизнес-сообществ. Приглашены к онлайн-участию члены Общественных палат России и Дальнего Востока. ⠀

Для участия в мероприятии необходимо заполнить специальную форму на сайте форума мероприятияякутии.рф ⠀

Из федеральных экспертов подтвердили свое участие в онлайн формате председатель Общественного совета МинВостокразвития, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», руководитель проекта «Навигатор общественного здоровья» Сергей Рыбальченко, председатель комиссии общественного контроля Общественной палаты Приморского края Яшин Валерий Иванович, советник Аналитического центра при Президенте Российской федерации, советник Аналитического центра при Президенте Российской Федерации, кандидат педагогических наук Инна Каракчиева, проректор по науке Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО), кандидат исторических наук Ирина Комарова и другие.⠀

Приглашаем всех желающих принять активное участие! Напоминаем, все мероприятия пройдут на площадке видеосвязи ZOOM. ⠀