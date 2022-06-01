Назначена гражданская панихида по Василию Филиппову  

Гражданская панихида по Президенту Академии наук РС (Я) Василию Филиппову пройдет в КЦ «Сергеляхские огни»

Скончался Василий Васильевич Филиппов – Президент Академии наук Республики Саха (Якутия), ректор Якутского государственного университета в 1991-1998 гг., член-корреспондент РАН. Коллектив Северо-Восточного федерального университета выражает глубокие соболезнования Дмитрию Васильевичу, Саргылане Васильевне, всем родным, друзьям и близким.

Василий Васильевич родился 1 апреля 1951 года в селе Мытах Горного района ЯАССР. В 1973 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства Московского инженерно-строительного института (МИСИ). В том же году он пришёл в Якутский государственный университет, где прошёл путь лаборанта до декана инженерно-технического факультета и ректора. В 1991-1998 году Василий Васильевич возглавил университет. Именно в этот период вуз получает статус Головного вуза республики, начинается активная цифровизация ЯГУ. Университет начинает уделять большое внимание развитию научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

В 1997 году профессор избран членом-корреспондентом РАН. С 1998 по 2003 годы Василий Васильевич является председателем Палаты республики Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я).Он всегда большое внимание уделял науке. Неоднократно избирался руководителем Академии наук РС(Я), активно сотрудничал с научными, образовательными учреждениями и компаниями.

Доктор технических наук, профессор Василий Васильевич Филиппов – учёный, который внёс огромный вклад в развитие технической науки в Якутии. Профессор – автор и соавтор 160 научных работ, в том числе 13 монографий, трёхтомного учебника, 5 учебных пособий и 5 патентов.

Прощание состоится 3 июня в КЦ СВФУ, в 10:00.