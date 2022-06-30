Гражданам ДНР и ЛНР заменят водительские удостоверения без экзаменов

В соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина правительством Российской Федерации определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке. Так, указанные категории граждан при замене иностранных водительских удостоверений на документ российского образца сдавать экзамен на право управления транспортными средствами не будут.

К указанным категориям лиц относятся граждане Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также въехавшие в Российскую Федерацию с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица без гражданства и имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

По вопросу обмена в особом порядке также могут обратиться граждане Российской Федерации, получившие гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» и постоянно проживающие на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики или проживавшие на указанных территориях и переехавшие на постоянное проживание в Российскую Федерацию.

Особый порядок будет действовать до 1 марта 2023 года, что обусловлено вступлением в силу с указанной даты аналогичных изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

В Якутске по вопросам замены водительских удостоверений перечисленные выше граждане могут обратиться в межрегиональный отдел технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы по адресу: г. Якутск, Вилюйское шоссе, 3 км, д.1, 2 этаж, окно № 11, 12. Тел. для справок и консультаций по вопросам замены водительских удостоверений: 79999490238. В районах республики необходимо обращаться в подразделения ГИБДД территориальных органов внутренних дел.