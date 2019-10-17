Граждан по личным вопросам примет Феодосия Габышева

Завтра в 11.00 в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» личный прием будет вести председатель Комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Госсобрания (Ил Тумэн) Феодосия Габышева.

Каждая законодательная инициатива единороссов опирается на нужды людей, потому что для партии особенно важна обратная связь с избирателями. Получить ее помогает работа региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева.

В региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева каждую неделю ведется прием избирателей народными депутатами от «Единой России».

Записаться на прием можно по телефонам: (4112)42-39-27 и (4112)34-28-84.

Адрес приемной: г. Якутск, ул. Аммосова, 18, 2 этаж.