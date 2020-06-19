Граждан Кыргызстана вывезли из Якутии

19 июня 2020 года рейсом авиакомпании «Якутия» вернулись домой из Якутска в Бишкек 162 граждан Республики Кыргызстан. Прилет рейса из Бишкека в Якутск ожидается сегодня, 19 июня 2020 года в 22:35. Рейс доставит в Якутск граждан России, проживающих в регионах Дальневосточного федерального округа, Красноярском крае, Иркутской и Мурманской областях. На борту 103 пассажира. После приземления всем прибывшим будет предписан обязательный 14-дневный карантин.

Подобные вывозные рейсы возможны только при совместном и плодотворном участии различных инстанций и государственных органов. В авиакомпании отлажен алгоритм действий для выполнения вывозных рейсов.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

При необходимости авиакомпания «Якутия» всегда готова продолжить работу, направленную на помощь гражданам Российской Федерации, которые столкнулись со сложностями с возвращением на родину, в связи с пандемией.