Грант в 5 млн рублей могут получить музыканты Якутии

Музыкальные коллективы Якутии могут получить Грант Главы республики в размере 5 млн рублей

В Министерстве культуры и духовного развития РС(Я) продолжается прием заявок на получение гранта Главы республики на поддержку концертной деятельности в области академической музыки в Республике Саха (Якутия) в 2022 году. Срок приема — по 19 февраля.

Как рассказала заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина гранты Главы в виде субсидий предоставляются на конкурсной основе.

— Предельный размер гранта на 2022 год составляет 5 млн рублей, из них 4 млн будут выделены на реализацию творческого проекта и 1 млн — на укрепление материально-технической базы.Грант предоставляется на конкурсной основе в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)». Наша главная задача увеличить интерес публики к академическому музыкальному искусству, расширить аудиторию концертов академической музыки, а также модернизировать материально-техническую базу республиканских учреждений, — рассказала Марина Силина.

Грант предоставляется по направлениям:

1) реализация творческого проекта по направлениям: симфоническая музыка, камерная музыка, хоровая музыка, ансамблевое исполнительство, музыка для оркестров народных инструментов, музыка для духовых оркестров,эстрадно-симфоническое направление, публичное исполнение авторского произведения;

2) укрепление материально-технической базы.

Получателями гранта могут стать государственные учреждения республики в сфере культуры, имеющие в составе профессиональные симфонические и камерные оркестры, оркестры народных инструментов, духовые оркестры, хоровые, танцевальные коллективы, камерно-инструментальные, вокальные ансамбли, артистов-вокалистов, солистов-инструменталистов.Подать можно только одну заявку.

Заявки принимаются по 19 февраля 2022 года (время окончания приема — 18.00) по адресу:Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), пр. Ленина, 30, каб.305, инд. 677001. Электронный адрес: minkult@sakha.gov.ru. Контактное лицо: главный специалист отдела профессионального искусства и духовного развития министерства Елена Агафонова (8914 234 81 42).