Грант Ил Дархана – проекту «Антирак»

11 июня состоялась встреча Главы Республики Айсена Сергеевича с победителями конкурса грантов Ил Дархана. Мы, члены АНО «Возрождение» с проектом «Школа онкологических пациентов» попали в число счастливчиков – победителей конкурса, и были приглашены на эту знаковую встречу. Без всякого преувеличения следует отметить широкий диапазон тематики проектов, которые будут реализованы в нашей республике. Там случайных тем нет, все актуальные: вопросы самоуправления, экология, патриотическое воспитание молодежи, ремесленничество, кризисные центры для женщин, сохранение родного языка и т.д.

Тема нашего проекта связана с онкологией, а именно, с поддержкой онкопациентов в разные периоды во время выздоровления, здесь следует отметить, что это – непаханое поле деятельности. Онкопациенты нуждаются в психологической поддержке практически всегда, с момента объявления доктором страшного диагноза и до выписки после лечения. После выписки как раз начинается самый тяжелый период для пациента, потому что он остается один на один с болезнью, без адекватной профессиональной помощи, потому что такого понятия, как реабилитация, в нашей стране нет. При реализации первой части проекта мы на своем опыте убедились, насколько нужна и важна помощь психолога не только больному, но и его близким. Мы рады, что будем и дальше продолжать работу в этом направлении. Здесь важно все: и питание, и консультации узких специалистов, и решение социальных вопросов, и отвлечение внимания от болезни на прекрасное, например, мастер-классы по живописи, социализация в новом качестве…

Выражаю искреннюю благодарность Ид Дархану за внимание к деятельности социально-ориентированных НКО, за оценку нашей работы и, конкретно, за финансовую поддержку нашего проекта. Министерство молодежи провело огромную организационную работу по проведению конкурса, благодарим его сотрудников за большую разъяснительную работу, за разработку правил игры, за прозрачность в деятельности.