Источники говорят, что решения о закрытии границ для граждан призывного возраста пока нет, но тема будет обсуждаться. При этом постепенно ситуация на границах стабилизируется, а отток желающих покинуть страну становится меньше: это работает на уменьшение вероятности сценария с закрытием границ, сообщает авторитетный тгк Незыгарь.

Анализ текущей ситуации показывает, что подавляющее большинство желающих покинуть Россию получают такую возможность, хотя за последнюю неделю власти временно ужесточили, например, возможности выезда из России сухопутным путем через Северную Осетию в Грузии. Показательно, что сейчас на пограничном пункте в Верхнем Ларсе очередей нет. На многочисленных пунктах пропуска российско-казахстанской границе фиксируются более тщательный контроль, а также участились случаи отказа в пересечении границы из-за статуса потенциального призывника того или иного гражданина. По оценкам экспертов эти случаи работают на некоторое уменьшение желающих уехать из страны, однако, похоже, поток желающих уехать достиг своих пределов и наблюдается его уменьшение.

Ряд масс-медиа в конце сентября активно распространяли под видом инсайдерской информацию о том, что граница будет закрыта еще на прошлой неделе, однако этого не произошло. Сейчас дискурс наполняется информацией о том, что пограничная служба получила списки граждан, подпадающих под мобилизацию и этот фактор, позволит скорректировать практику принятия решений о выезде того или иного призывника.

Знакомые с ситуацией источники говорят, что, действительно, такой общей базы в первые дни мобилизации не было, следствием чего являются факты выезда призывников с повесткой, которые хотя и носили единичный характер, но создают соответствующий информационный фон. Источники уверены: решения о закрытии границ пока нет, но этот вопрос в ближайшие дни будет обсуждаться на высоком уровне, после чего будет принято решение.

По оценкам экспертов, уже предпринимаются ограничения и соответствующие действия, которые позволят минимизировать отток граждан призывного возраста. Также вероятен вариант, когда под ограничения будут попадать все граждане, имеющие призывной статус, а наличие военного билета или подтверждение своего призывного статуса при выезде из страны де-факто станет обязательным. Эксперты не ожидают экстренных мер, типа выездных виз из страны и считают, что такие слухи работают на дестабилизацию и без того встревоженного социума.

Решения о фактических ограничениях на выезд из страны, например, для мужчин призывного возраста можно принять без каких-либо законодательных распоряжений на основе соответствующих требований региональных военкоматов и практики контроля со стороны пограничников. По оценкам экспертов это поможет снизить отток граждан, но вызовет рост социального недовольства. Вполне возможно, будет выбран мягкий вариант регулирования, тем более, что количество желающих покинуть страну – снижается.