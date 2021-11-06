Грани творчества пианистки: к юбилею Юноны Упхоловой

Известно, какое влияние оказывает на слушателя вдохновенное, безупречное в художественном плане исполнение музыканта, однако без теснейшей взаимосвязи исполнительства и педагогики, вообще без педагогики, как творческого процесса, невозможно развитие музыкальной культуры.

Становление фортепианного искусства Якутии тесно связано с плодотворной деятельностью талантливых педагогов-пианистов и в этом ряду имя Юноны Михайловны УПХОЛОВОЙ — солирующей пианистки, общественного деятеля, заслуженной артистки России и Якутии, лауреата Государственной премии им. П. Ойунского, действительного члена Академии духовности РС(Я), профессора, обладателя премии «Маэстро» — хорошо знакомо как в республике, так и за ее пределами. Замечательному исполнителю, педагогу от Бога ныне исполняется 85 лет!

В облике Упхоловой на редкость органично сочетаются мастерство педагога и талант исполнителя. Эти ипостаси ее личности неразделимы — они взаимодополняют, обогащают, продолжают друг друга. Для Упхоловой контакт с живой слушательской аудиторией и занятия с многочисленными учащимися своего класса (а это — и начинающие ученики, и учащиеся среднего и высшего звеньев) в равной степени составляют необходимую творческую среду. Так было на протяжении всей 65-летней творческой деятельности. Педагогическая стезя Ю. Упхоловой, берущая начало в Киевской консерватории, и поныне успешно также продолжается в вузе — Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия).

Игру учеников и студентов Упхоловой всегда отличают развитая музыкальная культура и отличная техническая подготовка, свидетельствующие о тщательной, порой скрупулезной работе с ними. Ее многочисленные ученики, это пианисты мирового уровня. Например, Сергей Танин, который сейчас продолжает обучение в Базельской академии музыки (Швейцария) лауреат престижнейших пианистических конкурсов, таких как Бременский «Bremer Klavierwettbewerb» (2016г.), международный конкурс академических пианистов в Цюрихе имени пианиста Гезы Анды (2018), где победитель получает ангажемент на концерты в течение последующих трёх лет, а это до 200 выступлений на престижных концертных площадках Европы.

Успехи учеников — какая награда может быть лучше для преподавателя? «Молодой россиянин Сергей Танин стал победителем Фортепианного конкурса, проходившего в немецком городе Бад-Киссинген. 25-летний пианист из России поразил жюри «своей индивидуальной стройной интерпретацией произведений Брамса и Бетховена», Сергею Танину также достался и приз зрительских симпатий» — такую информацию центральной музыкальной прессы в 2020 г. мы читаем о выпускнике Высшей школы музыки. Ведь свою блистательную карьеру он начинал именно здесь в классе профессора Юноны Михайловны Упхоловой.

Оглядываясь на пройденный путь, Юнона Михайловна никогда не забывает обратить слова благодарности к своим учителям, такими же воспитываются и ученики Юноны Михайловны, они ее любят, боготворят, помнят. Вот и в этот раз спешит поздравить с юбилеем любимого педагога из Германии Александр Корякин. Он также лауреат самых сложных международных пианистических конкурсов, один из многочисленных ее учеников — таких разных, но объединенных школой Юноны Упхоловой, а это значит мастерство, преданность профессии, ответственность за свое дело. За свою преподавательскую деятельность Юнона Михайловна воспитала замечательную когорту пианистов. Сегодня ее ученики, многие из которых закончили вузы страны, ведут активную концертную деятельность за рубежом и в России, стали руководителями учреждений, ведущими педагогами высших учебных заведений, музыкального училища и многочисленных школ республики. Среди воспитанников ее класса заслуженная артистка России, заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина, проректор по учебной и научной работе ВШМ лауреат международных конкурсов Светлана Вдовенко, заслуженная артистка РС(Я) концертмейстер ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» Надежда Петрова и т.д.

Со дня основания ВШМ РС (Я) Юнона Михайловна долгие годы была бессменным заведующим кафедрой специального фортепиано. В 2014 году за заслуги в области развития отечественного образования она была награждена дипломом «Золотая кафедра России». Юнона Упхолова как талантливый музыкант, яркая личность, мудрый педагог своей самоотверженной деятельностью всегда оказывает активное воспитательное влияние на учащихся, студентов, преподавателей школ, училища, широкого круга любителей музыки которые с большим интересом посещали ее сольные концерты, открытые уроки, мастер-классы, а все мы — коллеги — являемся прямыми свидетелями блестящих результатов ее многогранного творчества. Ю. М. Упхолова продолжает оставаться активным пропагандистом классической музыки. Ее авторский проект «Музыкально-поэтические композиции» проводится уже в течение 10 лет в Национальном художественном музее РС (Я), Галерее зарубежного искусства, историческом зале Национальной библиотеки. Она активно включилась в проект «Музыка для всех» и регулярно проводит «Уроки духовности» для учащихся средних общеобразовательных школ. Также большой частью педагогической и общественной работы Ю. Упхоловой является методическая помощь педагогам-пианистам детских музыкальных школ республики, проведение мастер-классов. И сегодня творческий потенциал Юноны Михайловны направлен на воспитание тех, кто завтра будет работать на ниве якутского музыкального образования и просвещения, осуществит преемственную связь поколений, образующих в целом то, что с гордостью уже сейчас называется якутское фортепианное искусство.

Профессорско-преподавательский состав, студенты и учащиеся Высшей школы музыки искренне приносят слова любви, благодарности, поздравления Юноне Михайловне за безграничную преданность делу, профессионализм в самом высоком смысле этого слова! Думаем, что к нашим поздравлениям присоединяться не только Ваши ученики, ученики Ваших учеников, которые с гордостью, не сомневаемся, рассказывали им что учились у такого Мастера, но и все музыканты, культурная общественность не только в масштабах республики, России, но и мира.