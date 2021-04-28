Грандиозный триумф хористов Нижнего Куранаха

Победами завершилось участие маленьких хористов Нижнего Куранаха в VII Республиканском заочном конкурсе патриотической песни «Главная песня о Родине» в рамках проектов «Музыка для всех» и «Мы будущее России: Время побеждать». Конкурс проходил в преддверии особой даты – Дня Республики Саха (Якутия). Всего в конкурсе приняли участие 899 школьников из 14 муниципальных образований.

Хор «Ассорти» и вокальная студия «Созвучие» (Нижнекуранахская гимназия и детская школа искусств поселка) завоевали гран-при республиканского конкурса.

Лауреатом I степени стал хоровой коллектив «Ассорти» (гимназия и Нижнекуранахская ДШИ). Руководители ребят — Марина РУСИНОВА и Эльвира ВАВИЛОВА, концертмейстеры: Елена АГЕЕВА и Луиза ГРЕБЕННИКОВА.

Всегда влюбленные в свое дело талантливые хормейстеры школы искусств увлекают юных хористов занятиями вокалом и оставляют в их душах тонкое отношение к хоровой музыке. «С 2013 года мы сотрудничаем с таким сильным, серьезным учреждением, как гимназия поселка Нижний Куранах, в части реализации через республиканский проект «Музыка для всех» внеаудиторной деятельности обучающихся. Это работа с совместным хором двух образовательных учреждений, в составе которого 52 человека», — рассказала директор НКДШИ Дина ЛУНЕВА. На протяжении всех лет существования, хор принимал участие в таких мероприятиях, как празднование Дня учителя, Дня музыки, 100-летия комсомола, Дня славянской письменности и культуры вместе с Государственным концертным оркестром Якутии. Также выступления ребят проходят во время родительских конференций, проводятся и традиционные отчетные концерты.

«От всей души поздравляем наших руководителей: Марину Ярославовну Русинову и Эльвиру Ильясовну Вавилову. Браво всем, кто причастен к этому радостному событию! Так держать!», — поделилась, директор Нижнекуранахской школы искусств Дина Лунева.