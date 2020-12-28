Грандиозное завершение Юбилейного года АГИКИ

В юбилейный, двадцатый год, в ФГБОУ ВО АГИКИ было запланировано много различных мероприятий. Одно из них – это II Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах «Созвездия Арктики», учредителем которого является Министерство науки и высшего образования РФ (I Всероссийский фестиваль-конкурс «Созвездия Арктики проводился в 2017 году).

«Созвездия Арктики»-2020 должен был пройти во время весенних каникул, с 23 по 30 марта. Но жизнь внесла свои коррективы – началась всемирная пандемия, отменили все массовые мероприятия. Фестиваль-конкурс перенесли на конец календарного года. Пришлось переделать положение конкурса, так как проводить его решили дистанционно, по видеозаписям.

В первых числах ноября, новое положение II Всероссийского дистанционного фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструментах «Созвездия Арктики»-2020 было опубликовано в соцсетях и разослано на электронные адреса образовательных учреждений культуры РС (Я) и России.

Приём заявок осуществлялся по 5 декабря 2020 г., прослушивание и оценка конкурсантов – 1-15 декабря 2020 г., объявление результатов и рассылка дипломов – с 20 декабря 2020 г.

К работе в жюри были приглашены ведущие музыканты России. Во многом, благодаря сложившейся команде профессионалов, конкурс набрал большое количество участников. Все члены жюри записали приветственный ролик, в котором в двух словах рассказали о себе и пригласили исполнителей к участию в конкурсе. А после завершения конкурса жюри поделилось своими впечатлениями.

Горбачев Андрей Александрович (профессор, заведующий кафедры струнных народных инструментов «РАМ имени Гнесиных», педагог (г.Москва): «По итогам состоявшегося конкурса «Созвездия Арктики» хотел бы отметить прекрасную работу Оргкомитета и рабочей группы, которые в такой сложной ситуации смогли профессионально и чётко решить все вопросы и провести конкурс на прекрасном уровне! Состав участников порадовал как географией, так и профессиональным уровнем! В конкурсе приняли участие не только начинающие исполнители, но и профессиональные музыканты, имеющие почётные звания! Это поставило высокую творческую планку конкурса! Особенно хотелось бы отметить выступление обладателя Гран-При конкурса, заслуженного артиста РС (Я), Дмитрия Швецова! Он представил замечательную программу, и единогласным решением жюри был удостоен высокого звания! Творчество Д. Швецова — это пример многолетнего преданного служения искусству, жанру, культуре не только республики, но и всей России!

Высокий профессиональный уровень и разнообразный репертуар показали молодые участники конкурса, многие из которых смогут стать прекрасными профессиональными музыкантами и продолжат развивать традиции российской школы!»

Нижник Артем Александрович (кандидат искусствоведения, доцент кафедры баяна и аккордеона «Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова», преподаватель по направлению «Композиция» онлайн школы SIBDUO, исполнитель-баянист, композитор, дирижер (г.Санкт-Петербург): «Конкурс «Созвездия Арктики» стал лично для меня приятной неожиданностью, как с точки зрения большого количества участников, так и уровня их подготовки. Было очень приятно познакомиться с работой многих педагогов, найти среди них единомышленников и отметить перспективных молодых исполнителей, за чьим ростом мне было бы интересно наблюдать и в дальнейшем.

Желаю организаторам самого северного конкурса дальнейшего развития и роста, прежде всего, в направлении международного статуса, возможного сочетания в будущем on—line и off—line форматов, большого количества сильных и ярких участников. Нынешний конкурс закончился, но сразу же следует думать о том, что делать для его успеха в будущем.

Победителям и их педагогам желаю не останавливаться на достигнутом и все время заглядывать дальше, идти вперед!»

Кириленко Анастасия Владимировна (лауреат международных конкурсов, доцент кафедры народных инструментов «Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки» (г.Новосибирск): «Впечатления о II Всероссийском фестивале-конкурсе исполнителей на народных инструментах «Созвездия Арктики» у меня самые прекрасные, как члена жюри и как педагога своих участников конкурса. Я могу сказать, что, в первую очередь очень хорошо и слаженно работала команда Оргкомитета, организаторы конкурса. Все было на достойном высоком уровне, своевременно, точно, ясно. Что касается самих участников конкурса — это невероятное количество заявок, конкуренция высокая; музыканты, начиная от самых маленьких и заканчивая профессиональными исполнителями; география охвачена полностью — это вся Россия! Остались самые хорошие впечатления от высокого исполнительского уровня участников. На мой взгляд, жюри работало компетентно, быстро, слаженно.

Я желаю процветания конкурсу, новых проектов, продолжения и поддержания уровня конкурсу, такого же количества участников. Всего хорошего!»

Илларионов Дмитрий Николаевич (российский музыкант, классический гитарист, обладатель Гран-При крупнейшего конкурса классической гитары «Guitar Foundation of America» (GFA 2002), номинант лонг-листа премии «Gremmy». Доцент кафедры струнных народных инструментов «РАМ имени Гнесиных», педагог по классу гитары (г.Москва): «Я рад принять участие в этом конкурсе. Был очень высокий уровень, много участников. И это, конечно, говорит о высоком качестве нашей исполнительской школы народных инструментов. Было очень приятно работать в таком высококвалифицированном составе жюри. Я всем желаю успехов, удачи, самое главное — здоровья. С Новым годом!»

Пикутский Николай Владимирович (доцент кафедры музыкального искусства АГИКИ, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель оркестра народных инструментов АГИКИ, дирижер театра оперы и балета РС (Я), педагог по классу баяна: «Как приятно осознавать, что пандемия не сломила дух музыкантов, что наш конкурс собрал большое количество участников, и они смогли продемонстрировать свой талант на всю Россию! Члены жюри сошлись во мнении, что исполнительство на народных музыкальных инструментах не стоит на месте, развивается, появляется всё больше превосходных исполнителей, молодых композиторов-народников, квалифицированных педагогов, фанатов музыкально-инструментального искусства! Я считаю, что подобные проекты помогают более юным музыкантам раскрываться творчески и расти профессионально, а более опытным — укреплять свои позиции в исполнительстве и становиться примером для подражания.

Хочу отметить, что в нашей Республике хорошо проявили себя оркестровые и ансамблевые коллективы. К примеру, наш самый известный Образцовый оркестр ДДТ под управлением Л.С. Белолюбской занял 1 место среди многих молодежных коллективов. К сожалению, уровень подготовки учащихся на сегодняшний день отстает от остальных регионов страны, и основная ответственность ложится на директоров ДМШ и ДШИ Республики.

Желаю нашему конкурсу процветать, открывать все новые созвездия талантов! Здоровья всем, и с наступающим Новым годом!»

Сироткин Александр Николаевич от «SIBDUO» (лауреаты международных конкурсов, обладатели «Трофея Мира» и «Кубка Мира», создатели онлайн-школы SIBDUO): «Уважаемые друзья, уважаемые преподаватели, уважаемые участники и конечно родители, дорогие земляки! Мы очень рады, что на якутской земле прошел такой замечательный конкурс! Не смотря на то, что сейчас ситуация в мире не простая, что многие сферы жизни ушли в on—line, мы смогли провести такой масштабный конкурс! Могу сказать от нашего баянного дуэта «SIBDUO», что такого размаха нет даже на самых раскрученных конкурсах России! То, что мы смогли собрать такое представительное жюри, конечно сыграло большую роль. Все профессионалы высоченного класса, наши коллеги и друзья из разных регионов. С ними мы сотрудничаем и работаем.

Мы очень рады тому, что прошел такой конкурс. На I “Созвездия Арктики» «SIBDUO» тоже был в составе жюри. Мне в двойне приятно, что конкурс прошел на моей малой Родине в республике Саха. Меня тянет к вам, меня тянет на мою родину, меня тянет творить и создавать на моей малой Родине. Очень надеюсь, что в будущем мы сможем сделать масштабные проекты. Тем более, что в городе Якутске есть замечательные люди — энтузиасты своего дела, высокие профессионалы: маэстро Николай Владимирович Пикутский, его замечательная супруга Лариса Юрьевна Пикутская и еще ряд людей, которые работают вместе с ними в одной команде. Хочется надеяться, что наши силы будут объединены, и мы будем «ковать» национальные кадры в сфере музыкально-инструментального искусства. Очень хочется также объединиться с теми людьми, которые нам смогут в этом помочь! «SIBDUO» всех поздравляет с этим масштабным конкурсом! С наступающим Новым годом!

В конкурсе принимали участие музыканты из разных уголков России, более ста городов и населенных пунктов: Краснодарский край, Ростовская область, Нижегородская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тульская область, ГО Орел, Кемеровская область, Брянская область, Липецкая область, Тверская область, Саратовская область, Воронежская область, Кировская область, Тамбовская область, Пермский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямала-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Красноярский край, Дальний восток, Амурская область, Еврейский автономный округ, Хабаровский край, Иркутская область, Новосибирская область, Приморский край, а также участники из Республики Беларусь и Сербии.

Всего 282 участника в трех номинациях: «Сольное исполнительство», «Ансамблевое исполнительство», «Оркестровое исполнительство» .

Жюри проделало огромную работу и выявило победителей, номинантов и призеров, отметило лучших концертмейстеров! Благодарим членов жюри за компетентную оценку участников!

Гран-При конкурса удостоены пять участников:

1. Вовк Максим Антонович (аккордеон) – ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» Краснодарский край, г. Краснодар

2. Алексей Чукаев (баян) – Колледж им. Римского Корсакова, г. Санкт-Петербург

3. Иванилов Николай (гитара) – Музыкальное училище Российской академии музыки им. Гнесиных, Московская область, г. Красногорск

4. Швецов Дмитрий Вячеславович (балалайка) – Преподаватель Филиала ЯМК им.М.Н.Жиркова (г.Алдан), преподаватель Хабаровского Государственного Института Культуры (г.Хабаровск), Республика Саха (Якутия), г. Алдан

5. Московский городской творческий коллектив оркестр русских народных инструментов «Калейдоскоп» – Художественный руководитель и дирижер: Почетный работник культуры города Москвы Фомина Ольга Михайловна, г. Москва

Просмотреть видео победителей можно по ссылке: https://link.ac/5IJF2

Преподаватели кафедры музыкального искусства АГИКИ Лариса Юрьевна Пикутская, Егор Викторович Громов, Николай Владимирович Пикутский, Максим Игоревич Шумилов вошли в состав Оргкомитета, т. к. имеют прямое отношение к музыкально-инструментальному искусству в республике и к конкурсу «Созвездия Арктики», организованном ФГБОУ ВО АГИКИ. Самая большая нагрузка легла на координаторов конкурса Л.Ю.Пикутскую и Е.В. Громова – они проделали огромную работу: принимали и регистрировали заявки, круглосуточно отвечали на звонки со всей России, работали с жюри, оформляли дипломы и благодарственные письма и т.п.

Помимо работы по организации и проведению конкурса, преподаватели кафедры музыкального искусства, сами участвовали в конкурсе в качестве солистов, в составе ансамбля, готовили студентов кафедры. Результаты работы наших преподавателей:

Громов Егор Викторович – старший преподаватель кафедры МИИ АГИКИ – Лауреат I cтепени;

Оркестр русских народных инструментов АГИКИ – Лауреат I cтепени (руководитель Николай Пикутский);

Бубякин Альберт— выпускник АГИКИ 2020 года – Лауреат III cтепени, преподаватель по классу баяна МБО ДО «Намская ДШИ им З.П. Винокурова» РС (Я) Намский район, с. Намцы

Трио баянистов АГИКИ — Лауреат III cтепени;

Ансамбль народных инструментов АГИКИ – Лауреат III cтепени (руководитель Максим Шумилов);

Еряшева Виктория Викторовна – выпускница АГИКИ 2020 года, кл. Л.Ю.Пикутской – Дипломант конкурса, преподаватель дополнительного образования «Дворец детского творчества»;

Черемкина Алена Алексеевна – выпускница АГИКИ 2020 года, кл. Л.Ю.Пикутской – Дипломант конкурса, преподаватель дополнительного образования «Дворец детского творчества»;

Алексеев Даниил Алексеевич – студент 4 курса АГИКИ (класс Пикутского Н.В.) – Дипломант конкурса, преподаватель МБОУ ДО «Майинской ДШИ им. М.К. Поповой»РС(Я), Мегино –Кангаласский улус, с. Майя;

Чупрова Зоя Юрьевна – студентка 2 курса АГИКИ (класс Громова Е.В.) – Дипломант конкурса, преподаватель МБОУ ДО МДШИ им. М.К. Поповой РС(Я) с.Майя Мегино-Кангаласский улус.

СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ФГБОУ ВО АГИКИ:

Прокопьева Алиса – студентка 2 курса (класс Шумилова М.И.)

Пожидаева Татьяна – студентка 1 курса (класс Пикутской Л.Ю.)

Атласова Юлия – студентка 2 курса (класс Шумилова М.И.)

Попова Вера – студентка 2 курса (класс Пикутской Л.Ю.)

С результатами конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://agiki.sharepoint.com/sites/site/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsite%2FShared%20Documents%2Fсписок%20с%20результатами%20всех%20участников%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsite%2FShared%20Documents&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hZ2lraS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9zaXRlL0VlZ09DXzVnbExwRnExaEYyWnJDVzRvQl9Cc0xPSDNEeEg4WGZoR3laMGE4T3c_cnRpbWU9NTNfUDYxS3EyRWc

Преподавателям выражаем благодарность за участие в конкурсе и за подготовку конкурсантов!

Желаем всем музыкантам бесконечного творчества, новых побед, благополучия, здоровья!

Поздравляем с наступающим Новым 2021 годом!

До новых встреч!

Обладатель Гран-При – Швецов Дмитрий Вячеславович (балалайка) – Преподаватель Филиала ЯМК им.М.Н.Жиркова (г.Алдан), преподаватель Хабаровского Государственного Института Культуры (г.Хабаровск), Республика Саха (Якутия), г. Алдан

Лауреат I степени – Громов Егор Викторович (балалайка) – старший преподаватель кафедры МИИ АГИКИ

Лауреат I cтепени – Оркестр русских народных инструментов АГИКИ (руководитель Николай Пикутский)