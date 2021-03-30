Грандиозное событие памяти великого якутянина

В апреле 2021 года нас ждёт грандиозный конкурс молодых пианистов, посвященный памяти первого якутского композитора, выпускника Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, фольклориста, общественного деятеля М.Н. Жиркова. Инициатива организовать событие памяти великого земляка исходила от Вилюйского улуса Якутии.

Конкурс явится первым международным, в обязательной программе которого будут исполняться произведения якутских композиторов.

Конкурс пройдет с 10 по 14 апреля 2021 г. на базе Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ожидается участие пианистов из России (Москва, Томск, Пятигорск, Владимир, Ставрополь, Якутск), Сербии, Китая, Японии. Из Якутии будут представлены пианисты из ДШИ №2 и ВШМ РС(Я).

Напоминаем, что в ноябре 2018 года на базе консерватории им. Чайковского проводился межвузовский конкурс молодых вокалистов им. М. Жиркова. Гран-при завоевал студент III курса МГК им.П.И. Чайковского Тимофей ЖУРАВЕЛЬ, первую премию получил студент IV курса ВШМ им.В.А.Босикова Александр СТЕПАНОВ (ныне солист театра оперы и балета Якутии).

Выступления конкурсантов оценивало строгое жюри в лице народного артиста России Петра Скусниченко, сопредседателя жюри Анегины Ильиной-Дмитриевой, народного артиста РСФСР Юрия Григорьева, ведущей солистки оперы Большого театра России Ларисы Рудаковой, заведующей кафедры академического пения и оперной подготовки ВШМ РС(Я) Ирины Чичковой.

Работа по проведению беспрецедентного в истории Якутии конкурса молодых пианистов началась. Пожелаем организаторам успешной работы!