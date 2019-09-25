Грандиозное событие этой осени!

Совсем скоро, с 4 по 6 октября, на манеже Бриллиантового цирка Якутии раскроет новые таланты будущих звезд цирка VI Международный цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2019» («Little Mammoth – 2019»).

Это один из самых ярких и открытых фестивалей-конкурсов в самых различных жанрах циркового искусства. В фестивале примут участие юные артисты, а также именитые гости из Израиля, Монголии, Казахстана, Беларуси, Вьетнама, Колумбии, Армении, Венгрии, Монако, Татарстана, Бурятии, Якутии, Москвы, Челябинска, Перми, Краснодара. Впервые в этом году возраст участников фестиваля не ограничен.

Вы увидите удивительные силовые трюки, завораживающие выступления под куполом цирка воздушных гимнастов и канатоходцев, блистательные номера жонглеров, эквилибристов, акробатов, наездников, дрессировщиков и самые весёлые репризы забавных клоунов.

С 9 по 13 октября приглашаем вас на гала-представления победителей фестиваля.

Не пропустите волшебный праздник цирка, улыбок, мира и добра!!!

Приходите на грандиозное зрелищное событие этой осени и получите заряд позитивной энергии на весь год!!!

Возрастное ограничение 0+.

Дата: 4-13 октября 2019 г.

4-5 октября (открытие и закрытие) — 600 – 800 руб.;

6 октября (юбилейный вечер) – 500 – 1500 руб.;

9-13 октября 500-700 руб.

Телефон кассы: 735-537, 42-95-68.

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.