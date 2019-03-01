Гранд-финал Кубка АЭБ пройдет 3 марта в кинотеатре «Лена»

3 марта в кинотеатре «Лена» состоится Гранд-финал открытого городского киберспортивного турнира среди любителей на Кубок АЭБ. Приглашаем всех геймеров посмотреть на игру финалистов на самом большом экране Якутска.

Гранд-финал пройдет по Counter Strike: Global Offensive и Dota2. Начало – в 16.00. Количество мест ограничено.

В перерывах состоится розыгрыш призов среди зрителей. Суперпризом станет мечта любого геймера – видеокарта Nvidia RTX 2060, которая позволяет добиться в играх потрясающей графики и высокой производительности.

Приобрести билеты можно в кинотеатре» Лена» и по ссылке http://afisha.ykt.ru/events/view?id=707150&date=20