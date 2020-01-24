Гран-при Ярыгина: Рассадин и Потапов проиграли схватки первого круга

Неутешительные итоги второго дня. Якутские борцы не оправдали надежд болельщиков.

Во второй день проходящего в Красноярске XXXI Международного турнира Гран-при по вольной борьбе «Иван Ярыгин» в борьбу за медали вступили спортсмены весовых категорий до 65, 79 и 125 кг.

В составе сборной команды Якутии в весе до 65 кг боролись Виктор Рассадин и Айсен Потапов. К сожалению, оба спортсмена проиграли своим соперникам на самой ранней стадии турнира и фактически выбыли из дальнейшей борьбы за медали.

Айсен Потапов уступил многольскому борцу Тумур-Очиру Тулга со счетом 0:10, а Виктор Рассадин не смог во второй раз сломить сопротивление Ислама Дудаева из Чеченской республики. Капитан якутской команды проиграл со счетом 4:12… Напомним, на последнем чемпионате России в Сочи Рассадин также уступил Дудаеву.

Тем не менее, у нашей команды все еще сохраняются шансы на медаль международного турнира. Сегодня, за бронзовую медаль соревнований в весовой категории до 57 кг поборется Арыйаан Тютрин. Его соперником в схватке за третье место вполне может стать товарищ по команде Петр Константинов, которому предстоит пройти через утешительную схватку против монгола Занабазар.

Также стоит отметить нашу землячку Алину Казымову. Спортсменка из Якутии выступает в женском турнире соревнований в весе до 62 кг и уже выиграла в первом круге победила монголку.