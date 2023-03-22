Гран-при вокального конкурса «СулуСТАР» у Павла Николаева

Муус устар-2023: обладателем Гран-при вокального конкурса «СулуСТАР» стал Павел Николаев



Представитель Нюрбинского района Павел Николаев стал обладателем Гран-при вокального конкурса «СулуСТАР». Победителю вручили денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Победитель исполнил песни из репертуара его наставницы, заслуженной артистки Якутии Анастасии Готовцевой и Муслима Магомаева «Лучший город земли», сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru Источник: тгк @ysiaru

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