22.03.2023
22:12
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Конкурс

Гран-при вокального конкурса «СулуСТАР» у Павла Николаева

Муус устар-2023: обладателем Гран-при вокального конкурса «СулуСТАР» стал Павел Николаев

Представитель Нюрбинского района Павел Николаев стал обладателем Гран-при вокального конкурса «СулуСТАР». Победителю вручили денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Победитель исполнил песни из репертуара его наставницы, заслуженной артистки Якутии Анастасии Готовцевой и Муслима Магомаева «Лучший город земли», сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru
Источник: тгк @ysiaru

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