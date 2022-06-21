Гран-при конкурса якутских костюмов Ысыаха Олонхо у хангаласской мастерицы

В Верхневилюйске на Ысыахе Олонхо подвели итоги республиканского конкурса национальных костюмов. Впервые за историю конкурса призы получили все участники, которых было в этом году около 100, сообщает ЯСИА. Обладателем Гран-при и сертификата на самую большую сумму в 80 тысяч рублей стала мастерица из Хангаласского улуса Валериана Никифорова.



Председатель жюри конкурса, этнограф-костюмолог СВФУ Светлана Петрова сообщила, что в состязании мастериц приняло участие более 100 человек. Конкурс прошёл по нескольким номинациям: традиционная якутская одежда XVIII-XIX веков, современный костюм и семейный костюм. «В последнее время направление национальной одежды очень сильно развивается. Сегодняшний конкурс показал, что наши мастерицы овладели скрупулезной технологией обработки материала — они сами обрабатывают мех, шкуры, занимаются золотым шитьём и реконструкцией на очень высоком уровне. В республике работают мастерицы очень высокого уровня», — сказала она.



Она добавила, что участие в конкурсе приняли представители разных районов республики, было немало мастеров из арктических районов. «Никогда ещё в истории конкурса не было такого, чтобы каждый участник получил денежный сертификат. Сегодня все награждены сертификатами номиналом пять тысяч рублей», — отметила Петрова.



Общий призовой фонд конкурса впервые составил более 1 млн рублей. Так, обладателем Гран-при и сертификата на самую большую сумму в 80 тысяч рублей стала мастерица из Хангаласского улуса Валериана Никифорова. Победителем в номинации традиционной одежды стали Розалия Егорова из Верхневилюйского района и Майя Жиркова из Верхоянского улуса. В номинации современной одежды победила Марианна Степанова из Таттинского улуса, а в семейных костюмах — Тамара Игнатьева из Сунтарского улуса.