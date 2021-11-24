Гран-при фестиваля «Россия многоликая-2021» — у студентов АГИКИ

МГУ им. Ломоносова подвёл итоги международного фестиваля народного творчества «Россия многоликая-2021», который в этом году прошёл уже в третий раз онлайн. Студенческий фольклорный коллектив «Долун» АГИКИ получил гран-при в направлении «Шоу-программа в народном стиле», сообщила заведующая кафедрой народной художественной культуры вуза Зоя Стрекаловская.

«Студенты АГИКИ в первый раз стали участниками этого важного фестиваля, раскрывающего многообразие народов России. В качестве председателя жюри выступал ректор МГУ Виктор Садовничий и другие видные эксперты в отрасли культуры и искусства. Мы благодарны нашему институту, который помог с организацией съёмок в атмосферной локации — в Музее им. Ярославского. Мы отправили три заявки по двум направлениям — «Шоу-программа в народном стиле», где фольклорный коллектив «Долун» завоевал гран-при. Также коллектив стал победителем в направлении «Фольклор»», — рассказала Зоя Стрекаловская.

Студенческий фольклорный коллектив «Долун» в своих видеозаявках исполнил стилизованную юмористическую песню (гран-при) и скороговорку на якутском языке.

Третья заявка исходила от студента второго курса Эркула Чулунова, исполнившего народную песню на родном алтайском языке. В направлении «Народное пение» он стал лауреатом I степени.

Зоя Стрекаловская добавила, что победители будут приглашены к участию в Гала-концерте и Неделе народных культур, проводящейся в очно-заочном формате.