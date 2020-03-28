График выплаты пенсий за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал пенсии за первую половину апреля

В связи с объявленными нерабочими днями с 30 марта по 3 апреля 2020 года, в Якутии пенсионерам, получающим пенсию и иные социальные выплаты через кредитные учреждения до 12 числа, Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) профинансировало выплаты за первую половину апреля досрочно.

Таким образом, пенсионеры города Якутска и северных районов получат пенсию раньше. Это сделано в рамках безотлагательных мер руководства страны по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщил управляющий Отделением ПФР по РС(Я) Георгий СТЕПАНОВ. На сегодняшний день Сбербанк и Россельхозбанк уже зачислили средства.

Пенсии, выплачиваемые через кредитные учреждения после 12 апреля, будут зачислены на счета пенсионеров в обычные сроки.

Пенсии, доставляемые через отделения АО «Почта России», будут выплачены в соответствии с утвержденным графиком доставки, начиная с 5 апреля текущего года.

В апреле вместе с пенсией 4939 ветеранов войны и тыла Якутии получат единовременные выплаты в сумме 50 и 75 тысяч рублей к 75-летию Победы и ежегодные выплаты в сумме 10 тысяч рублей в соответствии с Указами Президента России.