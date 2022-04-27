График выплат и доставки пенсий в майские выходные



Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) информирует об организации выплаты и доставки пенсий и иных социальных выплат в выходные (праздничные) дни мая 2022 года.

Для получателей пенсий в отделениях почтовой связи определен следующий график выплаты и доставки пенсий:

В улусах (районах) Республики Саха (Якутия):

5 мая 2022 – выплата пенсий за 5, 6, 7 числа;

6 мая 2022 – выплата пенсий за 7, 8, 9 числа;

7 мая 2022 – выплата пенсий за 8, 9, 10 числа;

8 мая 2022 – нерабочий день;

9 мая 2022 – выходной (нерабочий) день;

10 мая 2022 – нерабочий день;

11 мая 2022 и далее – по графику.

В городе Якутске и его пригородах:

Доставка пенсий кроме 9 мая будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками, график за 9 мая временно переносится на 4 мая.

Для получателей пенсий в кредитных организациях, у которых график выплаты 8, 10 число, перечисление денежных средств на выплату пенсий будет осуществлено в последний рабочий день – 6 мая, далее – по утвержденному графику.