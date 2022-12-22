График ремонтных работ энергетиков на период с 23 по 31 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

23 декабря:

09:00-12:00 – Б. Чижика 6/1, Ф. Попова 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, М. Расковой 1-17, 23, Мординова 5, 11, 15, 18, 20, Стрекаловского 40, Птицевод 140/1, Росинка 147, Х-Юряхское ш. 6 км, 1/4, 7д, 9, 13, 33/6, 41/1, СОТ «Зеленая долина», Кондакова 1-14, 30, Ермолаева 8, Автодорожная 9/4, 15/7, 19/4 38/7а, 38/6, 38/16, 38/19, 38/24, 38/27, Транспортная 5/1, 10/1, 11, 11б/4, 11/3, 11/а7, 19, 27/1, Орджоникидзе 25, 34/2, Громовой 1, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 18, Дежнёва 34, 36, 36/1, 38, 51, 53, 55, Тимирязева 19, 24, 26, Байкалова 36/1, Строда 57, 72, 76, 76/1, 78 – установка приборов учета, монтаж оборудования на подстанции, работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-11:00 – Мархинская 1а, 2, 9-13, 16-21, 25/1, 25/2, 26, 28/1, 28А, 29, 30, 32, 33, 36, 40, 40/1, 49, 52/1, 53, 54, 55А, 57/2, пер. Охотников 3, 7, 9, Студенческий 1, 2, 3, 8, Совхозная 1-6, Жиганская 31, 34, Момская 18, пер. Кадетский 2, Новая 2, Медиков 18, 19, 24, 26, Охотников 1, 2, 15, 17, Учур 1, 3,7, пер. Учур 8, 12, 14 – замер напряжения;

10:00-14:00 – Заречная 4-28, Интернациональная 1, 2, 3, 7, 9, 17, 19/1, 20, 21/4, 22, 23, 26, 26/2, 28, 34, 35, 37, 40-43, 43,46, 47, 51, 55, 55/1, 59/1, Советская 1/1, 6, 8, 10-28, 40-50, пер. Футбольный 4, 5, 9, 10, 12, 35, Майская 2, Октябрьская 8-17, Ойунского 1/1, 1/2, 4, 6, 8, 11, 11а, 14,16, 18, 22, 24, 28, 30, Мостовиков 4, 6, 8, 9, 16, О. Кошевого 20/4, 30/1, 34, 34/5, 36/1, 47, 50,50/1, 52/1-74, Дзержинского 1, 5/1, Луговая 2, 4, 12, 13, 15, 18, 22, 26, 36, 38, Северная 1/1, 1/а, 14, 15, Воинская 19, Курганная 5, 6а, 14, Заводская 19/1-19/7, Новоподгорная 27а, Подгорная 1, 1/2, 1Б, 3/1, 5, 5/1, 6,10, 12 16, 18-23, 25/2, 27, 31, 33/2, 35, пер. Сосновый 3, 5, 6,10, 17, пер. Заозёрный 3, 5, 6, 7, 8, 12, 2-я Подгорная 1, 9, 14, 15, Пригородная 4/2, Новоподгорная 3, 5, 15, 19, 24, Молодежная 3-34, Амгинская 7, 9, Есенина 10б, МП «Спутник-2» 4/3, 6/2, 6/8, 10/2, 10/11, 12/с дробями, 14/с дробями, 16/с дробями, 24/1 д. 18/1, 18/2, 25А, 28, 30/5, Маганский тр. 3/1Б, 3/2, общ. СМУ 16 д. 1, Маганский тр. 2км 1, 1/2а, 2, 3, 8/3, 8/4, 8/5 (оп. 14), 8/5 (оп. 15/1), 10, 10/2, 10/3, 10/5, 10/8, 10/11,12/8, 12/9, 16/11, 18/10, 20/2, 22/2а, 28/8 , 30/7, 30/7а, 32/4а,38/3, Черская 9, 10, 24/15, 16/8, 24/6, 18, 18/4, 18/6, 18/10, 24/8, 24/9, 26/4, 26/2, 28/4, 26/6, 16/9, 20/8, 20/9, 22/8, 15, 20/2, Я. Петерса 2, 3, 3а, 5, 9, 10, 11, пер. Энтузиастов 4/1, 10, Якутская 2-23/4, 28/2, 29/1, 31, 31/3, 35, пер. Амгинский 3, 6, Энтузиастов 4, 6, 8, 12, Телефонистов 1/1, 2, 2А, Экспериментальная 2А, пер. Загаражный 2/2а, 2/4, Белая гора 6/5, 6/1, 7/2, 10/1, 30/3, Светлая,5, Аласная,1, Горная 1, 4, 4/1, 6, 8, 14, 24 Алтайская 4, 6, 7, 8, 13-15, 18, 18/2, 24, 26, Березовая 2/1, 11, 11/2, 12/1, 14, 18, 26, 30, пер. Березовый 10/1, Строда 6, 8, Заречная 13, 24, Лесная 3, 18а, 19, 22, 22а, 23/1, 26, 28/2, 28/3, Сосновая 2, 10 – капитальный ремонт подстанции;

13:00-17:00 – ул. Новая 53, Садовая 17, Полярная 1/14, Улуу 19, 12, ул. Томтор 17, Гоголя 34, 45-67, Маяковского 50, 54, 55, 61, 74, 81, 84, Маяковского 84, Кулачикова-Элляя 12, Покровское шоссе 10 км СОТ Юннат, Лонгинова 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, Н.-Карьерная 10, 202 мкр. коттеджи 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2 – работы по технологическому присоединению, работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ДЭК;

26 декабря:

09:30-14:00 – П. Алексеева 83, 83/17, 85/1, 85/4, 85/5, 83/17А, 85, 85/19, 93/1, Котенко 11, 16/1, 17, 18/1, 18а, 19, 33, 36/1, 39/1, 41, 47/1, Егорова 2, 8/1, 3, 9, 9/1, 12, 15, 20, 22, 22/1, Асямова 1, 9, 17, 13, Ф. Кона 4, 6А, 9, 8/1, 7, 7/1, 8, 14, 16, 18а, 19, 23, 27, 28, 30, 33, 37, 39, 41, 55/1, 55, Ногина 6, 7, 9, 19, 37, 4/2, 18а, 18/2, 22, 27, 31, 35 – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-14:00 – Пригородный полностью, Покровский тр. 7 км 5/1, 6, 14, Степная 48, 50/1, Покровский тр. 7 км 14/2, 65, 65/8, 66/7, 67/1, 68/6, 71/2, 69/8, 80/7, Озёрная 1—18/с дробями, 4/4, 2/а, 3/6, 1/а, 3/1 6/3, 19, 19/1, 19/3, 20, 23/9, 24, 24/с дробями, 27, 29, 31, Центральная 1-2/с дробями, 5, 23, Тепличная 3, 9, 10, 11, Заречная 6/1, Новая 10, 13/1, 16/3, Совхозная 8-22, Покровский тр. 6 км д. 15/с дробями, Туймады, Молодёжная 20, 21, 14-18, Покровский тр. 5 км 1/2, 1/1, 2/1, 8, Покровский тр. 6 км д. 9, ул. Заречная 7, Ольховая 4, Полевая 16, Новая 16/с дробями, 24, 26/1, 40, Рубиновая 31, Тихая, Весенняя 1, 2, Садовая 10, 14, 17, Алмазная 2, Проточная 17, 33, 34, Народная 8, 11, Солнечная 4, 16, Покровский тр. 8 км, 10 км, Солнечная 18 СОТ «Ситим» Мичуринская 60, Шестаковка, Петуховка, Покровский тр. 7 км Садовая 7, Шестаковский проезд, СОТ «Стрелка», СОТ «Стрелка 1» , СОТ «Нива», СОТ «Ветеран», СОТ «Сайды», СОТ «Этна» – работы в охранной зоне ВЛ;

13:30-16:30 – Г. Титова 12, Воинская 10/1, 10/1а, Ильинка 1/1 – работы в охранной зоне ВЛ.

27 декабря:

09:30-12:00 – Притузова 29, 31, 32, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 53, Бекетова 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 47, 57, 59, 61, 65, 67, 74, 87, Винокурова 79, Макаренко 5,7, Сосновая 26, 32, 34/1, 38, 48, 50,58А, Вилюйский тр. ДСПК «Прогресс» строен.10, Вилюйский тр. 3 км 57/3, 61/1 – замена провода на СИП;

09:30-13:00 – Интернациональная 3, Учебно-производственный центр – ремонтные работы;

09:30-14:00 – Заречная 4, 6-28, Интернациональная 1, 2, 3, 7, 9, 17, 19/1, 20, 21/4, 22, 23, 26, 26/2, 28, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 1 51, 55, 55/ 59/1, Советская 1/1, 6, 8, 10-28, 40-50, пер. Футбольный 4, 5 9, 10, 12, 35, Майская 2, Октябрьская 8-17, Ойунского 1/1, 1/2, 4, 6, 8, 11, 11а, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, Мостовиков 4, 6, 8, 9, 16, О. Кошевого 20/4, 30/1, 36/1, 34, 34/5, 47, 53/2, 50, 52-74, Дзержинского 1, 5/1, Луговая 2, 4, 12, 13, 15, 18, 22, 26, 36, 38, Северная 1/1, 1/а, 3, 5, 14, 15, Воинская 19, Курганная 5, 6а, 14, Заводская 19/1–19/7, Новоподгорная 3, 5, 15, 19, 24, 27А, Подгорная 1, 1/2, 1Б, 5, 5/1, 6, 103/1, 12, 16, 18-23, 25/2, 27, 31, 33/2, 35, пер. Сосновый 3, 5, 6, 10, 17, пер. Заозёрный 3, 6, 7, 8, 12, Пригородная 4/2, 2-я Подгорная 9, 14, 15, 14, Молодежная 17, 32, 20-24, 28/1, 34, Амгинская 7, 9, Есенина 10б, Молодежный посёлок «Спутник-2» 4/3, 6/2, 6/8, 10/2, 12/3, 12/2, 12/11, 12/13, 12/15, 12/16, 12/17, 14/1, 14/2, 14/3, 14/3А, 14/4, 14/5, 14/6, 14/8, 14/9, 14/14, 14/17, 16/1, 16/1Б, 16/2 А, 16/2Б, 16/3, 16/4, 16/6, 16/5, 16/7, 18/1, 18/2, 24/1 д, 25А, 28, 30/5, Черская 9, 10, 15, 16/8, 16/9, 18, 18/4, 18/6, 20/2, 20/8, 20/9, 22/8, 24/6, 24/15, 26/6, Я. Петерса 2, 3, 3а, 5, 9, 10, 11, пер. Энтузиастов 4/1, 10, Маганский тр. 2 км 1, 1/2а, 3, 3/1Б, 3/2, 6, 8/4, 8/5 (оп.14), 8/5 (оп.15/1), 10/2, 10/3, 10/5, 10/8, 10/11, 12/8, 12/9, 6/6, 16/11, 18/10, 20/2, 24/8, 24/9, 26/2, 26/4, 28/4, 28/8, 30/7, 30/7а, 32/4а , 38/3, Маганский тр. общ. СМУ 16, Якутская 2-22/2, 22/2а, 23/1, 23/4, 28/2, 29/1, 31, 31/3, 35, кооп. Спутник-2, пер. Амгинский 3, 6, 9, Энтузиастов 4, 6, 8, 12, Телефонистов 1/1, 2, 2А, 3, Экспериментальная 2А, пер. Загаражный 2/2а, 2/4, Белая гора 6/1, 6/5, 7/2, 10/1, 30/3, Светлая 5, Аласная 1, Горная 1, 4, 4/1, 6, 8, 14, 24, Алтайская 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 18/2, 24, 26, Березовая 1, 2/1, 10/1, 11, 11/2, 12/1, 14, 18, 26, 30, Строда 6, 8, Молодёжная 3-31/1, Лесная 3, 18а, 19, 22, 22а, 23/1, 26, 28/2, 28/3, Сосновая 2, 10, Бабушкина 1-9, 9а, 10, 12, 12/1, 13, ш. 50 лет Советской Армии 25/3, 27, 27/1, 29 – устранение замечаний после капремонта, вынос анкерных опор;

09:30-15:00 – ул. Три Сосны 31, 50/2, 52/1, 52/5 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 54/3Д, 54/4, 56/3, 64/2, 76/2, 82/1,82/2, 89, 90/1, 90/2, 104/2, 122/5, Вилюйский тр. 5 км 3/38, Вилюйский тр. 6 км – ремонтные работы.

28 декабря:

09:00-17:00 – школа №18, Билибина 12/4 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-13:30 – Кальвица 26/1, 26/2, 26/3, 32, 32/1, 32/3, 30А, К. Цеткин 6, 8, 10, 15/1, 17, 19/1, 20, Пекарского 2, 4, 8, 10 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

13:30-16:30 – Воинская 2/4, 10/1, Ильинка 1/1, Г. Титова 12 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

29 декабря:

09:00-14:00 – Воинская 9/2 –допуск бригады СМО в охранную зону;

09:30-13:30 – СОТ «Черёмушки», Черемушки 4/3д, Сергеляхское ш. 6 км 2/1А, 38/1, Сергеляхское ш. 5 км 2/3, 2/4, 2/8, 4, 4/3д, 4/6, 6, 6/3, 6/3а, 8, 8/1, 8/4, 10/5, 12/1, 12/10, 17/5, 28, 30, проезд Самсонова 16, Мерзлотная 42/7, 42/8, Маганский тр. 2 км МП «Спутник-2» 3/4, 16/6В, 16/7, 26/5, 28/2, 30, 30/2, 32/3, 32/5, 32/13, 34/4, 36/4А, 36/8, 36/10, 36/12 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-14:00 – Вилюйский тр. 5 км 5/2, 5/3 – допуск бригады СМО в охранную зону, ремонт оборудования;

09:30-14:00 – Очиченко 1, 1г, 1/1,1/3, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/4, 3/5, 4, 4/1, 5/1, 5/1А 5/1Б, 5/2Б, 8, 8/2, 9, 9А, 11/1,14, 16,19, 19/1, 20, 20/1, 20а, 21, 21/1, 21/2, 21/1а, 21/б, 23, 23/2, 27/1, 30, 35/1, 43, 43/6, 43/13, 43/4б, 45, 45/12 Б, 45/5, 45/16 А, 45/11а, 57, база 3ЦКС МВД, Кржижановского 32а, 32/3, 34, 34/1, 40/1, 63/1, 65-109/1, 113, Беринга 1-10, 37, 38, 40, 120/3 Челюскина 1-5, 6, 6а, 6/1, 6/2, 7,9, 8/1, 8/ с дробями, 10, 11/4, 12, 12/1, 13/2,15, 15/2 25, 31, 37, 37/1, 37/4, 37/5, 37/5а, 37/6г, 39/6, 39/7, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4,39/6, 39/9а ,40, 42 41/4, 41/5, 41/4А, 42, 43, 43/3, 47, 47/2а, 53/7, 53/6, 53/8, Р. Зорге 4/2, ш. 50 лет Советской Армии 57, 61, питомник для передержки животных – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-17:00 – Маганский тр. 2 км 3/4, МП «Спутник-2» 16/6В, 16/7, 26/5, 30/2, 32/5, 32/3, 32/13, 36/8, 36/10, 36/12 – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

30 декабря:

09:00-14:00 – Воинская 9/2 – монтаж оборудования на подстанции;

09:30-12:00 – Х-Юряхское ш. 6 км 108 Б –допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-13:30 – СОТ «Черёмушки», Черемушки 4/3д, Сергеляхское ш. 6 км 2/1а, 38/1, Сергеляхское ш. 5 км 2/3, 2/4, 2/8, 4, 4/3д, 4/6, 6, 6/3, 6/3а, 8, 8/1, 8/4, 10/5, 12/1,12/10, 17/5, 28, 30, проезд Самсонова 16, Мерзлотная 42/7, 42/8– допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-14:00 – Вилюйский тр.5 км 5/2, 5/3 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

23 декабря:

12:00-14:00 –– с. Верхневилюйск, с. Андреевский (ул. Ленина, К. Маркса, 50 лет ЯАССР, Кустуктурова, М. Потаповой, Советская, Озерная, Школьная, Салашина, Зеленая, Центральная, 70 лет Октября, Механизаторская частично, ул. 40 лет Победы, Строительная, пер. 40 лет Победы, ул. Барахова, мкр. Бэрэ, Райздрав, Налоговая, Алмазэргиэнбанк, Школа№1, школа№3, школа№4, центральная котельная ЖКХ, Пенсионный, Прокуратура, УСПО Столовая, рынок «Вилюй», рынок «Сайдыы», детский сад №1, магазин «Автозапчасти») – подключение новой ТП;

12:00-16:00 – Хоро – удаление гололедно-изморозевого образования с проводов ВЛ;

14:00-16:00 – Далыр – текущий ремонт оборудования на подстанции.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

23 декабря:

11:00-16:00 – Балагачча, Кирова, Сатагай – удаление гололедно-изморозевого образования.

23-24 декабря:

11:00-16:00 — г. Вилюйск (ул. Кондакова, Корякина, Гоголева-Кындыл, П. Семенова 41-47, Молодежная, Синеглазовой, пер. Синеглазовой, Сосновая, Лесная, Оруктахская, Свидерского, Озерная, Хохочоя, Шахова, Якутская, Восточная, Гагарина 21-39, Кулаковского 20-27, пер. Кулаковского, Калинина, Аэропорт, Ближний привод, Дальний привод, Локатор, АЗС Энергия, АЗС Туймаада, АЗС Ойл, кафе «Север») – работы по технологическому присоединению.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

23 декабря:

11:00-16:00 – Ерт – работы в охранной зоне ВЛ;

11:00-16:00 – Дикимдя, Ерт, уч. Маай, КОС (канализационно-очистное сооружение) – работы в охранной зоне ВЛ.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

24 декабря:

20:00-22:00 – Северная Нюя, Дорожный, Чамча, Орто-Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

23 декабря:

10:00-16:00 – Матта, Дойду – ремонт ВЛ;

14:00-15:00 – Хаптагай (Мира, Лесная, Тепличная, школьная)– допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

23 декабря:

10:00-10:25 – 2-й Хомустах – оперативные переключения;

15:35-16:00 – 2-й Хомустах – оперативные переключения;

13:00-14:00 – Модут, Хатырык (уч. Барылас), Бетюн (уч. Чомуос) – работы в охранной зоне ВЛ.

28 декабря:

12:00 — 15:00 – Тюбят – работы в охранной зоне ВЛ.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

26 декабря:

11:00-18:00 – Хорула – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Мальжагар, Малыкай, Хаты, Хорула – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ

14:00-18:00 – Энгольжа – текущий ремонт оборудования на подстанции.

27 декабря:

14:30-16:00 – Жархан (частично) – обслуживание оборудования на подстанции.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

26 декабря:

10:00-14:00 – Сунтар (мкр. 100 лет ЯАССР) – работы в охранной зоне ВЛ.

26-30 декабря:

10:30-14:30 – Сунтар (Аэропорты Севера, Котельная стационара ПТД, котельная конторы ПТД, ООО Теплострой-Новая котельная, Учебный корпус 1 СТК, общежитие, стационар ПТД, нефтебаза Саханефтегасбыта) – работы в охранной зоне ВЛ.

27 декабря:

14:00-18:00 – Тюбяй, Ыгыатта (контейнер аппаратный с. Шея, базовая станция МТС, оборудование сотовой связи Тюбяй, АТС Тюбяй, котельная школы Тюбяй, ветучасток Тюбяй, ФАП Тюбяй, Шеинская ВА, Тюбяйская СОШ, детский сад, СКЦ Алгыс, музей, администрация Тюбяйского наслега) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Хоро (сеть цифрового наземного вещания, оборудование сотовой связи, АТС, центральная котельная, ФАП, школа, детский сад, СКЦ Харысхал) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

28 декабря:

14:00-18:00 – Эльгяй (частично: (ПАО МТС-базовая станция, оборудование сотовой связи Кюндяя, АТС Эльгяй, БШПД оборудование, ПАКУ, котельная СДК, котельная ДОУ «Кэнчээри», ВОС, ветлечебница Эльгяй, Амбулатория, УЦОЗ, ДОУ «Кэнчээри», ДОУ «Чуораанчык», ДОУ «Елочка», Эльгяйская СОШ, ВОС, здание ЭРМЭЦ, начальная школа, ДШИ, СКЦ Узор, Музей фольклора, Администрация с. Эльгяй) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Кюндея – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

23 декабря:

10:00-11:00 – Хандыга (Мира 10, 12, 14,16, 18, 22, Магаданская 49, 51, 53, 55, магазины «Таежный», «Дружба», «Фортуна») – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

11:00-12:00 –Хандыга (Магаданская 29, 31, 33, 35, П.Алексеева 10, 12, 15,1 7, Строда 1,3, магазины «Хандыга+,» «Сулак», «Выбор», «Эзоза», рынки «Копеечка», «Кристалл») – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Хандыга (Охлопкова 7, Кудрявого 16, Строителей 1, Сахателеком, ЗАГС, архив, централизованная бухгалтерия, отдел субсидий, Центр занятости, Энергосбыт, пекарня, магазины: «Рассвет», «Кедр», «Хозяюшка», рынок – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

27 декабря:

10:00-12:00 – Хандыга (Коммунальная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Первомайская 1,2, 5,7, 11, 13, пер. Чертогова 2, 4, 12, Фестивальная 1, 6, 7, Ойунского 5, 11, шиномонтаж, Ойунского 28, 30, Новая 3,4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, вышка базовая станция) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

13:00-16:00 – Хандыга (Ойунского 28, 30, Новая 3,4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, вышка базовая станция, Советская 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, Северная 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, Победы 1, 3, 4, 5, 6, 7) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

28 декабря:

10:00-12:00 – Хандыга (Ойунского 28, 30, Новая 3,4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, Вышка базовая станция, Таежная 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, Заречная 1, 2, 3, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, Ойунского 21, 25, 27, 38, 40, гараж Лубягина, шиномонтаж) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-16:00 – Хандыга (Арктическая 1-8, Строда 17, Полярная 16, 18, 20, 22, Охлопкова 14, 16, 18, Лесная 1, 2, 34, 5, 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 43, 45, 47, 49, 51, Полярная 1, 2, 3, 4, 5, автомойка, сауна, магазин, шиномонтаж, Мира 20) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

29 декабря:

10:00-12:00 –Хандыга (Строда 6, 8, 9, 11, 13, 15, Лесная 35, 39, 41, Арктическая 10, 12, 14, 16, 18) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

23 декабря:

10:00 –16:00 – Сасылыкан, кратковременно Окоемовка, Арылах, Бейдинге, Сырдах, Тумул, Ары-Тит, Хоногор, Соттинцы – удаление гололедно-изморозевых образований.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

28 декабря:

13:00-15:00 – Октем (Октемская СОШ, АГАТУ, Петрова, Кононова, Озерная, Дружбы, Тепличная, Сайдыы, Еркен, Газовиков, Молодежная, Эллэй, Зоопарк, ресторан «Орто Дойду», заправка «Сибойл», кафе «Василек», телевышка) – работы в охранной зоне ВЛ.

В графике возможны изменения.

Также информация доступна на официальной странице энергокомпании, на канале энергокомпании в мессенджере Телеграм (ссылка: https://t.me/Yakutskenergo). Подпишитесь, это удобно!

Кроме того, график ремонтных работ энергетиков можно найти на информационных сайтах SakhaLife.ru, SakhaNews.ru, Sakhapress.ru

При копировании материалов ссылка на yakutskenergo.ru обязательна.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

По информации оперативно-диспетчерской службы Центральных и Западных электрических сетей