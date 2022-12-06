Общество
График ремонтных работ энергетиков в Якутске на 6 декабря
Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.
Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.
Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске будут проводиться по следующему графику:
МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:
6 декабря:
10:00 – 13:00 Нижний Бестях (котельная Холбос, 47-ми квартирный дом) – работы в охранной зоне;
10:00 – 14:00 – Майя (Советская 30, 32/1, 32А, 34, 36, 38, 38/1, 39, Аверс, Хозмаркет, Мозаика) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.
6 — 7 декабря:
13.00. – 17.00 -Нижний Бестях (микрорайоны ГНС, Лесхоз, больница, Абалаах, БАТП, ЭТУС, администрация района) – ремонт ВЛ.
В графике возможны изменения.
+7 (999) 174-67-82
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