График ремонтных работ энергетиков в Якутске на 6 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно невозможны без введений временных ограничений электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске будут проводиться по следующему графику: МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН: 6 декабря: 10:00 – 13:00 Нижний Бестях (котельная Холбос, 47-ми квартирный дом) – работы в охранной зоне; 10:00 – 14:00 – Майя (Советская 30, 32/1, 32А, 34, 36, 38, 38/1, 39, Аверс, Хозмаркет, Мозаика) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ. 6 — 7 декабря: 13.00. – 17.00 -Нижний Бестях (микрорайоны ГНС, Лесхоз, больница, Абалаах, БАТП, ЭТУС, администрация района) – ремонт ВЛ. В графике возможны изменения.

Источник: пресс-служба Якутскэнерго

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