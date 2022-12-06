06.12.2022
09:18
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Общество

График ремонтных работ энергетиков в Якутске на 6 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске будут проводиться по следующему графику:

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

6 декабря:

10:00 – 13:00 Нижний Бестях (котельная Холбос, 47-ми квартирный дом) – работы в охранной зоне;

10:00 – 14:00 – Майя (Советская 30, 32/1, 32А, 34, 36, 38, 38/1, 39, Аверс, Хозмаркет, Мозаика) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

6 — 7 декабря:

13.00. – 17.00 -Нижний Бестях (микрорайоны ГНС, Лесхоз, больница, Абалаах, БАТП, ЭТУС, администрация района) – ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.

Источник: пресс-служба Якутскэнерго

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