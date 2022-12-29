Изменен график ремонтных работ энергетиков в Якутске и Сунтарском районе на 29 декабря

Центральные и Западные электрические сети уведомляют, что 29 декабря 2022 года в г. Якутске и Сунтарском районе изменен график ремонтных работ энергетиков с ограничением электроснабжения.

В г. Якутске не будут производиться следующие работы:

09:30-14:00 – Очиченко 1, 1г, 1в, 1/1,1/3, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/4, 3/5, 4, 4/1, 5/1, 5/1а, 5/1б, 5/2б, 8, 8/2, 9, 9а, 11/1,14, 16,19, 19/1, 20, 20/1, 20а, 21, 21/1, 21/2, 21/1а, 21/б, 23, 23/2, 27/1, 30, 35/1, 43, 43/6, 43/13, 43/4б, 45, 45/5, 45/11а, 45/12б, 45/13, 45/16а, 57, база 3ЦКС МВД, Кржижановского 32а, 32/3, 34, 34/1, 40/1, 63/1, 65-109/1, 113, Беринга 1-10, 37, 38, 40, 120/3 Челюскина 1-5, 6, 6а, 6/1, 6/2, 7, 9, 8/1, 8/ с дробями, 10, 11/4, 12, 12/1, 13/2, 15, 15/2 25, 31, 37, 37/1, 37/4, 37/5, 37/5а, 37/6г, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4,39/6, 39/7, 39/9а, 40, 42 41/4, 41/5, 41/4а, 42, 43, 43/3, 47, 47/2а, 53/6, 53/7, 53/8, Р. Зорге 4/2, 50 лет Советской Армии 57, 61, питомник для передержки животных – допуск бригады СМО для работ в охранной зоне ВЛ;

В Сунтарском районе не будут производиться следующие работы:

12:00-16:00 – Хордогой, Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

В других районах Якутии плановые работы будут проводиться в соответствии с графиком, опубликованном ранее.

В графике возможны изменения.