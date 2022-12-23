График ремонтных работ энергетиков с 24 по 31 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

24 декабря:

10:00-14:00 – Т. Бутакова 2, Сергеляхское ш. 5 км 6д, 16/2, 16/4, 16/5, 18, 24, 36/2, 38/5, 38, Сергеляхское ш. 6 км 2/1 – капитальный ремонт подстанции.

11:00-15:00 – Чернышевского 26, 30, 30/1, 32а,34, 36, Строда 2/6, 2/4, Крупской 1, 3, 3/1, 3/4, 5, 5/3, 5/4, 7/1, 7/3 – капитальный ремонт подстанции.

25 декабря:

10:00-14:00 – Чернышевского 26, 30, 30/1, 32а,34, 36, Строда 2/6, 2/4, Крупской 1, 3, 3/1, 3/4, 5, 5/3, 5/4, 7/1, 7/3 – капитальный ремонт подстанции.

26 декабря:

09:00-12:00 – СОТ «Сапс» 1/5, Таёжная 27, 35, 45, 57/1, Сибирская 43/1, СОПК «Пламя» 255/1д, 252д, СОТ «Тундра» 21д, Т.Одулока 2, 4, 4/4, 6, 9, 26, 28/2, 32, Покрышкина 57/2, 78/2, 83, СОПК «Сосновка» 22/1, 54, Сосновая 50, 58А, Вилюйский тр. ДСПК «Прогресс» строен. 10, Бекетова 57, 59, Лермонтова 134, 134/1, 136, 136/1,138 – установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-14:00 – П. Алексеева 83, 83/17, 85/1, 85/4, 85/5, 83/17А, 85, 85/19, 93/1, Котенко 11, 16/1, 17, 18/1, 18а, 19, 33, 36/1, 39/1, 41, 47/1, Егорова 2, 8/1, 3, 9, 9/1, 12, 15, 20, 22, 22/1, Асямова 1, 9, 17, 13, Ф. Кона 4, 6А, 9, 8/1, 7, 7/1, 8, 14, 16, 18а, 19, 23, 27, 28, 30, 33, 37, 39, 41, 55/1, 55, Ногина 6, 7, 9, 19, 37, 4/2, 18а, 18/2, 22, 27, 31, 35 – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-14:00 – Пригородный полностью, Покровский тр. 7 км 5/1, 6, 14, Степная 48, 50/1, Покровский тр. 7 км 14/2, 65, 65/8, 66/7, 67/1, 68/6, 71/2, 69/8, 80/7, Озёрная 1—18/с дробями, 4/4, 2/а, 3/6, 1/а, 3/1 6/3, 19, 19/1, 19/3, 20, 23/9, 24, 24/с дробями, 27, 29, 31, Центральная 1-2/с дробями, 5, 23, Тепличная 3, 9, 10, 11, Заречная 6/1, Новая 10, 13/1, 16/3, Совхозная 8-22, Покровский тр. 6 км д. 15/с дробями, Туймады, Молодёжная 20, 21, 14-18, Покровский тр. 5 км 1/2, 1/1, 2/1, 8, Покровский тр. 6 км д. 9, ул. Заречная 7, Ольховая 4, Полевая 16, Новая 16/с дробями, 24, 26/1, 40, Рубиновая 31, Тихая, Весенняя 1, 2, Садовая 10, 14, 17, Алмазная 2, Проточная 17, 33, 34, Народная 8, 11, Солнечная 4, 16, Покровский тр. 8 км, 10 км, Солнечная 18 СОТ «Ситим» Мичуринская 60, Шестаковка, Петуховка, Покровский тр. 7 км Садовая 7, Шестаковский проезд, СОТ «Стрелка», СОТ «Стрелка 1» , СОТ «Нива», СОТ «Ветеран», СОТ «Сайды», СОТ «Этна» – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – СОТ «Селекционер», пер. Центральный 1, 2, 8, 16, Покровское ш. 10 км СОТ «Юннат», ДСК «Хонуу», Сергеляхское ш. 5 км. 1В, 7,11Б,9В, 20а, 21/2, 22, 22/1, ДСПК «Спутник-2», Три Сосны 54/4, 56/3, 64/2, 76/2, 82/1, 82/2, 89/3, 90/1, 90/2, 104/2, 122/5, Вилюйский тр. 5 км 3/38 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-16:30 – Г. Титова 12, Воинская 10/1, 10/1а, Ильинка 1/1 – работы в охранной зоне ВЛ.

27 декабря:

09:30-12:00 – Притузова 29, 31, 32, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 53, Бекетова 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 47, 57, 59, 61, 65, 67, 74, 87, Винокурова 79, Макаренко 5,7, Сосновая 26, 32, 34/1, 38, 48, 50,58А, Вилюйский тр. ДСПК «Прогресс» строен.10, Вилюйский тр. 3 км 57/3, 61/1 – замена провода на СИП;

09:30-13:00 – Интернациональная 3, Учебно-производственный центр – ремонтные работы;

09:30-14:00 – Заречная 4, 6-28, Интернациональная 1, 2, 3, 7, 9, 17, 19/1, 20, 21/4, 22, 23, 26, 26/2, 28, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 1 51, 55, 55/ 59/1, Советская 1/1, 6, 8, 10-28, 40-50, пер. Футбольный 4, 5 9, 10, 12, 35, Майская 2, Октябрьская 8-17, Ойунского 1/1, 1/2, 4, 6, 8, 11, 11а, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, Мостовиков 4, 6, 8, 9, 16, О. Кошевого 20/4, 30/1, 36/1, 34, 34/5, 47, 53/2, 50, 52-74, Дзержинского 1, 5/1, Луговая 2, 4, 12, 13, 15, 18, 22, 26, 36, 38, Северная 1/1, 1/а, 3, 5, 14, 15, Воинская 19, Курганная 5, 6а, 14, Заводская 19/1–19/7, Новоподгорная 3, 5, 15, 19, 24, 27А, Подгорная 1, 1/2, 1Б, 5, 5/1, 6, 103/1, 12, 16, 18-23, 25/2, 27, 31, 33/2, 35, пер. Сосновый 3, 5, 6, 10, 17, пер. Заозёрный 3, 6, 7, 8, 12, Пригородная 4/2, 2-я Подгорная 9, 14, 15, 14, Молодежная 17, 32, 20-24, 28/1, 34, Амгинская 7, 9, Есенина 10б, Молодежный посёлок «Спутник-2» 4/3, 6/2, 6/8, 10/2, 12/3, 12/2, 12/11, 12/13, 12/15, 12/16, 12/17, 14/1, 14/2, 14/3, 14/3А, 14/4, 14/5, 14/6, 14/8, 14/9, 14/14, 14/17, 16/1, 16/1Б, 16/2 А, 16/2Б, 16/3, 16/4, 16/6, 16/5, 16/7, 18/1, 18/2, 24/1 д, 25А, 28, 30/5, Черская 9, 10, 15, 16/8, 16/9, 18, 18/4, 18/6, 20/2, 20/8, 20/9, 22/8, 24/6, 24/15, 26/6, Я. Петерса 2, 3, 3а, 5, 9, 10, 11, пер. Энтузиастов 4/1, 10, Маганский тр. 2 км 1, 1/2а, 3, 3/1Б, 3/2, 6, 8/4, 8/5 (оп.14), 8/5 (оп.15/1), 10/2, 10/3, 10/5, 10/8, 10/11, 12/8, 12/9, 6/6, 16/11, 18/10, 20/2, 24/8, 24/9, 26/2, 26/4, 28/4, 28/8, 30/7, 30/7а, 32/4а , 38/3, Маганский тр. общ. СМУ 16, Якутская 2-22/2, 22/2а, 23/1, 23/4, 28/2, 29/1, 31, 31/3, 35, кооп. Спутник-2, пер. Амгинский 3, 6, 9, Энтузиастов 4, 6, 8, 12, Телефонистов 1/1, 2, 2А, 3, Экспериментальная 2А, пер. Загаражный 2/2а, 2/4, Белая гора 6/1, 6/5, 7/2, 10/1, 30/3, Светлая 5, Аласная 1, Горная 1, 4, 4/1, 6, 8, 14, 24, Алтайская 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 18/2, 24, 26, Березовая 1, 2/1, 10/1, 11, 11/2, 12/1, 14, 18, 26, 30, Строда 6, 8, Молодёжная 3-31/1, Лесная 3, 18а, 19, 22, 22а, 23/1, 26, 28/2, 28/3, Сосновая 2, 10, Бабушкина 1-9, 9а, 10, 12, 12/1, 13, ш. 50 лет Советской Армии 25/3, 27, 27/1, 29 – устранение замечаний после капремонта, вынос анкерных опор;

09:30-15:00 – ул. Три Сосны 31, 50/2, 52/1, 52/5 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 54/3Д, 54/4, 56/3, 64/2, 76/2, 82/1,82/2, 89, 90/1, 90/2, 104/2, 122/5, Вилюйский тр. 5 км 3/38, Вилюйский тр. 6 км – ремонтные работы.

28 декабря:

09:00-17:00 – школа №18, Билибина 12/4 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-13:30 – Кальвица 26/1, 26/2, 26/3, 32, 32/1, 32/3, 30А, К. Цеткин 6, 8, 10, 15/1, 17, 19/1, 20, Пекарского 2, 4, 8, 10 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

13:30-16:30 – Воинская 2/4, 10/1, Ильинка 1/1, Г. Титова 12 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

29 декабря:

09:00-14:00 – Воинская 9/2 –допуск бригады СМО в охранную зону;

09:30-13:30 – СОТ «Черёмушки», Черемушки 4/3д, Сергеляхское ш. 6 км 2/1А, 38/1, Сергеляхское ш. 5 км 2/3, 2/4, 2/8, 4, 4/3д, 4/6, 6, 6/3, 6/3а, 8, 8/1, 8/4, 10/5, 12/1, 12/10, 17/5, 28, 30, проезд Самсонова 16, Мерзлотная 42/7, 42/8, Маганский тр. 2 км МП «Спутник-2» 3/4, 16/6В, 16/7, 26/5, 28/2, 30, 30/2, 32/3, 32/5, 32/13, 34/4, 36/4А, 36/8, 36/10, 36/12 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-14:00 – Вилюйский тр. 5 км 5/2, 5/3 – допуск бригады СМО в охранную зону, ремонт оборудования;

09:30-14:00 – Очиченко 1, 1г, 1/1,1/3, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/4, 3/5, 4, 4/1, 5/1, 5/1А 5/1Б, 5/2Б, 8, 8/2, 9, 9А, 11/1,14, 16,19, 19/1, 20, 20/1, 20а, 21, 21/1, 21/2, 21/1а, 21/б, 23, 23/2, 27/1, 30, 35/1, 43, 43/6, 43/13, 43/4б, 45, 45/12 Б, 45/5, 45/16 А, 45/11а, 57, база 3ЦКС МВД, Кржижановского 32а, 32/3, 34, 34/1, 40/1, 63/1, 65-109/1, 113, Беринга 1-10, 37, 38, 40, 120/3 Челюскина 1-5, 6, 6а, 6/1, 6/2, 7,9, 8/1, 8/ с дробями, 10, 11/4, 12, 12/1, 13/2,15, 15/2 25, 31, 37, 37/1, 37/4, 37/5, 37/5а, 37/6г, 39/6, 39/7, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4,39/6, 39/9а ,40, 42 41/4, 41/5, 41/4А, 42, 43, 43/3, 47, 47/2а, 53/7, 53/6, 53/8, Р. Зорге 4/2, ш. 50 лет Советской Армии 57, 61, питомник для передержки животных – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-17:00 – Маганский тр. 2 км 3/4, МП «Спутник-2» 16/6В, 16/7, 26/5, 30/2, 32/5, 32/3, 32/13, 36/8, 36/10, 36/12 – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

30 декабря:

09:00-14:00 – Воинская 9/2 – монтаж оборудования на подстанции;

09:30-12:00 – Х-Юряхское ш. 6 км 108 Б –допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-13:30 – СОТ «Черёмушки», Черемушки 4/3д, Сергеляхское ш. 6 км 2/1а, 38/1, Сергеляхское ш. 5 км 2/3, 2/4, 2/8, 4, 4/3д, 4/6, 6, 6/3, 6/3а, 8, 8/1, 8/4, 10/5, 12/1,12/10, 17/5, 28, 30, проезд Самсонова 16, Мерзлотная 42/7, 42/8– допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

09:30-14:00 – Вилюйский тр. 5 км 5/2, 5/3 – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

24 декабря:

11:00-16:00 — г. Вилюйск (ул. Кондакова, Корякина, Гоголева-Кындыл, П. Семенова 41-47, Молодежная, Синеглазовой, пер. Синеглазовой, Сосновая, Лесная, Оруктахская, Свидерского, Озерная, Хохочоя, Шахова, Якутская, Восточная, Гагарина 21-39, Кулаковского 20-27, пер. Кулаковского, Калинина, Аэропорт, Ближний привод, Дальний привод, Локатор, АЗС Энергия, АЗС Туймаада, АЗС Ойл, кафе «Север») – работы по технологическому присоединению.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

26 декабря:

10:00-14:00 – Бердигестях (пер. Новый, Юбилейная, Комарова, Парфенова, Зеленая, Павлова, Строительная, Озерная, пер. Солнечный, Советская, Чэбдик, Таежная, Малая, Дальняя, С. Данилова, Дьячковского, Д. Жирковой, Березовая, Северная, Вилюйская, Больничный комплекс, Полиция. Котельные «МПМК», «ЦРБ», «Квартал №38», «Детсад», «Больничный комплекс»; объекты: «Амгор», Мегафон, АЗС Туймаада, Полиция, Чайная Эбэ, Арочный спортзал, ТЦТР, Горный-Ас, Больничный комплекс, детсад «Сардана», детсад «Ымыы», Контора ЖКХ) – подключение новой трансформаторной подстанции.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

24 декабря:

20:00-22:00 – Северная Нюя, Дорожный, Чамча, Орто-Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

28 декабря:

12:00-15:00 – Тюбят – работы в охранной зоне ВЛ.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

26 декабря:

11:00-18:00 – Хорула – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Мальжагар, Малыкай, Хаты, Хорула – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ

14:00-18:00 – Энгольжа – текущий ремонт оборудования на подстанции.

27 декабря:

14:30-16:00 – Жархан (частично) – обслуживание оборудования на подстанции.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

26 декабря:

10:00-14:00 – Сунтар (мкр. 100 лет ЯАССР) – работы в охранной зоне ВЛ.

26-30 декабря:

10:30-14:30 – Сунтар (Аэропорты Севера, Котельная стационара ПТД, котельная конторы ПТД, ООО Теплострой-Новая котельная, Учебный корпус 1 СТК, общежитие, стационар ПТД, нефтебаза Саханефтегасбыта) – работы в охранной зоне ВЛ.

27 декабря:

14:00-18:00 – Тюбяй, Ыгыатта (контейнер аппаратный с. Шея, базовая станция МТС, оборудование сотовой связи Тюбяй, АТС Тюбяй, котельная школы Тюбяй, ветучасток Тюбяй, ФАП Тюбяй, Шеинская ВА, Тюбяйская СОШ, детский сад, СКЦ Алгыс, музей, администрация Тюбяйского наслега) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Хоро (сеть цифрового наземного вещания, оборудование сотовой связи, АТС, центральная котельная, ФАП, школа, детский сад, СКЦ Харысхал) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

28 декабря:

14:00-18:00 – Эльгяй (частично: (ПАО МТС-базовая станция, оборудование сотовой связи Кюндяя, АТС Эльгяй, БШПД оборудование, ПАКУ, котельная СДК, котельная ДОУ «Кэнчээри», ВОС, ветлечебница Эльгяй, Амбулатория, УЦОЗ, ДОУ «Кэнчээри», ДОУ «Чуораанчык», ДОУ «Елочка», Эльгяйская СОШ, ВОС, здание ЭРМЭЦ, начальная школа, ДШИ, СКЦ Узор, Музей фольклора, Администрация с. Эльгяй) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ;

14:00-18:00 – Кюндея – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

29 декабря:

12:00-16:00 – Хордогой, Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

28 декабря:

09:00-17:00 – Хара Алдан – работы в охранной зоне ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

27 декабря:

09:00-18:00 – Мегино-Алдан – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-12:00 – Хандыга (Коммунальная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Первомайская 1, 2, 5,7, 11, 13, пер. Чертогова 2, 4, 12, Фестивальная 1, 6, 7, Ойунского 5, 11, шиномонтаж, Ойунского 28, 30, Новая 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, вышка базовая станция) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

13:00-16:00 – Хандыга (Ойунского 28, 30, Новая 3,4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, вышка базовая станция, Советская 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, Северная 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, Победы 1, 3, 4, 5, 6, 7) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

28 декабря:

10:00-12:00 – Хандыга (Ойунского 28, 30, Новая 3,4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, мебельный салон, магазин, Вышка базовая станция, Таежная 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, Заречная 1, 2, 3, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, Ойунского 21, 25, 27, 38, 40, гараж Лубягина, шиномонтаж) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-16:00 – Хандыга (Арктическая 1-8, Строда 17, Полярная 16, 18, 20, 22, Охлопкова 14, 16, 18, Лесная 1, 2, 34, 5, 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 43, 45, 47, 49, 51, Полярная 1, 2, 3, 4, 5, автомойка, сауна, магазин, шиномонтаж, Мира 20) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

14:00-16:00 – Хандыга (Геологов 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Магаданская 6, Кудрявого 5, 7, 9, 10, Домохотова 7, 9, ГУГГП, маг. «Студенческий», «Самородок», стадион) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

29 декабря:

10:00-12:00 – Хандыга (Строда 6, 8, 9, 11, 13, 15, Лесная 35, 39, 41, Арктическая 10, 12, 14, 16, 18) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

26 декабря:

10:00-16:00 – Танда, Тит-Ары, Бярия, Кыллай – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

27 декабря:

10:00-12:00 – Хомустах, Тулуна, Эселях, Дюпся (частично), Борогонцы (жил. квартал) – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

28 декабря:

10:00 –16:00 – Кептени, Беттэ, Далы, Элесин, Усун-Кель, Дюпся, Остойка, Эселях, Бяди, Чериктей, Балыктах, Дыгдал – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

27 декабря:

10:00-15:00 – Чаран – удаление гололедно-изморозевых образований на ВЛ.

28 декабря:

13:00-15:00 – Октем (Октемская СОШ, АГАТУ, Петрова, Кононова, Озерная, Дружбы, Тепличная, Сайдыы, Еркен, Газовиков, Молодежная, Эллэй, Зоопарк, ресторан «Орто Дойду», заправка «Сибойл», кафе «Василек», телевышка) – работы в охранной зоне ВЛ.

В графике возможны изменения.