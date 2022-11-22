График ремонтных работ энергетиков с 22 ноября по 3 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

ЯКУТСК:

22 ноября:

09:00-12:00 – 1-я Набережная 25/1, Набережная, 27, Борисовка-1 д. 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 25/1, Сергеляхское шоссе 12 км 1/9, 3/1Г, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/15, 5/17, 9/2, 10в, Покровский тракт 6, 7 км СОТ Нива 27, 8 км, Ветеран 13/1д, 19д, СОТ Сырдах 33, 55 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-11:00 – Хатын-Юряхское шоссе 6 км 78, 86, 98, Кедровая 1, 12, 18/1, 19, 20, 24, 25, 27, 30/1, 35, 35а, 38/1, 38/3, 42, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 80, 81, 88, Хатын-Юряхское шоссе 7 км 3/13, 38, 52/6А, 52/19, 65, 69, 70, 102/2, 106/1, 106/3, 116, 118/2, 118/14, 122/2, 122/10, 122/11, 122/14, 124, 124/5, 128, 128а, 128/1, 128/2, 128/2а, 132/а, 132/3а, 136/5, 139/1, 140/7, 144, 144/1, 144/2а, 144/6, 144/7, 146/2, 156/4, 168/2, 168/3, 332, пер. Георгиевский 9, 13-16, Сибирская 6/1, 7, 9, 10/4, 12, 15, 18, 22, 22/2, 28/1, 30/1, 32, 34/1, 40/1, 43/1, 55, 63/1, Просторы тундры 40, 44, 46, 50/7, 52, 58, 61/1, 63/1, 67/1, 96, 103, 106/2, 123, Берёзовая речка 2/4, 6/1, 9/7, 11/8, 50/2, 74/1, Хайа-Анна 18, 22, 64, 88/2, Центральная 2, 5, 6, 12, 19, 42/1, 43, 44, 48, 94, 118, Сосновый бор, ДСК Туймаада, проезд Черемуховый 11, 21, 23/1, 32, СОТ Хатын Юрях-3 36, 40, СОТ Таврия-3, Кедровая 25, 78, 82 СОТ Сапс 1/5, 25/1, Таёжная 27, 32, 35, 45, 57/1, СОПК Пламя 252д, 255/1д, СОТ Тундра 8, 21д, Южная 47, 46, Северная 5, 32, 38, 81, Морозова 157, Хатын-Юрях 2-я дамба д. 56, СОТ Заря, Хатын-Юряхское шоссе 8 км 2а, 4А, 6а, 6/2, 8 Б, 8/2, 10/2, 18А, 58, 60, ДСК Механизатор 2, 13Д, 14, 28, 29, 35, 37, 42, 43а, 148/2, 150/2, 154, 160, 166/2, Хатын-Юрях уч. 37, Хатын-Юряхское шоссе 9 км 1/13, 2/4, 2/8, 2Д, Б2, 4, 11, А12/1, 14а, 38д, 40, 40/1, 48, 85д, ДСК Труд 2, 8, 11, 11/1, 15/3, 19/1Д, 25, 29, 29д, 30д, д36, 38, 60Д, 69, ДК Спутник-1, Спутник-2, СОТ Спутник, Зеленая роща, Рассвет, Поляна, ДСК Луч 1/13, 1/15, 1/17, 4д, 15/1, А15/1, 50Д, Заречная 20 – техническое обслуживание на подстанции;

09:30-11:30 – Гольминка 1, 11/5, 50 лет Совесткой Армии 2, 4, 6, 6/1, 8, 10, 10/1, 12/8, Кальвица 2/1, 2/2, 2/5, 6/2, Лесозаводская 2А, 6а, 6б, 7 – замена оборудования на подстанции;

09:30-12:00 – Автодорожная 40, 42, 44 с дробями – техническое обслуживание подстанции;

09:30-14:00 – Красноярова 10, 15, 22, Чкалова 32 – устранение замечаний после капитального ремонта;

13:00-17:00 – Набережная, О. Кошевого 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-16:00 – Дзержинского 2, Ленина 4, 4/1, 6/1, Автодорожная 23, 23/2, Чернышевского 115 – ревизия оборудования, подключение кабеля.

АМГИНСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

07:00-22:00 – Сулгача, Сэргэ Бэс, Михайловка, Абага, Бетюнь – в связи с выводом в ремонт КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча».

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

14:00-17:00 – Верхневилюйск (ул. П. Алексеева, Короленко, Пушкина, Ворошилова, Хоптолох, Тайга, Авиаторов, Хатыннах, Ветеринаров, Новая, мкр. Хоптолох, частично ул. Ленина, Байкалова, М. Потаповой, Дальняя, Миронова, Р. Кардашевского, М.Алексеева, Орджоникидзе, Ветстанция, Котельная Ветстанции, Маслозавод) – работы в охранной зоне ВЛ.

23 ноября:

11:00-17:00 – Верхневилюйск (ул. П. Алексеева, Короленко, Пушкина, Ворошилова, Хоптолох, Тайга, Авиаторов, Хатыннах, Ветеринаров, Новая, мкр. Хоптолох, частично ул. Ленина, Байкалова, М. Потаповой, Дальняя, Миронова, Р. Кардашевского, М.Алексеева, Орджоникидзе, Ветстанция, Котельная Ветстанции, Маслозавод) – работы в охранной зоне ВЛ;

12:00-16:00 – Хоро, Дюллюкю, Хомустах – ремонтные работы на ПС 35/10 кВ «Хоро».

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Лермонтова 1-20, Куйбышева 1-24, мкр. Юкос 1-16, 17-20, ул. Интернациональная 2А, 3Д, 25, пер. Геологов 3/1, 5/1, пр. Дружбы 25-33) – замена приборов учета;

14:30-18:00 – Ленск (мкр. Мархинский, мкр. Чанчик, лыжная база) – работа в охранной зоне ВЛ;

14:30-15:00, 17:30-18:00 – Ленск (часть ул. Пролетарская, Мирнинская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Заозерная, Таежная, Первомайская, Чапаева; ул. Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Урицкого, мкр. Мухтуйский, ДОУ Чебурашка, Тубдиспансер) – работа в охранной зоне ВЛ;

22-23 ноября:

14:30-18:00 – Ленск (причал РНГ, кислородная станция, АЗС Декор, АЗС Нефтебазы-48, База механизации УМТС, ул. Набережная 70-66, Речпорт причал 2-го транзита, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», ООО «Багира», пожарная часть № 6, нефтебаза, МБУ Гранит) – работа в охранной зоне ВЛ.

23 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Циолковского 1-6, 25-40, ул. 50 лет ВЛКСМ 4-22, 23, 25, 27, 29, Юбилейная 1-40, Добровольского 2, 2А, 4, 6) – замена приборов учета;

14:30-18:00 – Ленск (мкр. Северный, АБЗ, ДПРМ) – работа в охранной зоне ВЛ;

14:15-14:45, 17:15-18:00 – Ленск (предприятия по ул. Объездная 1-8) – работа в охранной зоне ВЛ.

24 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (мкр. Мархинский 4-й проезд 1-10, 1-6, мкр. Мархинский 2-й проезд 1-7, мкр. Мархинский 3-й проезд 1-9) – замена приборов учета;

14:00-18:00 – Пеледуй (Строителей, Октябрьская, Советская, Майская, Комсомольская, Водников, Центральная, Березовая, Ягодная, Грибная, Светлая, Ленская, Лесная, Пристанская, Полярная, пер. Совхозный) – работы на КТП;

14:30-18:00 – Ленск (причал РНГ, кислородная станция, АЗС Декор, АЗС Нефтебазы-48, База механизации УМТС, ул. Набережная, 70-66, Речпорт причал 2-го транзита, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», ООО «Багира», пожарная часть № 6, нефтебаза, МБУ Гранит) – работа в охранной зоне ВЛ.

24 ноября-2 декабря:

09:00-21:30 – Ленск (РРС-17 км, Аэронавигация СВС, Контейнер связи Сахатранснефтегаз, Алмазавтоматика ПРС-21, станция МТС) – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-09:30, 21:00-21:30 – Ленск (мкр. Спутник, мкр. Ханайдах, частично ул. Мелиораторов, мкр. Звездный от ул. Пацаева в сторону о. Щучье — ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Звездная, ул. Космонавтов, ул. Комарова; склады ВВ, Ленскгаз) – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-22:00 – Северная Нюя, Дорожный, Чамча, Орто-Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

25 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Горького 44-73, Октябрьская 2, 3, 3а, 4, 5/1, 6/1, ул. Дружбы 1) –замена приборов учета;

14:30-18:00 – Ленск (мкр. Мархинский, мкр. Чанчик, лыжная база) – работа в охранной зоне ВЛ;

14:30-15:00, 17:30-18:00 – Ленск (часть ул. Пролетарская, Мирнинская, Нюйская, Фурманова, Каландаришвили, Заозерная, Таежная, Первомайская, Чапаева; ул. Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Урицкого, мкр. Мухтуйский, ДОУ Чебурашка, Тубдиспансер) – работа в охранной зоне ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

23 ноября:

09:00-15:00 – Чернышевский (контора рыбзавода, озерная станция, магазин «Таис», метеостанция, кафе «Семья», пожарная часть №3, дачи, гаражи, квартал Порта, Гидростроителей 21, 23, 24, 26, Каландрашвили 15, Дзержинского 8) – ремонт оборудования на подстанции;

15:00-18:00 – Чернышевский (Солнечная 1, 3, 5, 7, Вилюйская 4, 6, 6а, 10, 11, 30 лет Победы 6, 8, 12, пункт отделения полиции, ФОК «Каскад», каток – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

29 ноября:

09:30-16:00 – Мирный (дачи СОТ Север со стороны Фабрики №3, линия Афганцев, дачи со стороны Андреевского с 19 по 24 линию, КТП-Алроса-спецбурение – техническое обслуживание оборудования на КТП;

09:30-16:16 – Мирный (Солдатова 2) – ревизия контактных соединений на ТП.

30 ноября:

09:30-16:00 – Мирный (жилой сектор, теплопункт, бойлер пос. Газовиков, магазины «Рябинушка», «Алина», ресторан «Кабачок 13 стульев».» – техническое обслуживание оборудования на КТП;

09:30-16:00 – Мирный (Соболева 5, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 16, Бобкова 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 16, 20, Куницына 20, пожарная часть мкр Заречный, инфекционное отделение МЦРБ – замена оборудования на ТП.

НАМСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

10:00-13:00 – 1-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

23-25 ноября:

09:00-18:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

22-24 ноября:

14:00-18:00 – Кутана, Кюкяй – замена опор.

22-30 ноября:

10:00-18:00 – Кюндяя – замена опор.

25 ноября:

14:00-16:30 – Сунтар – замена оборудования на КТП.

2 декабря:

09:30-13:00 – Сунтар (мкр. район 100 лет ЯАССР левая часть) – работы на КТП;

14:00-17:30 – Сунтар (мкр. Хомустах) – замена оборудования на КТП.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

В связи с работами в охранной зоне КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча» с вводом в работу ДЭС по следующему графику:

07:00-12:00 – Черкех, Кыйы.

07:00-13:00 — Ытык Кюель район Куула, дачи, Мойуона, Ворошилов, северная часть, район школы №2 и старого СХТ.

07:00-18:00 — Харбалах, Чичимах, Чимнай.

12:00 — 18:00 — Туора Кюель, Дэбдиргэ, Баяга.

13:00 — 19:00 — Ытык Кюель район Халаайы, ул.Амгинская, Олимпийский, Улахан Сайылык, участок Таттаавтодор.

18:00 — 24:00 — Черкех, Кыйы, Уолба, Усть-Татта, Хара Алдан, Мегино Алдан.

19:00 — 24:00 — Ытык Кюель район старого военкомата, юннатской станции, школы №1.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

09:00-12:00 – Крест-Хальджай (Портовская 3-22, Охлопкова 2-36, Пекарня, вышка Мегафон, АТС) – замена прибора учета.

22-25 ноября:

В связи с работами в охранной зоне КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча-Хандыга» с вводом в работу ДЭС по следующему графику:

07:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00 – Хандыга (Магаданская 6, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, Энергетиков 2, 6, 10, 12, 14, Геологов 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Кудрявого 5, 7, 9, 10, 26, Домохотова 7, 9, 10, Строителей 4, 7, 8, П.Алексеева 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, Молодежная 1-18, Охлопкова 14, 16, 18, Лесная 1-21, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 41/1, 41/2, 41/3, Полярная 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 18, 20, 22, Арктическая 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, Строда 1-17, Буянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, Мира 1, 2, 3, 4, 6, 8, Таежная 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16.

11:00-15:00, 19:00-23:00 – Хандыга (Коммунальная 1-10, Первомайская 1, 2, 5, 7, 11, 13, Чертогова 2, 4, 12, Фестивальная 1, 6, 7, Ойунского 5, 11, Набережная 30, Охлопкова 7, Кудрявого 2, 16, 31, 32, 36, Строителей 1, Кычкина 11, 17/1, 17/2 Карпова 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 24, 26, 28, 17, Петра Алексеева 2-8, Магаданская 4, 8, 10, 30, 49, 51.53, 55, Пушкина 8, 10, 14, 19, 21, 25, Мира 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, Дружбы народов, Лесная 22, 24, 26, 43, 45, 47, 49, 51, 4, Строителе 2А, 3.

23-25 ноября:

07:00-00:00 – Хандыга (частично) – вывод в ремонт КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча» с вводом в работу ДЭС.

28 ноября:

10:00-12:00 – Крест-Хальджай (Молодежная 22, 26, 28, мкр. Сельхозхимия) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:30 – Хандыга (Магаданская 49, 51, 53, 55, магазины Таежный, Фортуна) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:30-16:00 – Хандыга (Магаданская 29, 31, 33, 35, Строда 1, 3, П. Алексеева 10, 12, 15, 17, магазины Хандыга+, Кристалл, Копеечка, Сулак, Выбор) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

29 ноября:

09:00-10:00 – Крест-Хальджай (Центральная 10/1-23Б, Ефимова 1-8, Охлопкова 2) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Крест-Хальджай (Кюн-Корбют 2, 4, Лесная, Парковая, Попова, Винокурова, Модуль ТЦТР, модуль РТРС, Орбита, Билайн, МТС, детсад, музей) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Крест-Хальджай (Винокурова 3-21, Сергеляхская 1-28) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (Новая 27/1, 27/2, Е. Атакова, Арга-Бас 5-18) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (Новая, Портовская Детсад, школа, водокачка) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (Школьная 5-15, Арга-Бас, мкр. Даадар, Центральная 33, 33/1, аптека, больница, муз. Школа) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (Центральная 18, 20, 22) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

30 ноября:

08:00-09:00 – Крест-Хальджай (Винокурова 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 29/1, 30, 32, 35, 35/1, 36/2, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 47) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

09:00-10:00 – Крест-Хальджай (Школьная 5-15, Арга-Бас, мкр.Даадар, Центральная 33, 33/1, аптека, больница, муз. школа) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

09:00-10:00 – Джебарики-Хая (Барянцева 1, 2, 3, 4) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Крест-Хальджай (Кюн-Кербют 26, Молодежная (новые дома) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-12:00 – Джебарики-Хая (Энтузиастов 1-8, 1А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б, 4Б) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Крест-Хальджай (Арга-Бас 1, 2, 2/4, 3А, 9/1, Центральная 32, 32А, 34А, Коммунальная 3/4, 5/2, 7, 7А, 9, 114, Новая 1, 3А, 3 магазина, насос, интернат) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (Попова 18, Церковная 3/1, 5/1) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Джебарики-Хая (Охлопкова 13, 16, Октябрьская 14) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (мкр. Сельхозхимия) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

15:00-16:00 – Крест-Хальджай (Охлопкова 1, 1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, Центральная 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/2, 8, 9/1, 11, 11/2, Яковлева 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 9) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

13:30-16:00 – Покровск (район Ветеринарии, Ярославского (частично), Коммунальная (частично) – внеплановые работы по заявке Управления ветеринарии;

18:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

22-30 ноября:

09:00-12:00 и 14:00-17:00 – Покровск (частично Луговая, Эркээни, Хатын-Юрях, Дорожная) – по заявке ООО СРК «Регион капитальное строительство».

24 ноября:

06:00-06:30 – Октем, Техтюр, Улах-Ан, Чапаево – оперативные переключения;

11:00-16:00 – Хоточчу, Тит-Эбя, Кердем, Красный Ручей, Качикатцы – работы на ПС.

25 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – работы на ВЛ 6 кВ Л-Чаран;

17:00-17:30 – Октем, Техтюр, Чапаева, Улах-Ан – оперативные переключения.

ЧУРАПЧИНСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

В связи с работами в охранной зоне КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча-Хандыга» с вводом в работу ДЭС по следующему графику:

07:00-09:00 – Чурапча Л-Куохара4, Ожулун, Уорга, Урех-Керэ, Дирин, Хадар, Хаяхсыт, Чакыр, Хатылы, Кындал, Болтоно.

07:00-22:00 — Мындагай, Мырыла, Хахыйах, Дая-Амга.

09:00-11:00 — Чурапча Л-Чурапча1, Л-Куохара1, Сылан, Кытанах, Улахан-Кель, Бэрэ, Тея, Арылах.

11:00-13:00 — Чурапча Л-Куохара3, Л-СХТ3, Ярло.

13:00 — 15:00 — Чурапча Л-Куохара4, Ожулун, Уорга, Урех-Керэ, Дирин, Хадар, Хаяхсыт, Чакыр, Хатылы, Кындал, Болтоно,

15:00-17:00 — Чурапча Л-Чурапча 1, Л-Куохара1, Сылан, Кытанах, Улахан-Кель, Бэрэ, Тея, Арылах

17:00-19:00 — Чурапча Л-Куохара3, Л-СХТ3, Ярло

19:00-21:00 — Чурапча Л-Куохара4, Ожулун, Уорга, Урех-Керэ, Дирин, Хадар, Хаяхсыт, Чакыр, Хатылы, Кындал, Болтоно,

21:00-23:00 — Чурапча Л-Чурапча1, Л-Куохара1, Сылан, Кытанах, Улахан-Кель, Бэрэ, Тея, Арылах

В графике возможны изменения.

Также информация доступна на официальной странице энергокомпании, на канале энергокомпании в мессенджере Телеграм (ссылка: https://t.me/Yakutskenergo). Подпишитесь, это удобно!

Кроме того, график ремонтных работ энергетиков можно найти на информационных сайтах SakhaLife.ru, SakhaNews.ru, Sakhapress.ru

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.