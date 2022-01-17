График ремонтных работ энергетиков с 15 января по 26 января

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения на период с 15 января по 26 января в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

15 января:

09:00-12:00 – пер. Ямской 17/1, 15/1, пер. Сюльского 3, 6/1, 16, 18; 19, 12, Сергеляхское поле ряд А3, пер. – допуск бригады СМО для установки интеллектуальной системы учета э/э (ИСУЭЭ).

17 января:

09:00-12:00 – Притузова 29, 31, 39, 45, 47, 53, 44, 46, 39, 45, 46, 53, 44, Вилюйский тракт 3 км 61/1, Сосновая 26, 32, 34/1, 38, 59, 48, Бекетова 26, 32, 38, 39, 44 – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – СОТ Сапс 1/5, Таёжная 35, 45, 57/1, Сибирская 43/1, СОПК Пламя 255/1д, СОТ Пламя 252д, СОТ Тундра 21д – работы по технологическому присоединению;

09:00-12:00 – Челюскина 9, 15, 25, 41/4А, 43, 43/3, 47, 472а, 6а, 53/8, 53/7, 53/6, 39/4, 39/6, 39/3 – работы по заявке Якутскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»);

09:30-12:00 – Курнатовского 28, 15, 15а, 20-26, 18/2, 45, 48, 48а, 28, 34, 50/2, 46, 15/1, 22, 24/2, 56, 48/1а, 15,58/1 Дачная 1/1, 1/3 – отделка шлейфа КЛ.

24 января:

09:30-14:30 – Сергеляхское шоссе 5-8 км, Мерзлотная 4-39, Проезд Самсонова, ДСК Елочка, Дружба, Ландыш, Алаас, Наука, Бутакова 1-21, СОТ Ландыш, ДСПК Алаас-1, Алаас-2, Тимофея Бутакова – допуск бригады СМО по выносу опор.

25 января:

09:30-14:30 – Дежнева 16, 17, 22, 24, 28/1А, 33, 35/1, 37, 39, 10/2, 34, 36, 36/1, 38, 51, 53, 55, 50, 75, 79, 73, 46, 48, 50, 54, 61, 65, 50, 40, 57, 61, 20А, 24, 26, 28, 30, 30/1, 35, 49, Красноярова 1, 1/1, 11, 14, 22, 6/1, 22, 10, 15, 58, 35, 25, 27, 29, 41, 41а, 43, 49, Тимирязева 36, 19, 25, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 19, 26, 52, 54, 56, 38, 40, 48, 50, 50/1, 34, 28, 50/1, 31, 12/1, 13, 14, 18, 22, Громовой, Байкалова 36/1, 26, 32, 36, 40/4, 33, 37, 39, 41, 43, 47/1, 49, 53, 55, 57, 59, 59/1, 40, 51, 59, 1/1, 5-17, 25, 14, Строда 11, 30, 72, 57, 76, 76/1, 78, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39/2, 41, 43, 46, 48, 50, 51/1, 62, 55, Крупской 41, 43/1, 51, 49/1, 49/2, 47, 45, 45/1, Матросова 19, 56, Гастелло 17, 23, 25, 29, 32, 36, 38, 40, 48, Неустроева 25, 27, 35, 37, 39, 28, 34/1, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 46, 25, 30, 41, 27, 35, 58, 56, 42-52/1, пер, Заложный 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 7, 12, 11, 15, 20, 23, Чкалова 9, 11, 32, 39/1Б, 52, 31-41, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 17/2, 52, 31-41, Чернышевского 56, 56, 54/1, 52/7, 56/2, 52/7, 56/2, пер. Стеклова 1, 6, 15/1, Неустроева, Чепалова 21, 21/2, 21/3, 21, Ленина проспект 63, 53, 60, 58, 61/2, 61, 52, 56, 56/1, 56/3, 58, 61, 61/2 62, 62/1, СОШ №3, Гуманитарный лицей, д/с «Солнечные лучики», Viсtory Clinic, баня Заложная – допуск бригады СМО по замене провода АС на СИП.

26 января:

09:30-13:30 – Сергеляхское шоссе 28, 30, 66/1, Сергеляхское шоссе 10 км 22/19, 22/18, 24/27, 27, 12, 64, 62 д. 2, 29/1, 37, 38, 23/14а, 45/1, 58/6, 35, 29/1, Сергелях.шоссе 11-13 км, Сергелях, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км 22, 16, пер. Золотинка 8, Центральная 122, Сергеляхское шоссе 14 км 14, 20, Вилюйский тракт 6 км, СОТ Золотинка, Усадьба Атласовых, СОТ Сосновка, СОТ ЛУЧ, Кэскил 22/2, 25/1, 26, 38/2, 38/8, 36/1, СОТ Маяк, ДСК Кэскил 40/1 пер. Беличий 2, 6, 12, 15, Рассветная 20/8, 20/15Д, 22/3, 23/8, 28, 19/5 к1, ДСК Хомус, Быйанг 1Д, Кэскил 7, 8/7, Три Сосны 65/8, 65/10, 65/11, 69/4, 69/5, 73/4, 73/5, 77/2, 79/3, 79/3А, 79/2а, 89/1, 91, 108/1, 106/2, 122/10, 122/9, 65/5, 65/13, 95/2, 97/1, 97/3, 106, 108, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7А, 124, 122/3, 122/7, 79/3, 120/2, 65/11, 96/2, 89, 2А, 10, 14, 4/1, Вилюйсчкй тракт 5 км 4, Борисовка 1-й квартал 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Шоссе Отдыха 2, 6, 7, 8, 10, 11, 26, 27, 27/1, 28, 29, 4, 30, 31, 32, Соколиная 9/3, 7, 12, 16, 2/4, 5/а, 27, 28/1, 28, 33, 25, 28/1, 7, ДСК Спорт-2 8, 17, 41Д, 26, район Ботанического сада, ДСК Спорт-1, СОТ Маяк 36, Благодатная 23, 46/1, 39, 24, 41, ДСК Спорт-1, пер. Медвежий 1, СОТ Стерх 12, два ж.д. без номеров 2, Светлая, СОПК Энергия, ДСК Манчары 53, 55, 56, ДСК Наука – допуск бригады СМО для установки траверсы;

09:30-13:30 – Хатынг-Юряхское шоссе 37, 102/2, Хатынг-Юряхское шоссе 3 км 40, 36, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км 12/1, 24, 78, 86, 98, 106/3, 106/1, 128/1, 144/1, 144/7, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км 3/13, 70, 33, А-17, А29, 33/1, А35/1, А37, А40/1, 52/6А, 52/19, 38, 69, 65, 122/2, 128, 332, 144, 140/7, 144/6, 122/14, 122/11, 146/2, 116, 122/2, 124, 124/5, 128а, 132/3а, 118/14, 132/а, 144, 168/3, 168/2, Хатынг-Юряхское шоссе 8 км 2а, 4А, 6/2, 8Б, 8/2, 10/2, 18А, 6а, 58, 60, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км, район Металлобазы по Хатынг-Юряхскому шоссе, Кедровая 12, 1, 12, 25, 78, 82, 42, 50, 81, 61, 35а, 38/3, 88, 18/1, 19, 20, 25, 27, 30/1, 24, 35, 38/1, 47, 54, 56, 57, 58, 73, 80, пер. Георгиевский 9, 13, 14, 16, 15, Сибирская 6/1, 9, 10/4, 12, 18, 22, 22/2, 32, 35, Просторы тундры 20, 36/5, 50/7, 103, 44, 96, Берёзовая речка 2/4, 6/1, 9/7, 11/8, 50/2, 74/1, Хайа-Анна 18, 22, 88/2, 64, Северная, Сибирская 7, 15, 30/1, 28/1, 40/1, 34/1, 43/1, 32, 46, 50, 53, 63/1, 70/1, 71, 1/25, 81, 108/3, 75, 76, 89, 90/1, 91, 93, Центральная 5, СОТ Тайга-2, СОТ Зодчий-2, СОТ Солнышко, СОТ Автомобилист, Тайга-1, Таежная 32, 35, 45, 57/1, 55, 62, 64, 60, 74, 77, 84, Солнечная 2, 8, 8/1, 5, 3, 10/1, 18/3, 18/4, 11, 7, 18, 20/1, 30, 34/1, 18/4, 18/3, 30, 44/1, 55, пер. Георгиевский, СОТ Труд, СОТ Хаяна, СОТ Труд-1, СОТ Труд-2, СОТ Чайка, СОТ Тундра, Просторы Тундры 39, 41/2, 40, 52, 46, 58, 61/1, 67/1, 63/1, Березовая речка 36/2, 64, 67, 72, 74, 38, проезд Черемуховый, СОТ Сайка 59, СОТ Таврия-3, 2-я Дамба 56, Горная 10, СОПК Пламя 192Д, 255/1д, 252д, СОТ Сапс 1/5, СОТ Тундра 21д, Центральная 94, Южная 47, 46, Морозова 157, СОТ Заря, ДСК Механизатор 2, 14, 13Д, 29, 28, 35, 37, 42, 154, 160, 166/2, 43а, 150/2, 148/2, п/л Спутник, дачные кооперативы: Спутник-1, Спутник-2, Зеленая роща, Рассвет, Поляна, Луч, Просторы тундры 106/2, 123, ДСК Рассвет, Заречная 20, Центральная 2, 12, 19, 42/1, 43, 44, 48, 6, 118, ледник и колбасный цех по Вилюйский тракт 6 км, Вилюйский тракт 6 км 7а, 58, ледник-штольня «Таба» – допуск бригады СМО для установки траверсы, подключение КТП.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

19-20 января:

12:00-16:00 – Тойоку, Быракан, Куду – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

17 января:

11:00-15:00 – Норогана – расчистка гололедно-изморозевых образований.

20 января:

13:00-17:00 – Беке, уч. Сото, Майя (Бадаайы, Халдьаайы, Мамыкаан) – работы по технологическому присоединению потребителей;

20-21 января:

12:00-16:00 – Техтюр, Томтор – работы на линии.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

17 января:

10:00-12:30 – Айхал (мкр. Дорожный: РММ, ББТ, гараж, ул. 50 лет ЯАССР 3, 5, 7) – отключение потребителя.

20 января:

10:00-14:00 – Мирный (ул. Бабушкина, Аммосова, Гагарина, Первомайская, Фрунзе, пер. 1-й Пионерский 1, 2-й Пионерский, ул. 8 Марта, Ойунского, Весенняя, Лумумбы, Лазо, Комсомольская, Некрасова, Курченко, Индустриальная; краеведческий музей по ул. Ойунского, кафе «Уют», ресторан «Алгыс», ветлаборатория, дачи в черте города, теплопункт-Курченко) – ремонт опоры ВЛ.

09:00-10:00 – Чернышевский (дачи) – работы на ТП;

10:30-12:30 – Чернышевский (гаражи кв-л Монтажников, УПТК, бетонный завод) – работы на КТП;

14:30-17:00 – Чернышевский (частный сектор кв-л Энергетиков, вышка цифрового ТВ, гаражи, директорский дом) – работы на КТП.

21 января:

10:00-12:30 – Чернышевский (УСЛЭП, КОЦ, РММ, маг. «555», «Тройка», «Хлеб», «Огонек», «Кулинария», «Пекарня») – работы на КТП;

14:30-17:30 – Чернышевский (кв-л Энтузиастов 16, 17, 19) – работы на КТП.

24 января:

10:00-12:00 – Чернышевский (Озерная станция, дачи) – работы на КТП;

14:30-17:30 – Чернышевский (кв-л Энтузиастов 10, 11, 13, 15, ул. Мира 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, Снежная 2, 4, 6, 8, 9) – работы на КТП.

25 января:

14:30-17:30 – Чернышевский (дачи ул. Космонавтов, база ТЭС) – работы на КТП.

НАМСКИЙ РАЙОН:

17 января:

15:00-16:30 – Хатырык (Аммосова, Слепцова, Попова, здание ветучастка и молокопункт) – работы по технологическому присоединению потребителей.

18 января:

10:30-12:00 – Намцы (ул.Ст.Платонова, Колхозная) – замена ввода;

14:00-15:30 – Намцы (И.Винокурова 5, 7, 9, 11, 13, магазины: «Радуга», «Дельфин», «Центр», «Аюми», музей, рынок «Талба», «Хозмаркет», «Кодак», «Аптека Эверстовых») – замена ввода.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

17 января:

13:00-14:00 – Хандыга (Энергетиков 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, гараж ЖКХ, гараж Шабанова, магазин «Марха») – работы по заявкам Якутскэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК»).

18 января:

13:00-15:00 – Хандыга (Магаданская 8, овощехранилище, диспетчерская ЖКХ, мастерская ЖКХ, мастерская ПТУ) – подключение нового объекта.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

18 января:

13:00-17:00 – Мындаба, Борогонцы (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

20 января:

10:00-12:00 – Ой (Скрябина, часть ул. Хангаласской) – работы на оборудовании;

13:00-16:00 – Октемцы (Малая Академия Наук) – работы на оборудовании.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.