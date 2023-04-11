График ремонтных работ энергетиков с 12 по 24 апреля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

12 апреля:

09:00-12:00 – СОТ «Зеленая долина», Хатын-Юряхское шоссе 6 км 1/4, 9, 13, 33/6, 41/1, СОТ «Энергия», 50 лет Советской Армии 24, 28, 1-Гольминка 6, 6/2, 8, 9, 11, 13/1, 25/1, 36, Жатайская 2, 3, 5А, 7/1, 14, переулок Просторный 3, СХПК «Хатасский» – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-12:00 – Пионерская 48/1, 50, 50/1, 52, 52/1, Якутская 14, 65, 65/1, 67, 67/1, 67/3, 69, 69/1, Пионерская 42, 44, 44/1, 46, 47, 48 – техническое обслуживание оборудования на подстанции;

09:30-14:00 – Владимировка, Покровский тракт 15-16 км (район Высшей школы музыки) – работы в охранной зоне ВЛ;

09:30-16:00 – 50 лет Советской Армии 51-118Д, Огородников 1-23, Очиченко 43/3-43/6А, Усть-Мархинка 1/5-127Д, СОТ «Прибрежный», СОТ «Огородник» (частично), Мархинка 1А, река Лена: Причал гудрона – допуск бригады СМО;

10:00-14:00 – Тихонова 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13-69, Солдатова 7, 9, 17, 36, Мординова 5, 11, 15, 18, 20, Стрекаловского 18, 20, 24, 40, Барахова 1, 3, 5, 19-23, Кычкина 24, Золотарёва 2, 7, 10, 21, 25, 27/1, Васильева 2, 5, 7, 7/2А, 8, 12, Газомагистральная 29, 31, 43, 45, 47, 51, Ефимова 1, 24/1, Степанова 15, Мординова 1, 1/1, 1А, 2, 4, 5, 5/1, 14, 15, 17, 23, 26, 28, 30, 32, 50, 50Б, 52, Сапожникова 7, Солдатова 2, 34, 48, Ефимова 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13/1, Автострада 50 лет Октября 3/3, 3/6, 3/7, 3/7А – работы в охранной зоне ВЛ;

11:00-13:00 – Матросова 19, Тимирязева 15, 28, 34, 36, 38, 40, 48, 50, 50/1, 52, 54, 56, Крупской 41, 43/1, 47, 49/1, 49/2, 51, Байкалова 26, 32, 33, 36, 36/1, 37, 39, 40 , 40/4, 41, 43, 47/1, 49, 51, 53, 55, 57, 59,59/1, Гастелло 13, 17, 23, 25, 29, Неустроева 25, 27, 28, 30, 34/1, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 62, переулок Заложный 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 32, 36, 38, 40, 48, Матросова 56, Дежнева 34, 36, 36/1, 38, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 61, 65, 73,75, 79, Красноярова 15, 22, 25, 27, 29,35, 41, 41А, 43, 49, 58, Тимирязева 19, 24, 25, 26, Дежнева, Громовой 1, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 18, Строда 15, 16, 16/1, 16/2, 57, 72, 76, 76/1, 78, пр. Ленина 53, 62, 62/1, Чкалова 17/2, Ярославского 24, 34, 48, Крупская 9А – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – СОТ «Сосновый бор», ДСК «Заря», ДСК «Победа» (частично), Связистов, Томтор – работы по технологическому присоединению потребителей.

14:00-15:30 – СОТ «Огородник», СОТ «Привод», Текстильная 3, 6/3, 7/1, 8, 9/1, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 23, 27, Московская 3, 7, 6, 11, 21, 27, 31, 31/1, 33, 35, 37, Пилотов 1, 2, 2/1, 3, 8, Московская, Огородников 2А, 8, 9/4, 10, 12, 16/1, 19, 21, 22/1, Лобановка 1, 3, 4, 5/1, 6, 6/3, 6/4, 7, 7А, 15/2, пер. Московский 11, Ярославского 99, 99/1, 101, 103, Лобановка 2/1А, 3, 4Б, 6/1, 6/3 – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

13 апреля:

09:00-12:00 – СОТ «Юннат», Птицевод 184/3 184/4, переулок Сюльского 1/1А, 1/2А, 1/3, 3/1, 5/1, 11/1, 19/2, ДСПК «Тиэргэн» – работы по технологическому присоединению потребителей,

09:00-12:00 – Чернышевского 88/2, 88/6, 90/2, 90/3, 95/2, 100, 100/1, 101/1, 106, 106/3, Новопокровский тракт 1 км, Покровский тракт 4 км 2, 2А – техническое обслуживание оборудования на подстанции,

09:30-13:00 – Очиченко 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/3, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20-30, 30А, 30/2, 35/4А, 36, 40, Кржижановского 4, 4а, 4/5, 6/3, 6/11, 8, 8/2, 8/5, 8/9, 8/11, 10, 12, 14, 24, 26/1, 28, 28/2, 31А, 35, 35/1, 39/1, 49, 53/1, 55, 55А, 57/2, 63, 82, 114, 1-я Даркылахская 2, 40, 42, 48А, 4-я Даркылахская 19А, 19, 21, 23А, 27, 29, Беринга 42, Челюскина 53/10А, 53/13 – работы в охранной зоне ВЛ,

13:00-17:00 – Челюскина 1, 1/5, 3, 5, 7, 10, 11/4, 12, 12/1, 13/2, 15/2, 31, 39/6, 39/7, Рихарда Зорге 4/2, Дружбы Народов 1, 3, 4, 5/2, 7/1, 8, 14, 15, Чочур Муран 4, 5, 7, 9, 15, 21, Соленая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2-я Набережная 8/1, 20, 44/2, 46 – работы по технологическому присоединению потребителей.

14 апреля:

09:00-12:00 – СХПК «Хатасский», Маганская 1-5, 13, 14, Маганский тракт 2 км 2/1, 2/1А, Табалах 1/1, Марха (Сунтарская 12, 35, Абыйская 34, 36, Оленёкская 4, 26, 27/1, Жиганская 3, 4, 8, 23, 26, Олега Кошевого 98/1, 100/1, 104/1, Жиганская 21, Момская 5/1) – работы по технологическому присоединению потребителей,

09:00-12:00 – переулок Кадетский 5 – техническое обслуживание оборудования на подстанции,

09:30-16:00 – 50 лет Советской Армии 45, 45/1, 51-118Д, Огородников 1-23, Очиченко 43/3-43/6а, Усть-Мархинка 1/5-127Д, СОТ «Прибрежный», СОТ «Огородник» 3, 3/1, 3А, Мархинка 1А, река Лена причал Гудрона – капитальный ремонт ВЛ,

13:00-17:00 – 2-я Березовая 1, Кальвица 2/1, 2/2, 2/5, 6/2, Гольминка 11/5, тер. Лесозавода 2А, Лесозаводская 6А, 6Б, 7, Луговая 4, 12, 13, 15, 18, 22, 26, 36, 38, Северная 1/А, 1/1, 14, 15, Воинская 19, Курганная 5, 6А, 14, Газовиков 1, 1/3, 7, СОПК «Пламя», Сибирская 63/1, Хатын-Юряхское шоссе 7 км СОТ «Тундра» 4Д, 9Д, 13Д, 15Д, 17, 26Д, 34, Горная 10, СОПК «Пламя» 192Д – работы по технологическому присоединению потребителей.

17 апреля:

09:00-12:00 – Борисовка-1 38, 39, 45-49 – установка приборов учета,

09:30-12:00 – Кухто 1, 13 – техническое обслуживание ТП,

09:30-12:00 – Богдана Чижика 21/1, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 31/2, 31/4, 33, 33А, 33Б, 33Б/1, 33/1, 33/2, 33/4, 36/2Б, Бестужева-Марлинского 15, 17, 19, 23А, 23/1, 25, 25Г, 27/2, 28, 32/1, 33/2, 36, 36/1, 36/2, 38Б, 42, 46, 48, 48/1, 52/2, 54, 54, 56, 60, 62, Кальвица 2, 4, Полины Осипенко 1, 1А, 1Г, 3, 3/2, 5А, 7, 8/2, 9А, 11, 12, 15, 16/2, 17, 19, 20, 30, 32, Леваневского 1, 1/1, 3-10, 14, 15, 17, 18, 20/1, 22, 24/1, 26, 32, Василия Манчаары 1, 2/1, 2/4, 2/5, 4, 4/1, 8, 10, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 30/2, 32, 32/1, 34, 35, 39, 43, 49, 49/1, переулок Стояновича 1-8, 10, 11, 13, 17А, 19, 20, 24, 25, переулок Ольминского 2, Кирсановой 2, 6, Авиационная 1, 2/1, 50 лет Советской Армии 12, 12/1– работы по технологическому присоединению потребителей,

13:00-17:00 – Николая Антонова 47/7А, Аартык 90, Намский тракт 1км (Полярная 1/20, 1/24), Набережная 25/1 – работы по технологическому присоединению потребителей, установка приборов учета,

14:00-17:00 – Намцырский тракт 18 км – техническое обслуживание ТП.

18 апреля:

09:00-12:00 – Вилюйский тракт 6 км, Вилюйский тракт 5 км 1/1, ДСК «Хонуу», СОТ «Тайга-2», Таежная 55, 74, 77, 84, Гризодубовой 1-19, 22, 33, 43, Скрыпника 2, 3, 5, Пилотов 38, 41, 48, 50, 52, 57/2А, Покрышкина 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, ДСК «Хочо» – работы по технологическому присоединению потребителей, установка приборов учета,

09:00-12:00 – переулок Киренского 16/1 – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»,

09:30-12:00 – Мерзлотная 1, 1А, 1/2, 2, 5, 6, 7, 8/1, Дзержинского 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, переулок Кадетский 1/3, 3, 6, 8, 10 – работы в охранной зоне ВЛ,

09:30-13:00 – переулок Алгыс 2, Птицевод 2А, 8, 9, 10, 10В, 12, 12/2, 12/4, Нагорная 10, Студенческая 4, 6, 11, 13, 14, микрорайон Птицефабрика 2, 10/1, 14, 17/7, 17/9, 19, Туймада 38/1, Островная 1, 10/1, СОТ «Птицевод» 21Д, 22, 26, СОТ «Ытык-Кюель» А-16, С-20 – капитальный ремонт подстанции,

09:30-17:00 – Птицевод 2А – работы по технологическому присоединению потребителей,

13:00-17:00 – Тимофея Бутакова 25, 25/5, 28/5, 30/5, 30/7, 34, 48/5, 48/8, 50/4, 54/5, Сергеляхское шоссе 6 км 13, 13/14, 15, 19/12, ДСК «Сайылык» 3, Сергеляхское шоссе 7 км 2, 2/1, 27, 39/2А, Сергеляхское шоссе 8 км 3, 17, Сергеляхское шоссе 8 км (ДТС-1) 1, 4, 13, Валерия Керемясова 29/6, 45, Три сосны 65/8, 65/10, 65/11, 69/4, 69/5, 73/4, 73/5, 77/2, 79/3, 79/2А, 79/3А, 89/1, 91, 106/2, 108/1, 122/9, 122/10, Сергеляхское шоссе 13 км 1/1, 34, Ивана Крафта, СОТ «Птицевод» 33/4, Птицевод 7/6, Овощеводческая 38А, 43, 45 – работы по технологическому присоединению потребителей,

13:00-17:00 – Хатын-Юряхское шоссе 31/1 (СОТ «Хочо») – установка приборов учета,

13:00-17:00 – Автодорожная 55/6, 57/4, 57/6, 59/6, 59/5, 59/7А, Старый Покровский тракт 2В, 7, 15, 19 – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

20 апреля:

09:00-12:00 – Хатын-Юряхское шоссе 6 км 78, 86, 98, Кедровая 1, 12, 18/1, 19, 20, 24, 25, 27, 30/1, 35, 35А, 38/1, 38/3, 42, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 78, 80, 81, 82, 88, Хатын-Юряхское шоссе 7 км 3/13, 38, 52/6А, 52/19, 65, 69, 70, 106/1, 106/3, 116, 118/2, 118/14, 122/2, 122/10, 122/11, 122/14, 124, 124/5, 128, 128А, 128/1, 128/2, 128/2А, 132, 132/А, 132/3А, 136/5, 139/1, 140/7, 144, 144/1, 144/2А, 144/6, 144/7, 146/2, 156/4, 168/2, 168/3, переулок Георгиевский 9, 13, 14, 15, 16, Сибирская 6/1, 9, 10/4, 12, 18, 22, 22/2, Просторы тундры 40, 44, 46, 50/7, 52, 58, 61/1, 63/1, 67/1, 96, 103, 106/2, 123, Берёзовая речка 2/4, 6/1, 9/7, 11/8, 50/2, Хайа-Анна 18, 22, 64, 88/2, Северная 5, 32, 38, 81, Сибирская 7, 15, 28/1, 30/1, 32, 34/1, 40/1, 43/1, 55, 63/1, Таежная 27, 32, 35, 45, 57/1, Центральная 2, 5, 6, 12, 19, 42/1, 43, 44, 48, 94, 118, Хатын-Юряхское шоссе 102/2, Сосновый бор, ДСК «Туймаада», СОТ «Хатын-Юрях» 3, 36, 37, 40, Березовая речка 74/1, СОТ «Таврия-3», СОТ «Сапс» 1/5, 25/1, СОПК «Пламя» 252д, 255/1д, СОТ «Тундра» 8, 21д, Южная 46, 47, Морозова 157, Хатын-Юрях 2-я дамба 56, Хатын-Юрях около Металлобазы, СОТ «Заря», Хатын-Юряхское шоссе 8 км 2А, 4А, 6А, 6/2, 8Б, 8/2, 10/2, 18А, ДСК «Механизатор» 2, 13Д, 14, 28, 29, 35, 37, 42, 43А, 148/2, 150/2, 154, 160, 166/2, Хатын-Юряхское шоссе 8 км 58, 60, Хатын-Юряхское шоссе 9 км 1/13, 2Д, Б2, А12/1, 2/4, 2/8, 4, 11, 14А, 16, 22, 38Д, 40, 40/1, 48, 85Д, ДСК «Зеленая роща», ДСК «Труд» 2, 8, 11, 11/1, 15/3, 19/1Д, 25, 29, 30Д, 36, 38, 60Д, 69, Черемуховый проезд 11, 21, 23/1, 32, СОТ «Спутник», ДСК «Спутник 1», «Спутник 2», ДСК «Рассвет», ДСК «Поляна», ДСК «Луч», Заречная 20 – работы в охранной зоне ВЛ,

09:00-12:00 – Можайского 47, 47/1, 61, 63, 63/1, Набережная 16, 18, 20/2, 22, 22А, 24, 26, 28Б, 45, 47, 51, 53, 57А, 59, 61, 63, 2-я Набережная 40/1, 47, 55, 3-я Набережная 12, Челюскина 1, 1/5, 3, 5, 7, 10, 11/4, 12, 12/1, 13/2, 15/2, 31, 39/6, 39/7, Рихарда Зорге 4/2 – работы по технологическому присоединению потребителей,

09:00-12:00 – переулок Киренского16/1 – установка приборов учета,

09:00-13:00 – Дзержинского 42/3, 42/4, 44В – работы в охранной зоне ВЛ,

09:00-21:00 – Сергеляхское шоссе 10 км 23, 28, 30, 38, ДСК «Сайдыы», СОТ «Маяк», Благодатная 24, 49, 61, ДСК «Спорт-1», переулок Медвежий, Ботанический сад, лагерь «Бинго», Сергеляхское шоссе 11 км 24Д, 60/3, 64, Рассветная 20/7, Радужная 24/11, Вилюйский тракт 5-6 км, Шоссе отдыха, Сергеляхское шоссе 9-14 км, СОТ «Кэскил», СОТ «Кэскил-2», переулок Беличий, ДСК «Хомус», частично Три Сосны, ДСК «Спорт-2», ДСК «Березка», переулок Золотинка, Борисовка-1, частично Билибина, ДСК «Победа», СОТ «Быйанг», СОТ «Энергия», СОТ «Кустук», Сергеляхское шоссе 13 км 20, Центральная 122, Сергеляхское шоссе 14 км 14, 20 – капитальный ремонт ВЛ,

09:30-16:00 – Кржижановского 10, 12, 14, 22, 24-51, 53/1, 55, 55А, 57, 57/2, 63, 1-я Даркылахская 2, 40, 42, 48А – работы в охранной зоне ВЛ,

13:00-17:00 – Окружная дорога 41/1, 41/7, 45, 45/5, К.Д. Уткина 10/3г – работы по технологическому присоединению потребителей,

13:00-17:00 – Сергеляхское шоссе 5км 9/11, 11/1, 11/4, 11/6, 11/9, 13/3, Луговая 18/1А, 22, 24/1, 28/1, 28/3, 30/1, 34/5, Красильникова 4, 4/1, 21, переулок Зодчий 10, 12, 16, 19, проезд Незабудка 2/2, 6, 10, 12, 14 – работы по заявке ПАО «ДЭК» «Якусткэнергосбыт»,

20:00-21:00 – Хатын-Юряхское шоссе 9 км 4, 16, 22, 40, 40/1, 48 – работы в охранной зоне ВЛ.

21 апреля:

09:00-10:00 – Хатын-Юряхское шоссе 9 км 4, 16, 22, 40, 40/1, 48 – работы в охранной зоне ВЛ,

09:00-12:00 – 2-Набережная 6/1, 10, 10/1, 14/1, 16, 19, 18/1, 28Б, 30Б, 34, 35, 36, 44, 48, 48/1, 3-Набережная 13, 22, 56, Набережная 29, Можайского 79, Спутник-2 18/1 – установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей,

09:00-21:00 – Сергеляхское шоссе 10 км 23, 28, 30, 38, ДСК «Сайдыы», СОТ «Маяк», Благодатная 24, 49, 61, ДСК «Спорт-1», переулок Медвежий, Ботанический сад, лагерь «Бинго», Сергеляхское шоссе 11 км 24Д, 60/3, 64, Рассветная 20/7, Радужная 24/11, Вилюйский тракт 5-6 км, Шоссе отдыха, Сергеляхское шоссе 9-14 км, СОТ «Кэскил», СОТ «Кэскил-2», переулок Беличий, ДСК «Хомус», частично Три Сосны, ДСК «Спорт-2», ДСК «Березка», переулок Золотинка, Борисовка-1, частично Билибина, ДСК «Победа», СОТ «Быйанг», СОТ «Энергия», СОТ «Кустук», Сергеляхское шоссе 13 км 20, Центральная 122, Сергеляхское шоссе 14 км 14, 20 – капитальный ремонт ВЛ,

09:30-12:00 – СОТ «Фаза», СОПК «Такмак» частично – работы в охранной зоне ВЛ,

09:30-15:30 – 50 лет Советской Армии 51-118Д, Огородников 1-23, Очиченко 43/3-43/6А, Усть-Мархинка 1/5-127Д, СОТ «Прибрежный», СОТ «Огородник» 3, 3А, 3/1, Мархинка 1А, Причал гудрона (р.Лена) – капитальный ремонт,

09:30-17:00 – Покровское шоссе 7 км частично – работы в охранной зоне ВЛ,

13:00-17:00 – Строителей 15, 39, Намский тракт 1 км (Полярная 1/20, 1/24), СХПК «Хатасский» 1837К – установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей,

20:00-21:00 – Хатын-Юряхское шоссе 9 км 4, 16, 22, 40, 40/1, 48 – работы в охранной зоне ВЛ.

24 апреля:

09:00-12:00 – 1-я База 48, 49/2, 82, 84, 86, 88/1, 92, 96, 102, 106, 116/1, 122/3, 2-я База 30, 66 – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»,

09:00-12:00 – Кржижановского 113, Короленко 25/1, 46, Шавкунова 72, 74, 80/2, 82, Пушкина 38 – работы по технологическому присоединению потребителей,

09:30-14:00 – Вилюйский переулок 16/3, 28, 20, 20/1, 24, 32, 34, Чайковского 2, Хатын-Юряхское шоссе ДСК «Север», Винокурова 67, 75/6, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 89/3, 91, 93, 95/1, 97, 97/1, 97/3, Вилюйский тракт 3 км 1/6, 5, 5А, 8/3, 11, 13/1, 13/2, 17, 19, 19/1, 27/1, 21, 23/1, 31/1, 39/1, 41, 47, 57/3, 61/1, 65, 73, 75, 79, Сосновая 26, 32, 34/1, 38, 48, 50, 58А, 59-66, 68, 72, 75/1, 79/2, Бекетова 10, 12, 14, 18, 26, 32, 33, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 61, 65, 67, 71, 74, 75, 77-87, Притузова 32, 40, Макаренко 5, 7, Бекетова 27, 57, 59, Вилюйский тракт ДСПК «Прогресс» строение 10, Вилюйский тракт 4 км 6/2 А, Притузова 29, 31, 39, 44, 45, 46, 47, 53, автомастерская «Бизон» – работы в охранной зоне ВЛ,

13:00-17:00 – Покрышкина 28, 29/2А, 31/1, 39, 39/1, 42, 43/6, 47/1, 54, 55, 56, 57/1, 60, 64, 78, 82, 101, 107, Аласная 1 – установка приборов учета,

13:00-17:00 – Бекетова 18, 19, 21, 25, Сосновая 3, 5, 6А, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, Советская 4, 5, 6А, Макаренко 8, 10, Притузова 21, 22, 22/1, 23В, 24, 26, 28 – работы по технологическому присоединению потребителей.

25 апреля:

09:00-12:00 – Текстильная 3, 6/3, 10, 11, Московская 3, 7, 27, Огородников 2А, 8, 9/4, 10, 12, 16/1, 19, 21, 22/1, Пилотов 1, 2, 2/1 – ремонтные работы на КТП;

09:00-12:00 – Покрышкина 28, 29/2А, 31/1, 39, 39/1, 42, 43/6, 47/1, 54, 55, 56, 57/1, 60, 64, 82, 78, 101, 107, Аласная 1, К. Валюжанич 12-20, 23, 25/1, Озерная 2/1, 3А, 4А, 8, 9, 14, 16, Строда 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20 – установка приборов учета;

09:30-12:00 – Покровский тракт 6, 7, 8 км, СОТ «Нива» 27, СОНТ «Ветеран» 3Д, 13/1Д, 14Д, 19Д, СОТ «Сайдыы», Стадухина 61, 63, 63/1, 78, Курашова 44, 44Б, 46, П.Алексеева 73/1, 73/2, 73, 73/1, 75/2, Лермонтова 42, 52 – монтаж СИП, работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – Т.Одулока 4, 4/4, 6, 9, 26, 28/2, 32, Билибина 42А, 42Б, Маганский тракт 2 км 1/2А, 6, Телефонистов 1/1, 3, 2, 2А, Дзержинского 42, Некрасова 2/4 – установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-18:00 – Ярославского 30/1, 32/1, 34, пр. Ленина 39, 41, 43, Кулаковского 16, 20 – техническое обслуживание оборудования на подстанции;

14:00-17:00 – Мархинская 1А, 2, 9, 10, 11, 13, 17, 16, 18,19, 21, 25/1, 25/2, 26, 28А, 28/1, 29, 30, 32, 33, 36, 40, 40/1, 49, 52/1, 53, 54, 55А, 57/2, переулок Охотников 1, 2, 3, 7, 9, 15, 17, переулок Студенческий 1, 2, 3, 8, Совхозная 1-6, Жиганская 31, 34, Момская 18, переулок Кадетский 2, Новая 23, Медиков 18, 19, 24, 26, Учур 1, 3,7, 8, 12, 14 – ремонтные работы на КТП.

АМГИНСКИЙ РАЙОН:

12, 14 апреля:

07:00-22:00 – Сулгачи, Сэргэ-Бэс, Михайловка, Мяндиги, Абага, Бетюнь – капитальный ремонт ВЛ.

13 апреля:

07:00-22:00 – Сулгачи, Сэргэ-Бэс, Покровка, Болугур, Оннес – капитальный ремонт ВЛ.

25 апреля:

10:00-17:00 – Алтанцы – работы в охранной зоне ВЛ.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

12-14 апреля:

10:00-18:00 – Хомустах – капитальный ремонт ВЛ.

13 апреля:

10:00-18:00 – Сургулук, уч. Кетердех – капитальный ремонт ВЛ.

13-14 апреля:

10:00-19:00 – уч. Кюлят – капитальный ремонт ВЛ.

19-22 апреля:

10:00-19:00 – Оргет, Быракан, уч. Давыдов – капитальный ремонт ВЛ.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

12-14 апреля:

09:00-18:00 – Илбенге – капитальный ремонт ВЛ.

12-16 апреля:

09:00-18:00 – Жемкон – монтаж опор.

12-18 апреля:

08:00-18:00 – Сатагай – капитальный ремонт ВЛ.

17-19 апреля:

09:00-18:00 – Илбенге – капитальный ремонт ВЛ.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

12-14 апреля:

09:00-18:00 – Орто Сурт, Кептин – капитальный ремонт ВЛ.

12-13 апреля:

10:00-17:00 – Магарас – кратковременные отключения при установке приборов учета.

14 апреля:

9:00-17:00 – Асыма – кратковременные отключения при установке приборов учета.

15 апреля

9:00-17:00 – Дикимдя – кратковременные отключения при установке приборов учета.

17-19 апреля:

09:00-18:00 – Орто Сурт, Кептин – капитальный ремонт ВЛ.

КОБЯЙСКИЙ РАЙОН:

13 апреля:

09:00-18:00 – Мукучу, Арылах, Мастах, Багадя – текущий ремонт на ПС.

14 апреля:

09:00-15:00 – Мукучу, Арылах, Мастах, Багадя – текущий ремонт на ПС.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

12 апреля:

09:30-14:30 – Ленск (склады ВВ, РРС-17км, Октябрьский ЛПХ, Ленскгаз, Аэронавигация СВС; кратковременно – мкр. Спутник, мкр. Ханайдах, частично ул. Мелиораторов, мкр. Звездный от ул. Пацаева в сторону о. Щучье – ул. 50 лет ВЛКСМ, Звездная, ул. Космонавтов, ул. Комарова) – работы в охранной зоне ВЛ.

12-13 апреля:

09:30-18:00 – Ленск (ТП Нефтебаза-3, ТП Нефтебаза-1, ТП Нефтебаза-2, МБУ Гранит, птичник, дачные участки; кратковременно: причал РНГ, кислородная станция, АЗС Декор, АЗС Нефтебазы № 48, База механизации УМТС, ул. Набережная 70-66, Речпорт причал 2-го транзита, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», ООО «Багира», пожарная часть № 6) – работы в охранной зоне ВЛ.

17-19 апреля:

09:30-18:00 – Ленск (гараж «Алроса-Лена», гараж «Респект», ЦДС ул. Объездная; Объездная 11А «Уют», УПТОК, База «ЛГК», ЛЗУ, территория «Рубин», территория «Рускат», контора Лесхоз, Баргузин) – ремонт ВЛ.

20-21 апреля:

09:30-18:00 – Ленск (МУП ПАХ, ООО Янта-Братск, Ростехнадзор, Победы 73Г, Пивград, Победы 73, Победы 63В, Победы, 65Б (маг. «Уют»), Победы, 65/1(Автомойка), Победы, 65; ООО Профи, Кафе «Жах Бах», Молокозавод) – ремонт ВЛ.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

12 апреля:

11:00-18:00 – Рассолода – ремонтные работы на подстанции.

15 апреля:

13:00-17:00 – Матта, Дойду – капитальный ремонт ВЛ.

17 апреля:

10:00-17:00 – Елечей – капитальный ремонт ВЛ.

18 апреля:

10:00-15:00 – Техтюр, Томтор, Нижний Бестях (водозабор) – работы в охранной зоне ВЛ,

11:00-17:00 – Елечей, Бютейдях – капитальный ремонт ВЛ.

19 апреля:

10:00-18:00 – Елечей, Бютейдях – капитальный ремонт ВЛ.

24 апреля:

10:00-17:00 – Елечей, Бютейдях – капитальный ремонт ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

20 апреля:

09:00-12:30 – Чернышевский (база ЧСУ, гаражные боксы квартал Таежный) – обслуживание оборудования на подстанции,

09:00-17:00 – Чернышевский (контора Чернышевского рыбзавода, Озерная станция, магазин «Таис», метеостанция, кафе «Семья», пожарная часть №3, дачи, гаражи, квартал Аэропорта, ул. Гидростроителей 21, 23, 24, 26, Дзержинского 8, 2, детский сад №6, РРС-4, кафе «Охотничий домик», пекарня «Родничок», магазин «Пирамида», гостиница «Теремок», ул. Чернышевского 3, 4, 9, Каландаришвили 9, 15, квартал Аэропорта кооператив 1, квартал Аэропорта д. 3, 4, шиномонтаж, гараж СМИТ КВГЭС, МТС, ул. Космонавтов 15, 18, 20, 22, 16, 24, магазины «Тройка», «555», Энергосбыт, библиотека, пекарня, отделение «Почта России», «Суд», аптеки по ул. Космонавтов, КОЦ, отделение «Ростелеком», Солнечная 1, 3, 5, 7, Вилюйская 4, 6, 6а, 10, 11, ул. 30 лет Победы 6, 8, 12, пункт отделения полиции, ФОК «Каскад», каток, СЛИП ГЭС, отделение МО «Энергосбыт», Без резерва остаются насосная 3-го подъема, больница п. Чернышевский, СОШ №3, электрокотельная №9, электрокотельная №1, электрокотельная №2) – ремонт оборудования на подстанции.

НАМСКИЙ РАЙОН:

14 апреля:

10:00–16:00 – Арбынцы, Кобяконцы (больница) – работы в охранной зоне ВЛ.

15, 19 апреля:

13:00-17:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

17 апреля:

15:00–16:30 – Намцы (Строительная, Дьяконова, Ленская, Полевая, Ойунского, Файзулина, Колмогорова, Набережная, Заложная, Ц.Аммосова, переулок Энергетиков, Кооператива, частично Чернышевского, Аммосова, И.Винокурова, Базовая) – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

18-21 апреля:

09:00-18:00 – Арбын, Кобяконцы, Фрунзе – капитальный ремонт ВЛ.

25 апреля:

09:00-16:00 – 2-й Хомустах – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

26 апреля:

09:00-12:00 – 2-й Хомустах – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

12 апреля:

09:30-12:30 – Нюрба (Медгородок, Мелиораторов) – обслуживание оборудования на подстанции,

14:30-17:30 – Нюрба (Котельная Медгородок) – обслуживание оборудования на подстанции.

13 апреля:

09:30-12:30 – Нюрба (Набережная, Чернышевского четная сторона, Лесная 18, 20) – обслуживание оборудования на подстанции,

14:30-17:30 – Нюрба (Партизанского 12-45, пер. Партизанского 27-62, Ойунского 2-12, Мегежекского 4-10, часть Х. Максимова) – обслуживание оборудования на подстанции.

13-14 апреля:

10:00-18:00 – Малыкай (частично) – ремонт ВЛ.

14 апреля:

09:30-12:30 – Нюрба (Лесная 1-16, Аммосова, пер. Аммосова, Чернышевского четная сторона) – обслуживание оборудования на подстанции;

14:30-17:30 – Нюрба (Карьерная, пер. Карьерный, Аланнырова, Нерюнгринская 1-9) – обслуживание оборудования на подстанции;

15:00-17:00 – Кюндядя – обслуживание оборудования на подстанции.

17 апреля:

09:30-12:30 – Нюрба (ТЦ «Мандарин») – обслуживание оборудования на подстанции,

14:30-17:30 – Нюрба (ул. Кузакова 28, 30) – обслуживание оборудования на подстанции.

17-21 апреля:

09:30-19:00 – Ынахсыт, Акана, Чкалов, Едей – капитальный ремонт ВЛ.

18 апреля:

09:30-12:30 – Нюрба (ул. Кузакова 44, 44а, 46, 49/2, 55, маг. «Полет», гаражи, ул. Комсомольская 100б, ЦТП по ул. Кузакова) – обслуживание оборудования на подстанции,

14:30-17:30 – Нюрба (драмтеатр) – обслуживание оборудования на подстанции.

19 апреля:

09:30-12:30 – склад, пекарня «Татыйыына» – обслуживание оборудования на подстанции,

14:30-17:30 – Нюрба (пер. Чусовского, МЧС, спортзал, баня, котельная) – обслуживание оборудования на подстанции.

20 апреля:

09:30-12:30 – Нюрба (пер. Чусовского 17, 13, 6, 5, 3, база Агроснаб) – обслуживание оборудования на подстанции.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

12-13 апреля:

12:30-18:00 – Кыллах – капитальный ремонт ВЛ.

17 апреля:

13:00-17:00 – Олёкминск (береговая часть города от городского парка: пер. Загородный, ул. Карла Миллера четная сторона, частично ул. Набережная, ул. Бекетова, пер. Строительный, Пожарная часть, База «Дороги Олекмы», пер. Геологов, частично ул. Кудрина-Абагинского, пер. Энергетиков, п. Селиваново) – работы в охранной зоне ВЛ.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

13-16 апреля:

09:00-18:00 – Мар-Кюель – Капитальный ремонт ВЛ.

14-16 апреля:

10:00-18:00 – Крестях, Кокуну, Тенкя, Нахара, Хордогой – капитальный ремонт ВЛ.

17-18 апреля:

10:00-18:00 – Кокуну, Тенкя – капитальный ремонт ВЛ.

18 апреля:

11:00-13:00 – Тюбяй, Ыгыатта, участок Нерюктяй – работы в охранной зоне ВЛ.

19 апреля:

10:00-17:00 – Кутана, Кюкяй – монтаж опоры.

19-24 апреля:

10:00-18:00 – Хордогой, Нахара – капитальный ремонт ВЛ.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

12 апреля:

11:00-15:00 – Кыйы, Черкех – капитальный ремонт ВЛ.

12-14 апреля:

07:00-22:00 – Дая-Амга – капитальный ремонт ВЛ.

13 апреля:

11:00-17:00 – Дэбдиргэ, Туора Кюель, Баяга – капитальный ремонт ВЛ.

14 апреля:

07:00-22:00 – Уолба, Усть-Татта, Хара-Алдан – капитальный ремонт ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

12-14 апреля:

09:00-18:00 – Кескил, Крест-Хальджай (переулок Энергетиков 6, контора, гараж, Центральная 2, 8/1, 8/2,10, 10/1,10/2, 12-35, Охлопкова 4/1, 4/2, Коммунальная 2-7, 9, 22А, 22Б, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, Ефимова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Магазин «Аргыс», Мемориал Геологов 23Б, пекарня, Школьная 2/1, 3/1, 5, 7/1, 9, 9/1, 15, мастерская, гараж, музей, Попова 2,4,5,8-11/1, 13, 15/1, 15/2, 18, Парковая 1-5, 7, 9, 13, 15, 17, Лесная 1-6, 9, 10, 14 Молодежная1, 3, 7, 9, 11, 13, Винокурова 2, 2/1, 4, Кюн-Кербют 2, 4, Церковная 3/1, 5/1, Магазин, интернат, Спортзал, клуб, Администрация, магазин «Илгэ», Е.Атакова 1-5/1, 8, 9, 10, 12А, 13, 13/1,14Б,16Б, Арга-Бас 5-13/1, 15, 17, 18, микрорайон Даадр 4, 6, 6/1, 8, 10-14, Музыкальная школа, аптека, больница 2, ст.Больница 2) – капитальный ремонт ВЛ.

13 апреля:

09:00-11:00 – Джебарики-Хая (Энтузиастов 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, Юбилейная 5, 9, 13, Матросова 1, 2, 7, 9, 11) – установка приборов учета,

11:00-13:00 – Джебарики-Хая (Лесная 5, 15, 17, 18, Дорожная 2 ,6, 8, 9, 16, Строительная 3, 13, Охлопкова 7, 9, 10, магазины) – установка приборов учета,

13:00-15:00 – Джебарики-Хая (Дорожная 17, Барянцева 1, 2, 3, 4) – установка приборов учета,

14:00-16:00 – Хандыга (Магаданская 29, 31, 33, 35, П.Алексеева 10, 12, 17, Строда 1, 3) – установка приборов учета.

14 апреля:

07:00-22:00 – Мегино-Алдан – капитальный ремонт ВЛ,

10:00-13:00 – Новый (Набережная 3 ,4, 5, 8, 8/1, 10, 21, 26, 27, 29, 31/1, 33, 33/1, 35, 37, 39, 41, Молодежная 12, 13, 14, 18, 20, Центральная 1/1, 3, 3/1, 5, 6, 7, Первомайская 4, 6, Поселковая администрация, Вышка Билайн, спортзал, магазин) – установка приборов учета.

20 апреля:

09:00-17:00 – Хандыга (Алданская 4, 5, 7, переулок Октябрьский 5, Пионерская, Комсомольская, Зеленая (Котельная и гараж Лесхоза), Кулинария, Магаданская 15, 17, 19, 23, Энергетиков 2, 6, 10, 12, 14 (контора Авико-Сервис), Охлопкова 14, 16, 18, Лесная 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, Полярная 1-5, 8, 10, Арктическая 2, 4 (автомойка, сауна, магазин «Расцвет», шиномонтаж), Петра Алексеева 23, 25, (пекарня, парикмахерская, пивбар, магазин «Солнышко») – установка приборов учета.

21 апреля:

09:00-17:00 – Хандыга (Строда 2, 6-9, 11, 13, 15, Лесная 35, 39, 41, Арктическая 10, 12, 14, 16, 18, Колхозная 1-6А, 8, 12, 14, 15, Ойунского 3, 5, 21, 25, 27, 38, 40, Заречная 1-4А, 6, 6А, 8, 10, 12, переулок Буянова 1-6, Молодежная 10, 11, 12, 14, 16, 18, Магаданская 41, 43, 45, Карпова 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 24, 26, 28, Петра Алексеева 5, магазины «Нистру», «Автозапчасти», Стройка (Бодруг), Шиномонтаж, База Шелковникова, Гараж Лубягина, магазины у дороги, «Уралочка», Билайн, котельная, насосная, здание старой библиотеки, Федеральный суд) – установка приборов учета.

24-28 апреля:

09:00-18:00 – Кескил, Ары-Толон, Ударник, Крест-Хальджай (переулок Энергетиков 6, Охлопкова 4/1, 4/2, Коммунальная 5/1, 7, 9, 22А, 22Б, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, Центральная 2, 3, 5, 6, 6/2, 8-33/1, 34А, 35, Ефимова 1-6, 8, Магазин «Аргыс» 23, Мемориал Геологов 23Б, Пекарня, Коммунальная 2, 3, 4А, 5, 6, Школьная 2/1, 3/1, 5, 7/1, 9, 9/1, 11, 15, Мастерская, гараж, музей, Попова 2, 4, 5, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 13, 15/1, 15/2, Билайн, орбита, модуль терадиовещания, Парковая 1-5, 7, 9, 13, 15, 17, Лесная 1-6, 9, 10, 14 Цифровое ТВ, МТС, Молодежная 1, 3, 7, 9, 11, 13, Винокурова 1-11, 14-19, 21, 22, 24, 27-30, 32, 35-37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 47, Кюн-Кербют 2, 4, Церковная 3/1, 5/1, Попова 18, Спортзал, клуб, Администрация, магазин «Илгэ», Е.Атакова 1-5/1, 8, 9, 10, 12А, 13, 13/1, 14Б, 16Б, Арга-Бас 4-7, 9-13/1, 15, 17, 18, мкр. Даадр 4, 6, 6/1, 8, 10-14, Музыкальная школа, аптека, больница 2, ст.Больница 2, Переулок М.Яковлева 2-10, Охлопкова 1, 1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, м/завод, Сергеляхская 10, 12, 14, 14/1, 16, 20, 22, 28, Метеостанция, Ынахсыт 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 16, Ферма 1, Ферма 2 – капитальный ремонт ВЛ.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

15 апреля, 19 апреля:

13:00-17:00 – Сырдах, Арылах, Бейдингэ, Окоемовка, Соттинцы, Хоногор, Ары-Тит, музей «Дружба», Сасылыкан – капитальный ремонт ВЛ.

18 апреля:

11:00-17:00 – Бярия, Кыллай – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

18-19 апреля:

09:00-18:00 – Дюпся, Эселях, Чериктей, Бяди, Остойка, Балыктах, Дыгдал – капитальный ремонт ВЛ.

19 апреля:

13:00-17:00 – Сырдах, Арылах, Бейдингэ, Окоемовка, Соттинцы, Хоногор, Ары-Тит, музей «Дружба», Сасылыкан – капитальный ремонт ВЛ.

20 апреля:

09:00-17:00 – Бярия, Кыллай – техническое обслуживание оборудования на подстанции,

13:00-17:00 – Танда, ферма Убасалаах, Тит-Ары – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

20-21 апреля:

09:00-18:00 – Балыктах, Дыгдал – капитальный ремонт ВЛ.

24 апреля:

09:00-11:00 – Танда, ферма Убасалаах – техническое обслуживание оборудования на подстанции,

14:00-16:00 – Тит-Ары – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

25 апреля:

13:00-16:00 – Борогонцы (квартал Энергетиков) – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

27 апреля:

09:00-12:00 – Борогонцы (Алданская, Западная, Ленская, Мюрюнская, Крылова, Ленина 1-57, Лонгинова, 1-72, Героя Егорова, Профессора Егорова, Окоемова 1-67) — техническое обслуживание оборудования на подстанции.

28 апреля:

09:00-12:00 – Хомустах, Тулуна, Борогонцы (жилой квартал) — техническое обслуживание оборудования на подстанции.

УСТЬ-МАЙСКИЙ РАЙОН:

12-14 апреля:

07:00-08:00, 20:00-21:00 – Усть-Мая, Петропавловск, Эльдикан, Солнечный, Югоренок, Звездочка – оперативные переключения;

06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 – Усть-Мая (Фидер 2, Фидер 3);

08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 – Усть-Мая (Фидер 1, Фидер 2);

10:00-12:00, 16:00-17:00 – Усть-Мая (Фидер 1, Фидер 3).

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

12 апреля:

08:30-17:00 – Покровск (Набережная 11-44, Орджоникидзе 77, 81/2, 81А, 83Б, 83В, 85) – капитальный ремонт ВЛ.

13 апреля:

09:00-17:00 – Покровск (частично, микрорайон Молодежный) – работы в охранной зоне ВЛ,

09:30-12:00 – Покровск (частично, микрорайон Селекционный) – работы в охранной зоне ВЛ.

14 апреля:

08:30-17:00 – Покровск (Набережная 11-44, Орджоникидзе 77, 81/2, 81А, 83Б, 83В, 85) – капитальный ремонт ВЛ,

09:00-12:00 – Ой (Ус-Тиит) – работы в охранной зоне ВЛ.

17 апреля:

08:30-17:00 – Покровск (Набережная 11-44, Орджоникидзе 77,81/2,81А,83Б,83В,85) – капитальный ремонт ВЛ.

18 апреля:

10:00-17:00 – Октемцы, Чапаево, Улах-Ан, Техтюр – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

19 апреля:

10:00-12:00 – Булгунняхтах (Берёзовая, Мира, Сосновая, Чогдонский переулок) – работы в охранной зоне ВЛ.

24 апреля:

08:30-17:00 – Покровск (Набережная 11-44, Орджоникидзе 77, 81/2, 81А, 83Б, 83В, 85) –капитальный ремонт ВЛ.

25 апреля:

09:30-12:00 – Покровск (центр, кирзавод) – работы в охранной зоне ВЛ;

13:30-16:30 – Покровск (частично, мкр Кыл-Бастах) – работы в охранной зоне ВЛ.

ЧУРАПЧИНСКИЙ РАЙОН:

12-14 апреля:

07:00-22:00 – Мындагай, Мырыла, участок Хахыйах – капитальный ремонт ВЛ,

07:00-22:00 – Чурапча, Усун-Кюель, Огусур, участок Бэрэ, Килэнки, участок Улахан-Кель, Арылах, Ожулун, участок Урэх-Куерэ, Дирин, Юрюнг-Кюель, Туора Кюель, Толоон (Чакырского наслега), Харбала-1, Харбала-2, участок Кындал – капитальный ремонт ВЛ (веерный график отключений).

08:30-19:00 – Толон Чакырского наслега – капитальный ремонт ВЛ.

17 апреля:

10:00-11:00 – Маралайы (Чаранская) – работы по технологическому присоединению потребителей.

19 апреля:

09:00-10:00 – Чурапча (Орджоникидзе 1-20, Макарова 24) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»,

10:00-11:00 – Дирин (Чаран) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»,

13:00-14:00 – Юрюнг-Кюель (Чаранская, Таежная, Лесная) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

В графике возможны изменения.

Также информация доступна на официальной странице энергокомпании, на канале энергокомпании в мессенджере Телеграм (ссылка: https://t.me/Yakutskenergo). Подпишитесь, это удобно!

Кроме того, график ремонтных работ энергетиков можно найти на информационных сайтах SakhaNews.ru, Sakhapress.ru

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.