График ремонтных работ энергетиков с 12 по 23 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

14 ноября:

08:30-16:00 – Кржижановского 4, 6, Дзержинского 58, 58/1, 60, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 66/2, 68, Авиационная 2, 4, 5, 8/2, Кирсанова 1/2, 1/5, 3/2, 3/4, 7/3, 11/2, Кирсанова 17/2, 17/4, 17/7А, 19/6 – капитальный ремонт ВЛ;

09:00-12:00 – пер. Милый 9, ДСК Авиатор-1 д. 61, Мицкевича 45/8, Каландаришвили 44, 45, 50, Новокарьерная 1, 7/1, 11, 2-я Сайсарская 4, 19, пер. Кулачикова-Элляя 12, 13, 16/1, 20, Софронова 60, 90/1, Сергеляхское шоссе 7 км 16/4б, 20/14, 21/6д, 32/10а, 36/12, 39/2, Хомус, Эфир, Наука, Колос, Энергетик, Сергеляхское шоссе 10 км – работы по технологическому присоединению;

09:00-13:00 – пр. Ленина 45, 53, 57, 57/1, 61, 61/2, Красноярова 1/1, 6/1, Дежнева 1, 3, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13/1, 17, Крупской 1, 3, 3/1, 3/4, 5, 5/3, 5/4, 7/1, 7/3, 9/1, 9а, 13, Чернышевского 26, 30, 30/1, 32А, 34, 34/1, 34/2, 36-40, 44, 46/1, 48, 50/1, 54, 54/2, 54/3 Строда 1, 2/6, 3, 4, 8, 14, 2/6, 2/4, 15, 16, 16/1, 16/2, Ярославского 24, 34, 36/1, 45, 36/2, 40/2, 40/3, 44, 48, 51, 53, 54, 55/1, 59/1, Чепалова 4/14, 2, 3, 3/2, 6/1, 1-5/5 – работы по технологическому присоединению потребителей, капитальный ремонт ВЛ;

09:00-14:00 – Лонгинова 42/3, 42/5, 42/6 – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-16:00 – СОТ Сапс 1/5, Таёжная 27, 35, 45, 57/1, Сибирская 43/1, СОПК Пламя 255/1д, СОТ Пламя 252д, СОТ Тундра 21д – монтаж провода СИП;

09:00-17:00 – Кржижановского 28, 28/2 – капитальный ремонт ВЛ;

09:30-12:00 – Шавкунова 70, Лермонтова 52, Стадухина 61, 63, 63/1, 78, Курашова 44, 46, П. Алексеева 73, 73/1, 73/2, 75/2 – ремонт оборудования;

13:00-15:00 – Мархинская 54, 54/2, 55/4, 57, 58, 66, 71/в, 72, Совхозная 17/1, Тепличная 9, Живкомплекс 14/1 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Покровский тракт 7 км, Трудовая 3, 8, 25, 26, Сергеляхское шоссе 11 км 62/3а, К.-Валюжанич 12-18, 19, 20, 23, 25/1, Озерная 2/1, 3А, 4А, 8, 9, 14, 16, Строда 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20 – работы по технологическому присоединению потребителей.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

12-14 ноября:

10:00-18:00 – Магас – замена прибора учета.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

12-13 ноября:

10:00-17:00 – Тымпы,Чай – работы на ВЛ.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

14 ноября:

11:00-15:00 – Бердигестях (пер. Новый, Юбилейная, Комарова, Парфенова, Зеленая, Павлова, Строительная, Озерная, пер. Солнечный, Советская, Чебдик, Таежная, Малая, Дальняя, С. Данилова, Дьячковского, Д. Жирковой, Березовая, Северная, Вилюйская, Больничный комплекс, Полиция, Котельные «МПМК», «ЦРБ», «Квартал №38», «Детсад», «Больничный комплекс»; объекты: «Амгор», Мегафон, АЗС Туймаада, Полиция, Чайная Эбэ, Арочный спортзал, ТЦТР, Горный-Ас, Больничный комплекс, детсад «Сардана», детсад «Ымыы», Контора ЖКХ) – работы в охранной зоне ВЛ, ввод в работу КТП.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

12 ноября:

10:00-18:00 – Батамай – работы на КТП;

11:00-20:00 – Южная Нюя – работы на ДЭС.

14 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Кирова 1-24, Калинина 1-26, Белинского 5, 9, 11, 13, 15, Петровского 16-33, Островского 13-30, 1-16, Петровского 1-19, Лермонтова 1-20, Куйбышева 1-24, Куйбышева 25-28, маг. «Самур», Созидателей 1-5, мкр. Юкос 1-16) – замена приборов учета;

14 ноября, 16 ноября, 18 ноября:

14:15-18:00 – Ленск (мкр. Северный, АБЗ, ДПРМ) – работы в охранной зоне ВЛ;

14:15-14-45, 17:15-18:00 – Ленск (предприятия по ул. Объездная 1-8) – работы в охранной зоне ВЛ.

15 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Королева 1-14, ул. 1-я Озерная 1-22, ул. 2-я Озерная 4-22, Комарова 1-21, Звездная 55, 59, 61, 62, 63, Космонавтов 49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, Циолковского 1-40, ул. 50 лет ВЛКСМ 23-29, Юбилейная 1-40, Добровольского 2, 2А, 4, 6, ул. 50 лет Якутии 24-42, Космонавтов 44, 45, 46, 48) – замена приборов учета;

15 ноября, 17 ноября:

14:15-18:00 – Ленск (Аэропорт, мкр. Вертолётная площадка) – работы в охранной зоне ВЛ.

16 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Крайняя 8/2, 12, 14, 14/1, 16, 18, 20, Объездная 11а, Береговая 16-55, Плановая 41-60, ул. Советов 1-20, Плановая 1-36, 4-й проезд 1-10, 1-й проезд 1-6, 2-й проезд 1-7, 3-й проезд 1-9) – замена приборов учета в жилых домах;

17 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. 1-я Нюйская 1-16, 17-39, пер. Нюйский 30-37, пер. 2-й Нюйский 10-17, Гагарина 1-10, Заозерная 12-18, 21, 22, 22а, 23, Толстого 1-14, Пушкина 1-12, Нагорная 1-10, 18, Пушкина 12А-44) – замена приборов учета в жилых домах.

18 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Толстого 11, 11А, 14, Гагарина 13, 15, Пролетарская 51-73, Тургенева 9-18, Пушкина 12А-44, Нагорная 18, Гагарина 15-47, Гагарина 1-10, Заозёрная 21, 22, 22а, 23, Толстого 1-14) – замена приборов учета.

19 ноября:

09:00-18:00 – ул. Набережная 1-9, Горького 4-45, 20-36, 44-73, Октябрьская 2, 3, 3а, 4, 5/1, 6/1, ул. Дружбы 1, Пионерская 4-23, ДЮСШ) – замена приборов учета.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

13 ноября:

08:00-18:00 – Рассолода, Хаптагай – расчистка просеки от древесно-кустарниковой поросли.

14 ноября:

10:00-18:00 – Нижний Бестях (микрорайон ГНС, лесхоз, больница, Абалах, Ленагаз, Этус, БАТП) – срочный ремонт ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

12 ноября, 21 ноября:

12:00-18:00 – Мирный (дачи СОТ Север со стороны Фабрики №3, линия Афганцев, дачи со стороны ТЦ Домоцентр с 19 по 24 линию, тубдиспансер) – работы в охранной зоне ВЛ.

14 ноября:

10:00-12:00 – Мирный (ул. Советская 18, 18а, 20, 20а, Ленина 43, маг. «Скиф» ИП Ланцевич, ТЦ «Сибирь», старое здание Агентства ул. Ленина 41б) – работы на трансформаторной подстанции.

14-15 ноября:

09:00-17:00 – Новый, Алмазный (по ул. Байкалова, Маршака, Гагарина) – замена опор ВЛ.

18 ноября:

09:00-11:00 – Мирный (частично ул. Экспедиционная, Нагорная; ул. Интернациональная, Лесная, Мухтуйская, Дорожная, ТЦ «Континент», маг. «Ермак», маг. «Мегаполис», ИП «Старыгин», пекарня «ИП Курников», Веста, Мрамор-Гранит) – ремонтные работы на КТП.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

12-18 ноября:

10:00-16:00 – Мар-Кюель (оборудование сотовой связи, ПАО Ростелеком, Центральная котельная, больница, ветеринария, ДОУ Кэнчээри, средняя школа, начальная школа, КЦ Айылгы) – работы в охранной зоне ВЛ.

14-17 ноября:

09:00-17:45 – Сарданга (блок контейнер Сарданга, оборудование сотовой связи Сарданга, центральная котельная, ветеринария, Бордонская СОШ – главный корпус и спортзал, интернат) – работы в охранной зоне ВЛ.

14-18 ноября:

10:00-18:00 – Кюндея (оборудование сотовой связи Кюндяя. ПАО Ростелеком, сеть цифрового наземного вещания Кюндяя, Насосная школы, котельная школы, котельная больницы, ВОС, больница, детсад Кунчээн, Кюндяинская СОШ – новая школа, КЦ Ил) – работы в охранной зоне ВЛ.

16 ноября:

14:00-17:00 – Хоро – замена опоры.

17 ноября:

14:00-17:00 – Эльгяй (телевышка) – замена опоры.

18 ноября:

10:00-17:30 – Сунтар (Ростелеком, молокозавод Бойом) — замена оборудования на КТП.

21 ноября:

14:00-16:00 – Тенкя, Куокуну, Хордогой, Нахара – работы на подстанции.

22-24 ноября:

14:00-18:00 – Кутана, Кюкяй – замена опор.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

14 ноября:

09:00-12:00 – Хандыга (Лесная 1-13, Охлопкова 14-18, Полярная 1-5, Арктическая 1-5) – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-16:00 – Хандыга (Восточная 2А, Алданская 6-22) – работы по технологическому присоединению потребителей.

15 ноября:

10:00-16:00 – Хандыга (Строителей4, 7, 8, Библиотека, Молодежная 1-4, П. Алексеева 13, 16, 19, 21, Магаданская 18, 20, 26, магазины Алмаз, Самородок+; Каспий, кафе, парикмахерская – замена трансформатора на ТП.

17 ноября:

09:00-16:00 – Хандыга (ул. Олимпийская 12-33, Ветлаборатория, ЧП Пономарев, магазин «Оазис») – установка прибора учета.

22 ноября:

09:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Портовская 3-22, Охлопкова 2-36, Пекарня, вышка Мегафон, АТС) – замена прибора учета.

23-25 ноября:

07:00-00:00 – Хандыга (частично) – вывод в ремонт КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча» с вводом в работу ДЭС.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

13 ноября:

08:00-18:00 – Хоточчу, 1-й Жемкон, 2-й Жемкон, Качикат, Красный Ручей – расчистка просеки от древесно-кустарниковой поросли.

14 ноября:

16:30-17:00 – Ой, Покровск (частично мкр-н Селекционная) – оперативные переключения для вывода в ремонт ВЛ по расчистке просеки от древесно-кустарниковой поросли.

18 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

22 ноября:

18:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

По информации оперативно-диспетчерской службы Центральных и Западных электрических сетей