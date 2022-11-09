График ремонтных работ энергетиков с 10 по 21 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

10 ноября:

08:30-16:00 – Дзержинского 58, 58/1, 60, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 66/2, 68, Авиационная 2, 4, 5, 8/2, Кирсанова 1/2, 1/5, 3/2, 3/4, 7/3, 11/2, 17/2, 17/4, 17/7А, 19/6, Кржижановского 28, 28/2 – капитальный ремонт ВЛ;

09:00-12:00 – СОТ Тундра, Хатын-Юряхское шоссе 7 км А-17, Просторы Тундры 39, 41/2, Кедровая 54 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-16:00 – Чернышевского 26, 30, 30/1, 32А, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/2, 36/3-40, 44, 46/1, 48, Строда 1, 2/4, 2/6, 3, 4, 8, 14, 38, 40, 68, 70, 76, Крупской 1, 3, 3/1, 3/4, 5, 5/3, 5/4, 7/1, 7/3, 9/1, 13, 39/1, пр. Ленина 45, Ярославского 36/1, 36/2, 40/2, 40/3, 44, 45, 48, 51, 53, 55/1, 59/1, Чепалова 1- 6/1, 7/1, 11/1, 11/3, 14, 22/2, 23, 25/1, 29, 30, 32, 34, 35, 46/3, 53, 56, 58, 59, 62, 62/1, Громова 1/1, 3, 3а, Тимирязева 2, 8, 10, 10/2, 14 – капитальный ремонт ВЛ.

09:30-12:00 – Билибина 12, 14, 17, 19, 21, 27, 33, 39 с дробями, Дзержинского 42/3, 42/4, 44в – техническое обслуживание трансформаторной подстанции;

13:00-17:00 – Автодорожная 38/34 Б – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Намцырский тракт 1 км-18 СОТ Сосновый Бор, 2 км уч. 21665, Экспериментальная 1-11, 18, 19/1, 19в, 39, Есенина 1/1, 2, 2/2, 2В, 2/4, 3/1А, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8а, 8/8, 6, 8/8, 10/3, 12А, 13, 14, 18, 21/1, 21, пер. Свободный 11, Заводская 2, 2/1, 4, 4/2, 4/1, 3, 4/1, 4/2, 5, 8/1, 9/2, 9, 10, 10а, 10/2 маг, 14/2, 11/2, 11/3, 11/5 /2эт./, 13/1, 15, 17, 19, 11/4, 11/5, 20/1, 20/2, 23, 26, 29, 30 12, 14, 18, 11/5 /2эт./, 31 /2эт./, 21, 16, 24, 20, 31 /2эт./, Столовая школы №2, Кирпичная 1/1, 1Б, 7, Зеленая 2, Намцырская 8, 9, 12, 15/1 – ремонт оборудования подстанции.

11 ноября:

09:00-13:00 – пр. Ленина 61/2, 61, Красноярова 6/1, Дежнева 17 – капитальный ремонт;

09:30-16:00 – ул. Экспериментальная 7А (28 кварт), Удачная 2, 4, 12, 13, Таёжная 6, 10, Мастахская 6, 8, 9, 2, Славянская 1, 12, 3, 2/1, 5/1, 9, 2а, 2/1, 3 пер. Таежный 1, 4, 8, ул. Луговая 23, Мелиораторов 1, 6/2, 2, 35, 2/1, 3А, 2, 4, 4/1, 4/3, 6, 6А, 6/1, 8, 8а, 9, 9/4, 24, 24А, 17а, 10, 16, 18/1, 19, 20, 20а, Курганная 15, Покровская 2а, 19, пер. Свободный 3, 8а, ул. Тальниковая 3/5, 11, 1/5, 1/1, 3/1,17/2, 11, 3/1, пер. Таежный, Покровская 5/1, 9, 21, 15/2, Рабочая 10, пер. Степной 2, 10/1, 9/1, 4, 7/1, Тепличная 1-5, 7/2, 11/1, 10, 13А, 14, 22, 18, 26, 28, 29, 32, Полевая 21/1а, Садовая 5, 4, Кислицина 1, ул. 2-я Полевая 8 К 1, 2/1, Новая 1, 1/3, 1/4, 3, 5, 9, 9/2, 11, 12, 15, 16, 18/1, 19, Крестьянская 2а, 1, 3, 6, 17, 17А, 13/1, 20, 28/2, 36, 40/2, Хону 1Б, 17, 18, 20, 21, 24, 1А, 4, 6/1, 8А, 10, 15, 15/1, Котлованная 2, 4, Полевая 47, 40, 5, 5/1, 16, 27, 30, 7, 17, 22, 39, 4, ул. 2-я Полевая 8/1, 36/3, 36/4, 17/2, 7а, 5а, Кобяйская 15, 19, 21, 23, Аграрников 10, Тальниковая 1/2А, 1/4, 1/5, 7, 15/1, 17, 17/1, Мастахская 8, 12, 13, Хону 1/1, 4, 5, 10, 14, 15, Славянская 9, Восточная 9, 10, Садовая 1/1, 2, Живкомплекс 13, Механизаторов 2, 4, 5, 10, 12/1 – работы в охранной зоне ВЛ.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

11:00-17:00 – Нам, Оросу, Балаганнах, Тамалакан, Харбалах, Тойоку, Быракан, уч. Куду, Хоро, Дюллюкю., Хомустах, Онхой, Мейик, Далыр, Кырыкый, Манас, Ботулу, Сургулук, уч. Кетердех, уч. Май – работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

10-14 ноября:

10:00-18:00 – Магас – замена прибора учета.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

11:00-14:00 – Сосновка, Чинеке, Екюндю, Бетюнг, Хампа, Чай, Тымпы, Тасагар, Эбэ – работы на ВЛ;

11:30-15:00 – Вилюйск (район Бэс, мкр. Арболит, ул.Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, Алексеева, Восточная; частично ул. Чапаева, Хомустахская; территория ЦРБ, Молокозавод, ВСОШ-1, спорткомплекс Эрчим, Наша аптека, Детдом, м-ны Делей, Илин, Химия, Магнит, Булчут; ДЮСШ, ДК им. М. Жиркова) – работы на ВЛ.

11:00-17:00 – Чинеке, Екюндю, Бетюнг, Хампа, Тасагар, Чай, Тымпы, Эбэ – работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

11-13 ноября:

10:00-17:00 – Тымпы,Чай – работы на ВЛ.

КОБЯЙСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

11:00-17:00 – Багадя, Арылах, Мастах, Сайылык – работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

10-11 ноября:

14:00-18:00 – Витим (мкр. Геолог, мкр. Аэропорт, мкр. Тех. Участок) – работы на ВЛ.

14 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Кирова 1-24, Калинина 1-26, Белинского 5, 9, 11, 13, 15, Петровского 16-33, Островского 13-30, 1-16, Петровского 1-19, Лермонтова 1-20, Куйбышева 1-24, Куйбышева 25-28, маг. «Самур», Созидателей 1-5, мкр. Юкос 1-16) – замена приборов учета.

15 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Королева 1-14, ул. 1-я Озерная 1-22, ул. 2-я Озерная 4-22, Комарова 1-21, Звездная 55, 59, 61, 62, 63, Космонавтов 49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, Циолковского 1-40, ул. 50 лет ВЛКСМ 23-29, Юбилейная 1-40, Добровольского 2, 2А, 4, 6, ул. 50 лет Якутии 24-42, Космонавтов 44, 45, 46, 48) – замена приборов учета.

16 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Крайняя 8/2, 12, 14, 14/1, 16, 18, 20, Объездная 11а, Береговая 16-55, Плановая 41-60, ул. Советов 1-20, Плановая 1-36, 4-й проезд 1-10, 1-й проезд 1-6, 2-й проезд 1-7, 3-й проезд 1-9) – замена приборов учета в жилых домах.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

09:00-13:00 – Мирный (ул. Интернациональная и ул. Лесная нечетные дома, церковь) –установка ИПУ;

14:00-18:00 – Мирный (частично жилой сектор ул. Звездная, маг. «Товары для дома», Дом шоферов, почта, Авиалесоохрана, лесничество, база Каратеева) – установка ИПУ.

11 ноября:

09:00-18:00 – Мирный (ул. Фрунзе, Курченко, Первомайская, Индустриальная 16, частично ул. Аммосова, Бабушкина, пер. Пионерский, Лумумбы, ресторан Алгыс, ветеринарная лаборатория, теплопункт ул. Курченко) – установка ИПУ.

14 ноября:

10:00-12:00 – Мирный (ул. Советская 18, 18а, 20, 20а, Ленина 43, маг. «Скиф» ИП Ланцевич, ТЦ «Сибирь», старое здание Агентства ул. Ленина 41б) – работы на трансформаторной подстанции.

14-15 ноября:

09:00-17:00 – п. Новый, Алмазный (по ул. Байкалова, Маршака, Гагарина) – замена опор ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

10:00-17:00 – Летники Едей, Летники Хомустах, вышки сотовой связи Ростелеком, МТС, МГФ, Билайн – работы на ВЛ.

11 ноября:

09:00-12:00 – 1-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-15:00 – Нам (район НПК, Газстрой, часть ул. Салбанская, район Ипподром, Кеччу), Аппаны, Графский Берег, Кысыл деревня, Бетюн – работы в охранной зоне ВЛ.

15 ноября:

13:00-17:00 – 2-й Хомустах – перевод питания на ПС 110 кВ «Борогонцы».

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

09:00-12:30 – Нюрба (административное здание Аэроконтроля) – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

09:00-17:30 – Антоновка (база Альфа) – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

11:00-17:00 – Кюндядя, Аранастах, Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Хорула, Бысыттах, Малыкай, Хаты, Жархан, Маар, Марха, Киров, Акана, Ынахсыт, Чкалов, Едей – работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

11 ноября:

09:00-12:30 – Нюрба (ул. Жиркова 1-12, Ленина 1-11, Советский 15-26 «а», пер. Советский 1-4 «б», административное здание ООО «Арылах») – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

14:00-17:30 – Нюрба (магазин «Татыйыына») – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

11:00-17:00 – Эльгяй, Кюндея, Хоро, уч. Элгян, Кутана, Кюкэй, Шея, Тюбяй, Тюбяй-Жархан, Толон, Ыгыатта – работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

10-11 ноября:

09:00-17:45 – Сарданга (школа, детский сад «Хатынчаан», водоочистная станция, интернат, спортзал) – работы на ВЛ;

10:00-14:00 – Кюндея – замена опор;

10:00-16:00 – Мар-Кюель – капитальный ремонт ВЛ.

11 ноября:

13:00-00:18 – Крестях – замена оборудования на ТП.

16 ноября:

14:00-17:00 – Хоро – замена опоры.

17 ноября:

14:00-17:00 – Эльгяй (телевышка) – замена опоры.

21 ноября:

14:00-16:00 – Тенкя, Куокуну, Хордогой, Нахара – работы на подстанции.

22-24 ноября:

14:00-18:00 – Кутана, Кюкяй – замена опор.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

11 ноября:

10:00-12:00 – Хандыга (Олимпийская, АЗС, магазин «Оазис», тубдиспансер) – техническое обслуживание ТП.

14 ноября:

09:00-12:00 – Хандыга (Лесная 1-13, Охлопкова 14-18, Полярная 1-5, Арктическая 1-5) – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-16:00 – Хандыга (Восточная 2А, Алданская 6-22) – работы по технологическому присоединению потребителей.

15 ноября:

10:00-16:00 – Хандыга (Строителей4, 7, 8, Библиотека, Молодежная 1-4, П. Алексеева 13, 16, 19, 21, Магаданская 18, 20, 26, магазины Алмаз, Самородок+; Каспий, кафе, парикмахерская – замена трансформатора на ТП.

22 ноября:

09:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Портовская 3-22, Охлопкова 2-36, Пекарня, вышка Мегафон, АТС) – замена прибора учета.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

10-11 ноября:

09:00-18:00 – Тумул, Элэсин, кратковременно Беттэ, Далы – замена опор.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

09:00-09:30 – Ой, г. Покровск (частично мкр-н Селекционная) – оперативные переключения для вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Л-45 «Покровск – Ой» (очистка просеки от древесно-кустарниковой поросли);

13:00-15:00 – Булгунняхтах – внеплановая проверка устройств РЗА;

13:00-17:00 – Покровск (ул. Южная, Таёжная, Молодежная, Западная, Березовая, Весенняя, Сосновая, Заречная, Карьерная, Трудовая, Светлая, Энтузиастов, Строда, Кр. переулок, Нагорная, Чкалова, Шавкунова, Лесная, Западная) – работы в охранной зоне ВЛ;

11 ноября:

09:00-13:00 – Покровск (ул. Подгорная) – техническое обслуживание оборудования;

10:00-16:00 – Бестях, Леглегер (частично) – пасынковка опор ВЛ.

11 ноября, 13 ноября:

08:00-18:00 – Хоточчу, 1-й Жемкон, 2-й Жемкон, Качикат, Красный Ручей – работы на ВЛ 35 кВ.

14 ноября:

16:30-17:00 – Ой, г. Покровск (частично мкр-н Селекционная) – оперативные переключения для вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Л-45 «Покровск – Ой» (очистка просеки от древесно-кустарниковой поросли);

18 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – работы на ВЛ.

22 ноября:

18:00-16:00 – Чаран – работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

По информации оперативно-диспетчерской службы Центральных и Западных электрических сетей