График ремонтных работ энергетиков на период с 8 ноября по 19 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

8 ноября:

09:00-12:00 – пер. Сандал 9/1, 26/3 – работы по технологическому присоединению;

09:00-16:00 – Чернышевского 46/1, 48, Ленина 45, 53, Ярославского 24, 34, 36/1, 45, 48, Крупская 9/1, 9а, Строда 15, 16, 16/1, 16/2 – капитальный ремонт ВЛ.

09:30-12:00 – ул. Лобановка 9, 9/1, 11, 15, 24-36, 29/1, 31, 33, 43, 479а, Алданская 3, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, Янская 13/2, 15/1, 17, 19, 25, 29, 7/2, 10/1, 22, 22/1, 24/1, 26, 32, 34, 36, 37, пер. Тихий ½, 5, 7, 14/1, 6/2, Депутатская 3, 9, 1/1, 1, 12, 16, пер. Стахановский 17/1а, ул. Полярная 2а, 7/3, 7/6, 16/1, 22, 18, 10, 16, Намская 11/1, 13/1, Старопокровский тр. 130/14 – ремонт, замена оборудования;

12:00-16:00 – Дзержинского 62, 58/1, 60, 64, 64/1, 66/1, 66/2, 68, 66, 58, Авиационная 2, 4, 5, 8/2, Кирсанова ½, 1/5, ¾, 7/3, 11/2, 3/2, 17/2, 17/4, 17/7А, 19/6 – капитальный ремонт;

13:00-17:00 – Озерная 2-18/с дробями, 18/3б, 1, 17/1, Покровский тр. 5 км. ч. д. 1/1, 8, 1/2, 2/1, Полярная 1/14, Улуу 19, 12, Томтор 17, Спокойная 28, Покровский тр. 8 км с. Пригородное, Родная 45, 25 – работы по технологическому присоединению;

14:00-17:00 – Чернышевского 82/2, 114, 118а, 80, 84, 94, 94/1, 94/5, 94/6, 94/1 Крупской 26, 28, 87/2, 85/1, 120 – работы в охранной зоне ВЛ.

9 ноября:

09:00-16:00 – Чернышевского 46/1, 48, Ленина 45, 53, Ярославского 24, 34, 36/1, 45, 48, Крупская 9/1, 9а, Строда 15, 16, 16/1, 16/2 – капитальный ремонт ВЛ.

10 ноября:

09:00-16:00 – Чернышевского 26, 30, 30/1, 32А, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/2, 36/3-40, 44, 46/1, 48, Строда 1, 2/4, 2/6, 3, 4, 8, 14, 38, 40, 68, 70, 76, Крупской 1, 3, 3/1, 3/4, 5, 5/3, 5/4, 7/1, 7/3, 9/1, 13, 39/1, пр. Ленина 45, Ярославского 36/1, 36/2, 40/2, 40/3, 44, 45, 48, 51, 53, 55/1, 59/1, Чепалова 1- 6/1, 7/1, 11/1, 11/3, 14, 22/2, 23, 25/1, 29, 30, 32, 34, 35, 46/3, 53, 56, 58, 59, 62, 62/1, Громова 1/1, 3, 3а, Тимирязева 2, 8, 10, 10/2, 14 – капитальный ремонт ВЛ.

11 ноября:

09:00-13:00 – пр. Ленина 61/2, 61, Красноярова 6/1, Дежнева 17 – капитальный ремонт;

09:30-16:00 – ул. Экспериментальная 7А (28 кварт), Удачная 2, 4, 12, 13, Таёжная 6, 10, Мастахская 6, 8, 9, 2, Славянская 1, 12, 3, 2/1, 5/1, 9, 2а, 2/1, 3 пер. Таежный 1, 4, 8, ул. Луговая 23, Мелиораторов 1, 6/2, 2, 35, 2/1, 3А, 2, 4, 4/1, 4/3, 6, 6А, 6/1, 8, 8а, 9, 9/4, 24, 24А, 17а, 10, 16, 18/1, 19, 20, 20а, Курганная 15, Покровская 2а, 19, пер. Свободный 3, 8а, ул. Тальниковая 3/5, 11, 1/5, 1/1, 3/1,17/2, 11, 3/1, пер. Таежный, Покровская 5/1, 9, 21, 15/2, Рабочая 10, пер. Степной 2, 10/1, 9/1, 4, 7/1, ул. Тепличная 1а, 2/2, 11/1, 7/2, 10, 13А, 14, 22, 18, 26, 28, 29, 32, Полевая 21/1а, Садовая 5, Садовая 4, Кислицина 1, ул. 2-я Полевая 8 К 1, 2/1, Новая 1, 1/3, ¼, 3, 5, 9, 9/2, 11, 12, 15, Крестьянская 2а, 1, 3, 6, 17, 17А, 13/1, 20, 28/2, 36, 40/2, Хону 1Б, 17, 18, 20, 21, 24, 1А, 4, 6/1, 8А, 10, 15, 15/1, Котлованная 2, 4, Тепличная 1, 2, 1/1, 3, 5/2, 5/4, 2/2, Полевая 47, 40, 5, 5/1, 16, 27, 30, 7, 17, 22, 39, 4, ул. 2-я Полевая 8/1, 36/3, 36/4, 17/2, 7а, 5а, Кобяйская 15, 19, 21, 23, ул. Аграрников 10, Тальниковая 1/2А, 1/4, 1/5, 7, 15/1, 17, 17/1, Мастахская 8, 12, 13, Новая 16, 18/1, 19, Хону 1/1, 4, 5, 10, 14, 15, Славянская 9, Восточная 9, 10, Садовая 1/1, 2, Живкомплекс 13, Механизаторов 2, 4, 5, 10, 12/1 – работы в охранной зоне ВЛ.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

11:00-14:00 – Сосновка, Чинеке, Екюндю, Бетюнг, Хампа, Чай, Тымпы, Тасагар, Эбэ – работы на ВЛ;

11:30-15:00 – Вилюйск (район Бэс, мкр. Арболит, ул.Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, Алексеева, Восточная; частично ул. Чапаева, Хомустахская; территория ЦРБ, Молокозавод, ВСОШ-1, спорткомплекс Эрчим, Наша аптека, Детдом, м-ны Делей, Илин, Химия, Магнит, Булчут; ДЮСШ, ДК им. М. Жиркова) – работы на ВЛ.

КОБЯЙСКИЙ РАЙОН:

10 ноября:

11:00-14:00 – Багадя, Арылах, Мастах, Сайылык – работы на ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

8 ноября:

09:00-18:00 – Мирный (дачи с 10 по 23 линии в черте города) – установка ИПУ.

9 ноября:

09:00-13:00 – Мирный (дачи р-н ТЗБ) – установка ИПУ;

14:00-18:00 – Мирный (дачи с 1-я по 7-ю Плотинную) – установка ИПУ.

10 ноября:

09:00-13:00 – Мирный (ул. Интернациональная и ул. Лесная нечетные дома, церковь) –установка ИПУ;

14:00-18:00 – Мирный (частично жилой сектор ул. Звездная, маг. «Товары для дома», Дом шоферов, почта, Авиалесоохрана, лесничество, база Каратеева) – установка ИПУ.

11 ноября:

09:00-18:00 – Мирный (ул. Фрунзе, Курченко, Первомайская, Индустриальная 16, частично ул. Аммосова, Бабушкина, пер. Пионерский, Лумумбы, ресторан Алгыс, ветеринарная лаборатория, теплопункт ул. Курченко) – установка ИПУ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

15 ноября:

13:00 – 17:00 – 2-й Хомустах — перевод питания на ПС 110 кВ «Борогонцы».

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

8 ноября:

09:00-12:30, 14:00-17:30 – Антоновка (ул. Депутатская (мкр. Лэппириэн) – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

10:00-12:00 – Нюрба (мкр. Западный, производственная база ИП Ноговицын) – проверка УРЗА;

10:00-12:00 – Нюрба (ул. Ст. Васильева 1-29, 2-48, 33-43), 56-76, 73-75, Комсомольская 5-27, 6-56, 33-79, Ленина 16-22, 37-52, Советская 24-40, 95-97, 96-104, ул. 40 лет Победы 5-17, Ворошилова 15-35, Хр. Максимова 20-44, 13-39, Пионерская 1-55, 2-14, 38-44, 63-71, Чапаева 6-12, Октябрьская 15-25, 30-32, Белинского 1-40, Островского 23-67, 20-32, Лермонтова 11-33, 10-42, Горького 5-11, 4-22, П. Мартынова 7-29, пер. Бушкова 4-10; мкр. Убоян – ул. Речников 1-23, Скобелева 1-12, Пястолова 1-22, Чусовского 1-21, Манчаары 1-5, Буденного 2-22) – проверка УРЗА;

14:00-16:00 – Нюрба (пекарня УПО, АЗС «Туймаада», Туббольница, ул. В. Потаповой, пер. Чусовского 23-31, ул. Новоселова, часть мкр. Западный) – проверка УРЗА;

14:00-16:00 – Сюля, Нюрбачан – проверка УРЗА;

14:00-16:00 – Нюрба (ул. Советская 1-23, 2-22, ул. Жиркова, пер. Советский, ул. Ленина 1-11, Островского 1-21, 2-18, часть мкр. Убоян) – проверка УРЗА.

9 ноября:

09:00-12:30 – Нюрба (дальний привод (метеостанция) – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

13:00-17:00 – Дикимдя – работы на ПС.

14:00-17:30 – Нюрба (ближний привод) – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

10 ноября:

09:00-12:30 – Нюрба (административное здание Аэроконтроля) – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

09:00-17:30 – Антоновка (база Альфа) – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

11:00-17:00 – Кюндядя, Аранастах, Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Хорула, Бысыттах, Малыкай, Хаты, Жархан, Маар, Марха, Киров, Акана, Ынахсыт, Чкалов, Едей) – работы на подстанциях.

11 ноября:

09:00-12:30 – Нюрба (ул. Жиркова 1-12, Ленина 1-11, Советский 15-26 «а», пер. Советский 1-4 «б», административное здание ООО «Арылах») – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП;

14:00-17:30 – Нюрба (магазин «Татыйыына») – техническое обслуживание и текущий ремонт ТП.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

8 ноября:

13:00-17:00 – 1-й Нерюктяйинск, Бирюк, Тас-Анна – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

8 ноября:

10:00-16:00 – Мар-Кюель, Усун-Кюель – капитальный ремонт ВЛ.

8-11 ноября:

09:00-17:45 – Сарданга (школа, детский сад «Хатынчаан», водоочистная станция, интернат, спортзал) – работы на ВЛ;

10:00-16:00 – Мар-Кюель – капитальный ремонт ВЛ.

9-11 ноября:

10:00-14:00 – Кюндея – замена опор.

10 ноября:

11:00-17:00 – Эльгяй, Кюндея, Хоро, уч. Элгян, Кутана, Кюкэй, Шея, Тюбяй, Тюбяй-Жархан, Толон, Ыгыатта – работы в охранной зоне ВЛ.

11 ноября:

13:00-00:18 – Крестях – замена оборудования на ТП.

16 ноября:

14:00-17:00 – Хоро – замена опоры.

17 ноября:

14:00-17:00 – Эльгяй (телевышка) – замена опоры.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

8 ноября:

14:00-17:00 – Кескил (ул. Озерная 1-7, ул. Молодежная 1-10, пер. Молодежный 1-4, ул. Сайылычная 1-4, Зеленая 8-33, Модуль мобильной связи Билайн) – отключение потребителя по заявке ДЭК.

11 ноября:

10:00-12:00 – Хандыга (Олимпийская, АЗС, магазин «Оазис», тубдиспансер) – техническое обслуживание ТП.

14 ноября:

09:00-12:00 – Хандыга (Лесная 1-13; ул.Охлопкова 14-18; ул.Полярная 1-5; ул.Арктическая 1-5) – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-16:00 – Хандыга (Восточная 2А, Алданская 6-22 – работы по технологическому присоединению потребителей.

15 ноября:

10:00-16:00 – Хандыга (Строителей4, 7, 8, Библиотека, Молодежная 1-4, П. Алексеева 13, 16, 19, 21, Магаданская 18, 20, 26, магазины Алмаз, Самородок+; Каспий, кафе, парикмахерская – замена трансформатора на ТП.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

8-11 ноября:

09:00-18:00 – Тумул, Элэсин, кратковременно Беттэ, Далы – замена опор.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

8 ноября:

14:00-16:00 – Октём (частично), Чапаево – работы в охранной зоне ВЛ.

9 ноября, 11 ноября, 13 ноября:

08:00-18:00 – Хоточчу, 1-й Жемкон, 2-й Жемкон, Качикат, Красный Ручей – работы на ВЛ 35 кВ.

10 ноября:

13:00-15:00 – Булгунняхтах – внеплановая проверка устройств РЗА;

13:00-17:00 – Покровск (ул. Южная, Таёжная, Молодежная, Западная, Березовая, Весенняя, Сосновая, Заречная, Карьерная, Трудовая, Светлая, Энтузиастов, Строда, Кр. переулок, Нагорная, Чкалова, Шавкунова, Лесная, Западная) – работы в охранной зоне ВЛ;

11 ноября:

09:00-13:00 – Покровск (ул. Подгорная) – техническое обслуживание оборудования;

10:00-16:00 – Бестях, Леглегер (частично) – пасынковка опор ВЛ.

В графике возможны изменения.