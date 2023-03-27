График ремонтных работ энергетиков на период с 28 марта по 8 апреля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

28 марта:

09:00-12:00 – Ярославского 8, 10, 47, 55, 63, 53, 71/1, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 81, пер. Стахановский 1, 3, 10, 12, Алданская 8, Лобановка 1А, пер. Мирный 8, 10, 12/1, Намская 1, 1/3, 4, 5, 7, 9А, 15, 18 – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

09:00-12:00 – пер. Хоринский 4, 5, 7, 11, 13-24, 26, Кушнарева 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, Лесная 12, 16, 19, переулок Озерный 43, 44, Набережная 29, 2-Набережная 6/1, 14/1, 16, 19, 18/1, 10, 10/1, 28Б, 30Б, 34, 35, 36, 44, 48, 48/1, 3-Набережная 13, 22, 56, Можайского 79, Маганская 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, Маганский тракт 2 км 2/1, 2/1А – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – пер. Киренского16/1 – установка приборов учета;

09:30-12:00 – Марха (Дзержинского 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, пер. Кадетский 1/3, 3, 6, 8, 10) – работы в охранной зоне ВЛ;

09:30-15:30 – Автодорожная 7, 11, 14/А, 14, 17/1, 19, Чернышевского 118, 118/1, 118/3, Покровский тракт 4 км 1, 2 – капитальный ремонт ВЛ;

13:00-17:00 – Баргузинская 6, 7,12,14, Солнечная 4, 16, 60 лет Победы 5, 9, Весенняя 1, 10, Садовая 13, 14, 15, 18, Рубиновая 7, 21, 22, Ивана Купала 2, Славянская 1, 2/1, 3, 5/1, 9, 12, переулок Таежный 1, 4, 8, Удачная 2, 4, 12, 13, Луговая 23, Мелиораторов 35, Курганная 15, Покровская 2А, 19, Чернышевского 12/1 А, Каландаришвили 40, 42, 44, 46, Интернациональная 41, 51, 55, 59/1 – работы по технологическому присоединению потребителей.

29 марта:

09:00-12:00 – пер. Киренского 16/1, переулок Милый 9, ДСК «Авиатор-1» 61, Мицкевича 45/8 – установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-12:00 – Гольминка 1, 1А, 11, 11/5, 12, 13/1, 14, 15/1, 16, 20, 25/1, 29/1, 29/2, 34, 36, 38, 54, 2-я Гольминка 1, 1/1, 2, 5, 50 лет Советской Армии 1, 1/2, 2, 3/1, 4, 6, 6/1, 8, 9, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/8, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34/4, 48-52, 56/1 51, 52, 53, 56, Кальвица 2/1, 2/2, 2/5, 6/2, Лесозаводская 2А, 6А, 6Б, 7, 1-я База 27, 41, 46, 48, 49/2, 82, 84, 86, 88/1, 92, 96, 102, 106, 116/1, 122/3, 2-я База 30, 66, База №7 «Пятитысячник», Леваневского 3, Полины Осипенко 3, 8, 8/2 – техническое обслуживание оборудования на подстанции;

10:30-14:00 – Кольцевая 5, 12, 13/1, 14-62 – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-17:00 – Чернышевского 48, Сергеляхское шоссе 5 км 1, 7В, 9В, 11Б, 20А, 21/2, 22, 22/1, ДСПК «Спутник-2», Иосифа Николаева 5к5, 18/1, СХПК «Хатасский» – работы по технологическому присоединению потребителей.

30 марта:

09:00-12:00 – Кирова 20, Ломоносова 35, 35/7, 42, 48, Пояркова 17/1, 19/2, 21/1, Дачный кооператив «Авиаторов-2», Покрышкина 30, 43-50, 78/2 – техническое обслуживание оборудования на подстанции, установка приборов учета;

09:00-12:00 – Глухой переулок 1, 50 лет Советской Армии 32, 34, 48-52, 56/1, 2-Гольминка 1/1, 2, 1-я Гольминка 15/1, 29/1, 29/2 – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК», работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-15:30 – Автодорожная 7, 11, 14, 14/А, 17/1, 19, Чернышевского 118, 118/1,118/3, Покровский тракт 4 км 1, 2 – капитальный ремонт ВЛ;

13:00-17:00 – Покрышкина 48, 52, 56, Тэкки Одулока 4, 4/4, 6, 9, 26, 28/2, 32, Птицевод 2А – установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей.

31 марта:

09:00-12:00 – пер. Айхал 2-6, пер. Белая гора 2-12, пер. Абыйский 17, 21-25, 29-37, 49, пер. Сунтарский 18, 27-33, пер. Индигирский 4-38, 49-63, пер. Школьный 17, 19, СОТ Колос, Газовиков 18, 20/2, 26/А, 28/2, 40/2 – установка приборов учета;

09:00-12:00 – Сайдыы 86/1, Намский тракт 1км (Полярная 1/20, 1/24) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-12:00 – Дзержинского 52/1, 52/3, 56/1, Некрасова 2А, Дзержинского, Автодорожная 33, 33/1– работы в охранной зоне ВЛ, замена провода на СИП;

09:30-15:30 – Лермонтова 92, 93, 94/2, 95-107, 109А, 113, 117, Гоголя 30, Вилюйский тракт 4 км 3 – капитальный ремонт ВЛ;

13:00-17:00 – Белое Озеро 15, 17, Абыйская, Анабарская, Покрышкина 89-109, Хатын-Юряхское шоссе 102/2, Билибина 19/1, 19/21 – установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей.

3 апреля:

09:00-12:00 – Тэкки Одулока 10-24, 31, 45/2, 49, 49/10 – установка приборов учета;

09:00-12:00 – Покровское шоссе 11 км, СХПК «Хатасский» 11808К, ДСК «Механизатор» 2, 14, 13Д, 28, 29, 35, 37, 42, 43А, 148/2, 150/2, 154, 160, 166/2, Хатын-Юряхское шоссе 7 км 168/2, 168/3, СОТ «Тундра», Просторы тундры 50/7, Берёзовая речка 2/4, 6/1, Хайа-Анна 18, 22, Северная, Петровского 38 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Ветеранская 11, 14, 49/1 – установка приборов учета;

13:00-17:00 – Маганский тракт 2 км 3/4, СХПК Хатасский 1837К, Три Сосны 65/8, 65/10, 65/11, 69/4, 69/5, 73/4,73/5, 77/2, 79/3, 79/3А, 79/2А, 89/1, 91, 106/2, 108/1, 122/10,122/9, Сергеляхское шоссе 13 км 1/1, 34, Бекетова 10, 12, 14, 18, 40, 45, Вилюйский тракт 3 км 8/3, 5, 5А, 13/2, 11, 13/1 17, 19, 19/1, 21, 23/1, 27/1, 31/1, 39/1, 41 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Кондакова 4, 30,14-1, Ермолаева 8 – установка приборов учета.

4 апреля:

09:00-12:00 – Ильменская 46-49, 50, 53, 55, 58, 62, 64, 66, 72, 72/1, 74, 76, 80, 82, 86, Макаренко 1, Винокурова 47/1, 49, 51, 57, 63, 63/1, 75/1, Парковая 44 – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-12:00 – Чкалова 17/2, Кедровая 12, 35А, 38/3, 42, 47, 50, 61, 81, 88, ДСК «Туймаада», Каландаришвили 40, 42, 44, 46 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-17:00 – Барахова 1, 3, 5, 19-23, Кычкина 24, Солдатова 7, 9, 17, 36, Золотарёва 2, 7, 10, 21, 25, 27/1, Тихонова 2-69, Васильева 2, 5, 7, 7/2А, 8, 12, Газомагистральная 45, 47, 51, Ефимова 1, 24/1, Степанова 15, Мординова 5, 11, 15, 18, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 50, 50Б, 52, Стрекаловского 18, 20, 24, 40, Сапожникова 7, Миронова 13, 50 лет Октября 3/9-3/21 – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – Советская 6, пер. Футбольный 12, 35, Советская 1/1, 6, 8, 10-24, 26, 28, Майская 2, Октябрьская 8-17, Спутник-2 16/6В, 30/2, 32/13, 36/8, 36/12, Маганский тракт 2 км, Просторная 15, 29/1, 32/1, переулок Просторный 16/5, 22, Старый Покровский тракт 72, Окружная дорога 108/2А, 118/1, 122, 124, 126, 130А – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Жорницкого 34, 38, 40, 42, Пионерская 1, 2, 3, 5, 6, 6/1, 8, 8/3, Песчаная 27, 29, 33, 35, 51, Хатын-Юряхское кольцо 2, 3,11 – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:30-17:00 – Чайковского 73, 85-103, Винокурова 2, Лонгинова 13, 19, 20, 22, 23, 24/1-25, переулок 3-й Академический 2, 5, 11-18, переулок 1-й Академический 2, 7, Парковая 6, 9-23, Чайковского 81, Ново-Карьерная 25, 25/2, Ильменская 1, 4, 6 – работы в охранной зоне ВЛ;

14:00-17:00 – Стадухина 55, 81, 82, 82/1, 82/2, 83, 84, 84/1, 86, 86/1, П.Алексеева 75/1, 79, 81 – работы в охранной зоне ВЛ.

5 апреля:

09:00-12:00 – Гимеинская 1/1, 2, 6, 8, 9, 9/1, 11, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33 – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-16:00 – Абыйская 1, 7, 10-19, 22/2, 27, 33, 35, 35/1, переулок Туймаада 4, 7, 8, 14, 16, 17, 18, Дружбы Народов 1, 1/2, 3, 4, 5, 5/2, 7/1, 8, 14, 15, Олега Кошевого 59/1, 61, 61/1, 65, 67, 72, 73/1, Соленая 3, Чочур Муран 5, 4, 7, 9, 15, 21, Соленая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Жиганская 6, 7, Сунтарская 26, Оленекская 2-32, Туймаада 2, 6, К.Волюжанич 2, 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 10, 12, Октябрьская 16, 18, 18/1, 20, Намская 1/4, 11, 13, 15, 18А, 16/2, 18/1, Алданская 2, 4, 5, 9, 11, переулок Стахановский 3/1, 21, Момская 16/3, СОТ «Огородник», СОТ «Привод», Текстильная 3, 6/3, 7/1, 8, 9/1, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 23, 27, Московская 3, 6, 7, 11, 21, 27, 28/2, 28/3, 28/7, 30/2, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 37, 38/1, Пилотов 1, 2, 2/1, 3, 8, Огородников 2А, 8, 9/4, 10, 12, 16/1, 19, 21, 22/1, Лобановка 1, 3, 4, 5/1, 6, 6/3, 6/4, 7, 7А, 15/2, переулок Московский 11, Ярославского 99, 99/1, 101, 103, Лобановка 2/1А, 3, 4Б, 6/1, 6/3, Можайского 10, 48, 48/3, 60/4, 60/5, 60/7, 60/8, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/17, 60/19, 65/1, 73, 73А, 79, Автострада 50 лет Октября 42/1, перекресток микрорайона Марха и складов Зооведснаб, Заимка 2, 4А, Набережная 15, 15/2, 17, 23/4, 25, 25/1, 27, 31, 35, 36/2, 37/1, 39/1, 3-Набережная, 2-Набережная 17/2, 58, 1-Набережная 11/1, 25/1 – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – Студенческая 9/6, Сергеляхское шоссе 8 км 2/2, Хатын-Юряхское шоссе 7 км 31/1, 31/8, Окружная дорога 40, переулок Базовый 65/2, 63, 69, Вилюйский тракт 3 км 11/2, Бекетова 24, 26, 28, 30-38, 42, 44, Ивана Крафта 3/3, Покровский тракт 9 км СОТ «Кун» 30/2Д, проезд Чудесный 26, Тэкки Одулока 10-24, 31, 45/2, 49, 49/10 – работы по технологическому присоединению потребителей.

6 апреля:

09:00-12:00 – Вилюйский тракт 5 км 6А, Жатайская 2, 3, 5А, 14, переулок Просторный 3, Хатын-Юряхское шоссе 7 км 106/1, 106/3, 118/2, 122/2, 122/10, 122/11, 122/14, 128, 128/1, 128/2, 128/2А, 132, 132/3А, 136/5, 139/1, 140/7, 144, 144/1, 144/2А, 144/6, 144/7, 146/2, 156/4, ДСК «Экран», ДСПК «Сайдыы», «Культура», Бутакова 16, Мерзлотная 36/3, 38/7, 38/9, 38/9А, Сергеляхское шоссе 6 км 4, 4/2, 5, 5/1, 7/3, 9, 9/1, 11, 11/1, Сергеляхское шоссе 5 км 42, Набережная 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96/1, 97, 98, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117/1, 119, 121, 127, 129, 133 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Винокурова 41/6, 41/7, 41/11, Новосайсарская 4, 5, 5/2А, 6/1, 11/1, 13, Билибина 19/18Б, 19/23, 19/25, 19/26, Билибина 21/21А – установка приборов учета;

09:30-16:00 – 50 лет Советской Армии 45, 45/1, 51-118Д, Огородников 1-23, Очиченко 43/3-43/6А, Усть-Мархинка 1/5-127Д, СОТ «Прибрежный», СОТ «Огородник» 3, 3А, 3/1, Мархинка 1А, р. Лена, Причал гудрона, 50 л.Сов.Армии – капитальный ремонт ВЛ;

13:00-16:00 – ДСК «Хонуу» – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Текстильная 3, 6/3, 10, 11, Московская 3, 7, 27, Огородников 2А, 8, 9/4, 10, 12, 16/1, 19, 21, 22/1, Пилотов 1, 2, 2/1, Сергеляхское шоссе 7 км 34/7, Сергеляхское шоссе 8 км 7А, 14, 18, 23, 28/19, 36/7, Кустук 4/3, СОТ «Дружба-1», «Майя», «Булгунняхтах», «Чагда» – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Красильникова 6/4, 15/1, 15/2, 15/11, 17/1, 17/4, Красильникова 45, Автодорожная 6, 9/1, 14, 17/2, 20/1, 20/2, 23/1, 28, 28/1, 29/1, 29/2, 33, 36, 37, 38/8А, 38/12, 38/12В, 38/14, 38/15А, 38/19Б, 38/22, 38/23, 38/24А, 38/26В, 38/27А, 38/29А, 38/36, 38/40А, 38/45А, 42, 42/1, 42/2, 45, 47, 49, 50, КИЗ ЯГУ (частично), Транспортная 13, 14, 15, переулок Ямской 5, Автомобилистов 7/7 – установка приборов учета.

7 апреля:

09:00-12:00 – Камышовая 1А, 7, 11 – установка приборов учета;

09:00-12:00 – Чернышевского 13, 17, 17/1, 19, Гастелло 1, 3, Чернышевского 19 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Туймада 2, 6 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Маган (40 лет Победы 3Б-2, 7, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 44/1, 50/1, 58) – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

АМГИНСКИЙ РАЙОН:

28, 30 марта:

08:00-20:00 – Сулгачи, Сэргэ-Бэс, Михайловка, Мяндиги, Абага, Бетюнь – капитальный ремонт ВЛ.

29, 31 марта:

08:00-20:00 – Сулгачи, Сэргэ-Бэс, Покровка, Болугур, Оннес – капитальный ремонт ВЛ.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

28 марта-1 апреля:

10:00-20:00 – Хоро, Дюллюкю, Хомустах, Онхой, Далыр, Мэйик, Кырыкый, Харбала, Ботулу, Сургулук, Кетердех, уч, Трудовой, Чапаев, Май, Кюлят – капитальный ремонт ВЛ 110 кВ.

30 марта:

14:00-18:00 – Харбала – работы на подстанции.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

28-31 марта:

09:00-18:00 – Кирова – капитальный ремонт ВЛ;

09:00-18:00 – Илбенге – капитальный ремонт ВЛ.

28 марта-4 апреля:

10:00-20:00 – Чинэке, Екюндю, Бетюнг, Хампа, Эбя, Тасагар, Борогон, Тымпы – капитальный ремонт ВЛ 110 кВ;

10:00-20:00 – Сосновка, Староватова, Тосу, Балагачча, Кирова, Сатагай, Тербяс, Усун, Кюлекянь, Кюбеинде – капитальный ремонт ВЛ 110 кВ.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

28 марта:

09:00-17:00 – Бердигестях (50 лет Победы, Дорожная, Пионерская, Прохорова, Кэскил, Урдэл, Заречная (магазины «Дорожник», «Михалыч», «Урдэл», база Лесхоза, Лесхоз, сот. ст. МТС, Мегафон) – установка приборов учета.

28-31 марта:

09:00-18:00 – Орто Сурт, Кептин – капитальный ремонт ВЛ.

29 марта:

09:00-12:00 – Бердигестях (Администрации улуса, Дом духовности, Пенсионный, котельной РИК, Ленина 9, 11, Мегафон, Архив, магазины: «Влазер», «Горный», «Айтал», «Байылыат», кафе «Нарыйаана», Библиотека, Почта, ЛТЦ, Сбербанк, Россельхозбанк, Типография, частично Строда, Ленина, Молодежная, С. Данилова) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Бердигестях (пер. Новый, Юбилейная, Комарова, Парфенова, Зеленая, Павлова, Строительная, Озерная, пер. Солнечная, Советская, Чебдик, Таежная, Малая, Дальняя, С. Данилова, Дьячковского, Д. Жирковой, Березовая, Северная, Вилюйская, Больничный комплекс, Полиция. Котельные «МПМК», «ЦРБ», «Квартал№38», «Детсад», «Больничный комплекс». Объекты: «Амгор», Мегафон, АЗС Туймаада, Полиция, Чайная Эбэ, Ароч. спортзал, ТЦТР, Горный-Ас, Больничный комплекс, детсад «Сардана», детсад «Ымыы», Контора ЖКХ) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Бердигестях (Кэнчээри, Манчаары, Карьерная, Чагда, Совхозная, Сардана, Молодежная (сот. ст. МТС, Мегафон) – установка приборов учета.

30 марта:

09:00-17:00 – Бердигестях (Вилюйская, Д.Жирковой, Дьячковского, С.Данилова, Дьоллоох, Чебдик, Советская (чайная «Эбэ», АЗС «Туймада-нефть», Ангор, магазин «Афанасий») – установка приборов учета.

31 марта:

09:00-17:00 – Бердигестях (Строительная, Дружба, С.Павлова, Юбилейная, Тарасова (Бизнес-инкубатор, магазин «Арзу», «Кыым», ТЦ «Эгэлгэ», «Аист») – установка приборов учета.

КОБЯЙСКИЙ УЛУС:

28 марта-4 апреля:

10:00-20:00 – Сайылык, Мастах, Арылах, Багадя – капитальный ремонт ВЛ.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

28-31 марта:

09:30-18:00 – Ленск (кратковременно: причал РНГ, кислородная станция, АЗС Декор, АЗС Нефтебазы № 48, База механизации УМТС, Набережная 70-66, Речпорт причал 2-го транзита, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», ООО «Багира», пожарная часть № 6, ТП Нефтебаза-1, ТП Нефтебаза-2, МБУ Гранит. Длительно ТП Нефтебаза-3, птичник, дачные участки) – работы в охранной зоне ВЛ.

31 марта:

14:30-18:00 – Ленск (предприятия по ул. Объездная 1-8, мкр. Северный, ДОУ «Лучик», АЗС-70, АБЗ, ДПРМ) – очистка просеки от древесно-кустарниковой поросли.

3-4 апреля:

10:00-18:00 – Ленск (кратковременно: ул. Заозёрная, Толстого, Гагарина, Пионерская, Пролетарская, Мирнинская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Чапаева, ДОУ Чебурашка; длительно мкр. Мархинский, мкр. Чанчик, лыжная база) – ремонт ВЛ.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

28-31 марта:

10:00-17:00 – Елечей (Комсомольская 16-20, 19/1, 22-28, 30, 31, 33, 34, 35, 35/1, 36-39, 43, Озерная 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 30, переулок Клубная 8, 10, 12, Комсомольская 1, 2, 3/1, 4, 4/1, 6-9/1, 10-15/1) – работы в охранной зоне ВЛ.

29-31 марта:

09:00-17:00 – Павловск (Рабочая 20, 21, Хаххахтахская 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12/2, 12/3, 14) – работы в охранной зоне ВЛ.

30 марта:

10:00-17:00 – Бютейдях, Елечей – работы в охранной зоне ВЛ;

11:00-17:00 – Бедиме – ремонтные работы на подстанции;

11:00-17:00 – Хоробут, Суола-Мельжехси, Сымах, Суола-Морук, Табага, Елечей, Нахара, Телиги, Даркылах, Бырама, Бютейдях – оперативные переключения;

13:00-17:00 – Чуйя, Майя (восточнее улицы Майинской) – работы в охранной зоне ВЛ.

5 апреля:

11:00-18:00 – Павловск, ЖД станция, Хаптагай, Рассолода, Нижний Бестях (ТУСМ, ДСУ, Энергосбыт, ЛЭП, АБЗ, мехколонна, молодежный квартал, мелиорация, школа №1, школа №2, Холбос, Клуб, Алмазэргиэнбанк, Россельхозбанк, нефтебаза Туймаада, объекты ЖД станции, пристань, районная администрация ГНС, Лесхоз, больница, Абалах, БАТП, Ленагаз, ЭТУС) – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

13:00-17:00 – Нижний Бестях (микрорайоны ГНС, Лесхоз, больница, Абалах, БАТП, Ленагаз, ЭТУС, Администрация улуса) – работы в охранной зоне ВЛ.

10 апреля:

10:00-15:00 – Матта, Дойду – работы в охранной зоне ВЛ.

11 апреля:

11:00-18:00 – Павловск – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

29 марта:

09:00-12:30 – Чернышевский (рынок и РНП Электрокотельной №9) – ремонт оборудования на подстанции;

14:00-17:30 – Чернышевский (ул. Космонавтов 12/1, 12/2, 14, 14/1, КСМ-1, КСМ-2, КСМ-3, церковь, магазин «Хороший», склад по ул. Космонавтов, здание администрации) – ремонт оборудования на подстанции.

30 марта:

09:00-12:00 – Чернышевский (ул. Космонавтов 10, 10/1, 10/2, пекарня по ул. Космонавтов 10/1, гаражный кооператив по ул. Космонавтов, кв. Монтажников ПДУ-12, УГПД) – ремонт оборудования на подстанции;

09:00-14:30 – Мирный (УТКЦ «Якутск», приходской дом, Сбербанк по ул. Комсомольская 13, СК «Олимп», магазины «Колос», «Лидия», здание ЖЭУ-2, Московская 26 (старый УКК), «Профмед» по ул. Комсомольская 1, 9, Московская 18, 18/1, 20, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 22а, 26а, 28, 28а, 28б, 30, пр. Ленинградский 24, 26, 26а, 26б, Комсомольская 13б, 13в, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 11б, 11/1, 13, 14, ш. Кирова 9/1, 9/2) – ремонт оборудования на подстанции;

14:00-17:30 – Чернышевский (административное здание ВФ АО ТЭС, гаражные боксы и бетонный завод кв. Монтажников) – ремонт оборудования на подстанции.

31 марта:

09:00-12:00 – Чернышевский (кв. Таежный 1, 3, 12, 59/1, 59/2, 62, кв. Пионерный 11/2, 19, коровник, вышка МТС, база ГСО КВГЭС, дорожный участок МУАД, гаражный кооператив и дачи в кв. Таежный (8 жилых домов) – ремонт оборудования на подстанции

4 апреля:

14:00-17:00 – Мирный (мкр. Заречный: 153 жилых домов, пожарная часть, школа-интернат, теплопункт, инфекционное отделение МЦРБ, детский сад «Семицветик») – работы по технологическому присоединению.

7 апреля:

09:00-13:00 – Мирный (Ленинградский пр. 5, 5а, 5г, 5д, 7, 7/1, 7/2, 7а, 7б, производственная база Саханефть) – обслуживание оборудования на подстанции.

НАМСКИЙ РАЙОН:

28 марта:

09:30-10:30 – Аппаны (50 лет Победы, частично К. Еремеева, частично Левина) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-12:00 – Хатырык (Слепцова, Аммосова, Попова, Заровняева) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-12:00 – Намцы (магазин «Айгуль», Чернышевского 57, гаражи) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-16:00 – Намцы (Луговая, Мымах, И. Винокурова северная сторона) – работы по технологическому присоединению потребителей;

11:00-12:00 – Аппаны (Пролетарская, частично Решетникова, Сивцева, частично Лена, детсад, котельная, столярный цех, интернат) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-15:00 – Хатырык (Попова, частично Аммосова) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-15:00 – Едейцы, летники Едейцы, летники Хомустах, резервные вышки связи – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – Едейцы (Озерная, Набережная, школа, КСК, ДК, интернат, библиотека, котельная) – работы на ТП;

15:30-17:00 – Модутцы (Аммосова, Озерная, Больница, начальная школа, котельная, спортзал) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

29 марта:

09:00-10:00 – 1-й Хомустах (часть Аммосова, частично Лесная, частично Новая) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Хамагатта (Березовая, частично Бурнашева, АЗС) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Хамагатта (Шапошникова, частично Еремеева, молочный пункт) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:30 – Хамагатта (Жиркова, частично Касьянова, частично Суздалова) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

13:00-17:00 – Графский берег – работы в охранной зоне ВЛ.

30 марта:

10:00-16:00 – Намцы (район НПК, Газстрой, частично Салбанская, район Ипподром, Кеччу), Аппаны, Графский берег, Кысыл, Бетюнцы – работы в охранной зоне ВЛ;

11:00-12:00 – Хатырык (Аммосова 23-29, магазин) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Хатырык (Г. Попова 16-26, Аммосова 31-48, И.Винокурова 3-7) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

31 марта:

10:00-16:00 – Намцы (район НПК, Газстрой, частично Салбанская, район Ипподром, Кеччу), Аппаны, Графский берег, Кысыл, Бетюнцы – работы в охранной зоне ВЛ.

6-7 апреля:

07:00-09:00 и 17:00-19:00 – Арбын, Кобяконцы, Фрунзе – оперативные переключения.

10 апреля:

11:00-15:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

14 апреля:

15:00-18:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

18-21 апреля:

09:00-18:00 – Арбын, Кобяконцы, Фрунзе – капитальный ремонт ВЛ.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

28 марта:

09:30-12:30 – Нюрба (мкр. Вертолетка: Кириллина 1-11, Вертолетная 1-12) – техобслуживание КТП;

14:30-17:30 – Нюрба (мкр. Вертолетка: Комсомольская 117, 119, ДОУ «Кыталык») – техобслуживание КТП.

28-29 марта:

09:30-19:00 – Аранастах – монтаж опор.

28 марта-1 апреля:

10:00-20:00 – Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Хорула, Малдьжагар, Малыкай, Хаты, Кюндядя, Аранастах, Жархан, Маар, Марха, Киров, Акана, Ынахсыт, Чкалов, Едей, Чаппанда, АБЗ, летники Бэс атах, Салтаны, Сюля, Нюрбачан, Нюрба (Аэропорт «Нюрба», Полярные авиалинии, Аэроконтроль) – капитальный ремонт ВЛ.

29 марта:

09:30-12:30 – Нюрба (мкр. Вертолетка Шамаева 15-22, Летная 13-22) – техобслуживание КТП.

4 апреля:

10:00-18:00 – Мальжегар, Малыкай, Хаты – текущий ремонт оборудования на подстанции.

6 апреля:

10:00-18:00 – Хорула – ремонт оборудования на подстанции.

ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН:

28-31 марта:

11:00-16:00 – Хоринцы, Балаганнах, кратковременно Заречный, Троицк, Солянка, местность Кресты, ЦРЛЭС, Нефтебаза (производство) – работы на ВЛ.

29-31 марта:

12:00-16:00 – Кыллах – капитальный ремонт, замена опор ВЛ.

31 марта:

14:30-17:30 – Олекминск (Селиванова, п. Нефтебаза, городская свалка, Затон (речной порт); кратковременно ул. Карла Миллера, Сосновая, пер. Автотранспортников, пер. Приленский, ул. Мелиораторов, Еловая, Набережная 52/1, 53-65, Загородная, Пекарня (ИП Стефанчук), Новая, частично ул. Набережная, ул. Бекетова, пер. Строительный, Пожарная часть, База «Дороги Олекмы», пер. Геологов, часть ул. Кудрина-Абагинского, пер. Энергетиков) – ремонт ВЛ.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

28 марта:

09:00-14:00 – Тойбохой – обслуживание оборудования на подстанции;

14:00-18:00 – Крестях, Кокуну, Тенкя, Нахара, Хордогой, Усун-Кюель, Мар-Кюель, Жархан, Аллага – обслуживание оборудования на подстанции.

28 марта-2 апреля:

09:00-20:00 – Эльгяй, Кюндея, Хоро, Элгян, Толон, Шея, Кутана, Кюкяй, Тюбяй-Жархан, Тюбяй, Ыгыатта – капитальный ремонт ВЛ 110 кВ.

29-30 марта:

10:00-18:00 – Крестях, Кокуну, Тенкя, Нахара, Хордогой – капитальный ремонт ВЛ.

31 марта:

10:00-18:00 – Куокуну, Тенкя – ремонт ВЛ.

1-2 апреля:

10:00-18:00 – Нахара, Хордогой – капитальный ремонт ВЛ.

6 апреля:

11:00-18:00 – Сунтар (частично) – работы на ВЛ.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

28-31 марта:

07:00-22:00 – Дая-Амга – капитальный ремонт ВЛ.

28-29 марта:

09:00-18:00 – Уолба, Усть-Татта, Хара-Алдан – капитальный ремонт ВЛ.

29 марта:

12:00-18:00 – Ытык-Кюёль (северо-восточная часть) – капитальный ремонт ВЛ.

30 марта:

09:30-15:00 – Черкех, Кыйы, Победа – капитальный ремонт ВЛ.

31 марта:

11:00-15:00 – Черкех, Кыйы – капитальный ремонт ВЛ.

3-12 апреля:

09:00-19:00 – Хара-Алдан – капитальный ремонт ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

28-29 марта:

09:00-18:00 – Мегино-Алдан – капитальный ремонт ВЛ.

28-31 марта:

09:00-18:00 – Кэскил, Крест-Хальджай (пер. Энергетиков 6, Контора, гараж, Центральная 2, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 12, 13/1, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 24, 25, 25/1А, 25/1Б, 25/2, 25/2А, 26, 27, 27/1А, 27/2, 28, 29Б, 30, 31, 32, 32А, 33, 33/1, 34А, 35, Магазин, интернат, Охлопкова 4/1, 4/2, Коммунальная 2, 3, 4, 4А, 5, 5/1, 6, 7, 9, 22А, 22Б, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, Ефимова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 23, Магазин «Аргыс», Мемориал Геологов 23Б, Пекарня, Школьная 3/1, 5, 9/1, Мастерская, гараж, музей, Попова 2, 4, 5, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 13, 15/1, 15/2, Билайн, Орбита, модуль телерадиовещания, Парковая 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, Цифровое ТВ, МТС, Молодежная 1, 3, 7, 9, 11, 13, Винокурова 2, 2/1, 4, Кюн-Кербют 2, 4, Лесная 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, Церковная 3/1, 5/1, Попова 18, Спортзал, клуб, Администрация, магазин «Илгэ», Е.Атакова 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 8, 9, 10, 12А, 13, 13/1, 14Б, 16Б, Арга-Бас 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 18, Арга-Бас 4, 5, 6, 10, 12, Школьная 2/1, 5, 7/1, 9, 11, 15, микрорайон Даадр 4, 6, 6/1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Музыкальная школа, магазин, магазин 7, аптека, больница 2, ст. больница 2) – капитальный ремонт ВЛ.

28 марта:

09:00-18:00 – Джебарики-Хая – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

30 марта:

09:00-11:00 – Джебарики-Хая (Энтузиастов 1-8, Юбилейная 5, 9,13, Матросова 1, 2, 7, 9, 11) – установка приборов учета;

10:00-19:00 – Сайды – техническое обслуживание оборудования на ПС;

11:00-13:00 – Джебарики-Хая (Лесная 5, 15, 17,18, Дорожная 2 ,6, 8, 9, 16, Строительная 3,13, Охлопкова 7, 9, 10, магазины) – установка приборов учета;

13:00-15:00 – Джебарики-Хая (Дорожная 17, Барянцева 1, 2, 3, 4) – установка приборов учета.

31 марта:

09:00-13:00 – Кескил (Зеленая 1, 2, 3, 4, 5, 7; Маеновская 1, 3, 5, 7, 9, Петра Алексеева 12, 14, 16-54, 56, 58, 60, 62, 63/1, 64) – установка приборов учета;

09:00-15:00 – Кескил (Сайлычная 1-4, Озерная 1-7, Маеновская 2, 4, 6, 8, Молодежная 1-10, Переулок Молодежный 1-4, Зеленая 8, 9, 10, 12-23, 25, 27, 29, 31, 33 (Модуль «Балайн») – установка приборов учета;

09:00-17:00 – Сайды (Строителей 1, Лесная 1, Амгинская 4, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 27, Юбилейная, Таежная 1, 2, Молодежная 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 23, 25, Ойунского 2, Амгинская 19, 24, 28, 29, 30-43, 45, 47,51, СДК, ФАП), Новый – ремонтные работы на ВЛ;

13:00-15:00 – Кескил (Лесная 1, 3, 4, 5, Алданская 1, 2, 4-12, Почтовая 1, 3-9, 11, Таастах 1, 2, 3, 6, Переулок Котельной 1, 2, 3, Петра Алексеева 7, 8, 9 (Почта, Ростелеком, Школьная столовая, Контора ЖКХ, Магазин «Кытыл», Администрация, детсад) – установка приборов учета;

16:00-17:00 – Новый (Набережная 3, 4, 5, 8, 8/1, 10, 21, 26, 27, 29, 31/1, 33, 33/1, 35, 37, 39, 41, Молодежная 12, 13, 14, 18, 20, Центральная 1/1, 3, 3/1, 5, 6, 7, Первомайская 4, 6, Поселковая администрация, Вышка Билайн, спортзал, магазин) – установка приборов учета.

1 апреля:

09:00-11:00 – Крест-Хальджай (пер. Энергетиков 1, 2, 3 ,4, 5, 7, 8, 10, пер. М. Яковлева 1, 11, 12, 14, 16, Охлопкова 13, 15, 17, 21, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/2, 31, 33, 37, 39, Портовская 3, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 18, 20, 22, Охлопкова 8, 10, 12/1, 14/3, 14/1, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Пекарня, АТС 5, Мегафон, Центральная 2, 10/1, 12, 13/1, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 19, 21, Ефимова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 23, 23Б, Магазин Аргыс, Мемориал Геологов, Пекарня) – установка приборов учета;

11:00-13:00 – Крест-Хальджай (Попова 2, 4, 5, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 13, 15/1, 15/2, Билайн, орбита, модуль телерадиовещания, Церковная 3/1, 5/1, Попова 18, Парковая 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, Молодежная 1, 3, 7, 9, 11, 13, Винокурова 2, 2/1, 4, Кюн-Кербют 2, 4, Лесная 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14) – установка приборов учета;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, Г20А, Г20Б, Молодежная 19, 21, 23, Кюн-Кербют 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 24, Е.Атакова 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 8, 9, 10, 12А, 13, 13/1, 14Б, 16Б, Арга-Бас 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 18, Центральная 25/1А, 25/1Б, 27/1А, 27/2) – установка приборов учета;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (Винокурова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 29, 29/1, 35, 35/1, 36/2, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 47, Сергеляхская 10, 12, 14, 14/1, 16, 20, 22, 28 (Метеостанция) – установка приборов учета;

14:00-16:00 – Крест-Хальджай (пер. М. Яковлева 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 9, Охлопкова 1/2, 1/3, 5, 7, 7/1, 9, Центральная 3, 5, 6, 6/2, 8, 9/1, 9/2, 11, 11/2) – установка приборов учета;

15:00-16:00 – Крест-Хальджай (Портовская 20, 22) – установка приборов учета.

3 апреля:

09:00-10:00 – Хандыга (Кычкина 24, 28, переулок Октябрьский 1, 3, 5, Хлебозавод, бар «Дикая утка», Алданская 4, 5, 7, Пионерская, Комсомольская, Зеленая) – установка приборов учета;

09:00-11:00 – Хандыга (Олимпийская 12, 14, 16, 18, 27, 29, 33) – установка приборов учета;

10:00-11:00 – Хандыга (Морг, Гараж скорой, Тубдиспансер) – установка приборов учета;

11:00-13:00 – Хандыга (Коммунальная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Первомайская 1, 2, 5, 7, 11, 13; переулок Чертогова 2, 4, 12, Фестивальная 1, 6, 7, Ойунского 5, 11 (шиномонтаж), Магаданская15, 17, 19, 23, Энергетиков 2, 6, 10,12,14, Кулинария) – установка приборов учета;

13:00-15:00 – Хандыга (Столярный цех) – установка приборов учета;

13:00-16:00 – Хандыга (Охлопкова14, 16, 18, Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Полярная 1, 2, 3, 4, 5, Арктическая 2, 4, Магаданская 18, 20, 26, Строителей 4, 7, П.Алексеева 13, Кудрявого 26) – установка приборов учета;

15:00-17:00 – Хандыга (Лесная 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, Полярная 8, 10, П.Алексеева 23, 25. (Пекарня, парикмахерская, пивбар, магазины Солнышко) – установка приборов учета.

3-7 апреля:

09:00-18:00 – Кескил, Крест-Хальджай (переулок Энергетиков 6, Контора, гараж, Центральная 2, 8/1 ,8/2, 10, 10/1, 10/2, 12, 13/1, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 24, 25, 25/1А, 25/1Б, 25/2, 25/2А, 27/1А, 27/2, 26, 27, 28, 29Б, 30, 31, 32, 32А, 33, 33/1, 34А, 35, Охлопкова 4/1, 4/2, Коммунальная 2, 4, 5/1, 6, 7, 9, 22А, 22Б, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, Ефимова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 23, Магазин «Аргыс», Момориал Геологов 23Б, Пекарня, Коммунальная 3, 4А, 5, Школьная 3/1, 5, 9/1, Мастерская, гараж, музей, Попова 2, 4, 5, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 13, 15/1, 15/2, 18, Билайн, орбита, модуль телерадиовещания, Парковая 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, Цифровое ТВ, МТС, Молодежная 1, 3, 7, 9, 11, 13, Винокурова 2, 2/1, 4, Кюн-Кербют 2, 4, Лесная 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, Церковная 3/1, 5/1, Магазин, интернат, Спортзал, клуб, Администрация, магазин «Илгэ», Е.Атакова 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 8, 9, 10, 12А, 13, 13/1, 14Б, 16Б, Арга-Бас 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 15, 17, 18, Школьная 2/1, 5, 7/1, 9, 11, 15, микрорайон Даадар 4, 6, 6/1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Музыкальная школа, магазин, магазин 7, аптека, больница 2, ст.Больница 2 – капитальный ремонт ВЛ.

4 апреля:

09:00-10:00 – Хандыга (П. Алексеева 14, Молодежная 5-9, Пушкина 8, 10, Мастерская Сапожок, шиномонтаж, сапожная мастерская, «Ваш магазин») – установка приборов учета;

09:00-11:00 – Хандыга (Диспетчерская ЖКХ, Мастерская ЖКХ, Госпродрез. База, Мастерская ПТУ, здание ПТУ №35) – установка приборов учета;

10:00-11:00 – Хандыга (Карпова 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, П.Алексеева 5, здание старой библиотеки, котельная 56-кв. дома, насосная) – установка приборов учета;

11:00-13:00 – Хандыга (пер. Буянова 3, 4, 5, 6, Молодежная 10, 11, 12, 16, 18, Строда 2, 7, Федеральный суд, Алданская 1, 3, Олимпийская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, Лесхоз, д/сад «Мишутка», вышка «Мегафон», 2 магазина, КНС 2, КНС 2 Новая) – установка приборов учета;

11:00-14:00 – Хандыга (Арктическая 1-8, Строда 17, Полярная 16, 18, 20, 22) – установка приборов учета;

13:00-14:00 – Хандыга (Строда 6, 8, 9, 11, 13, 15, Лесная 35, 39, 41, Арктическая 10, 12, 14, 16, 18, гараж 14 регион, гараж) – установка приборов учета;

14:00-15:00 – Хандыга (Колхозная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 12, 14, 15, Ойунского 3, 5, 21, 25, 27, 38, 40, Заречная 1, 2, 3, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, магазин «Нистру», магазин «Автозапчасти», Стройка (Бодруг), Шиномонтаж, База Шелковникова, Гараж Лубягина, Шиномонтаж, переулок Буянова 1, 2, Молодежная 14, Магаданская 41, 43, 45, магазины «У дороги», магазин «Уралочка», вышка «Билайн») – установка приборов учета;

15:00-16:30 – Хандыга (УПК, Школа, гараж УПК, частные гаражи, детсад «Колокольчик») – установка приборов учета.

5 апреля:

09:00-10:00 – Хандыга (Охлопкова 7, Кудрявого 16, Строителей 1, Алданская 6, 8, 10, 11-18, 20, 22, Восточная 2А, Сахателеком, ЗАГС, Архив, Централизованная бухгалтерия, Отдел субсидий, Центр занятости, Энергсбыт, пекарня, магазины «Рассвет», «Кедр», «Хозяюшка», рынок, Пенсионный фонд) – установка приборов учета;

09:00-10:00 – Крест-Хальджай (Коммунальная 3/2, 3/4, Новая 27) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Хандыга (Северная 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16,18, Победы 1, 3, 4, 5, 6, 7, Советская 5) – установка приборов учета;

10:00-11:00 – Крест-Хальджай (переулок Энергетиков 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, переулок М.Яковлева 1, 11, 12, 14, 16, Охлопкова 13, 15, 17, 21, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/2, 31, 33, 37, 39, Портовская 3, 4, 4/1, 6, 6/1, 86, 8/1, 10, 10/1, 12, 18, 20, 22, Охлопкова 8, 10, 12/1, 14/3, 14/1, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Пекарня, АТС 5, Мегафон) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Крест-Хальджай (Парковая 1, 2, 3, 3/1 ,4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, Молодежная 1, 3, 7, 9, 11, 13, Винокурова 2, 2/1, 4, Кюн-Кербют 2, 4, Лесная 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, Церковная 3/1, 5/1, Попова 18) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-13:00 – п. Хандыга (КДМ, Строителей 2А, 3, П.Алексеева 3, 7, Пушкина 14, 19, 21, 25, Магазины «Алина», «Ванга», «Малахит», «Махтал», «Скорпион», «Север», ДК «Манчары» – установка приборов учета;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (Молодежная 19, 21, 23, 26, мкр Сельхозхимия 1-4, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 26, 28, Кюн-Кербют 1, 5-9,11-22, 24 Ветлечебница) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (Центральная33, 33/1, 35, Арга-Бас 4, 5, 6, 10, 12, Школьная 2/1, 5, 7/1, 9, 11, 15, мкр.Даадр 4, 6, 6/1, 8, 10-14, Музыкальная школа, магазин 7, аптека, больница 2, ст.Больница 2) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Кескил (Лесная 1, 3, 4, 5, Алданская 1, 2, 4-12, Почтовая 1, 3-9, 11, Таастах 1, 2, 3, 6, Переулок Котельной 1, 2, 3, Петра Алексеева 7, 8, 9, Почта, Сахателеком, Школьная столовая, Контора ЖКХ, Магазин «Кытыл», Администрация, детсад) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

15:00-16:00 – Крест-Хальджай (Е.Атакова 1-5/1, 8, 9, 10, 12А, 13, 13/1, 14Б, 16Б, Арга-Бас 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 18, Центральная 25/1А, 25/1Б, 27/1А, 27/2, Сайлычная 1-4, Озерная 1-7, Маеновская 2, 4, 6, 8, Молодежная 1-10, Переулок Молодежный 1, 2, 3, 4, Зеленая 8, 9, 10, 12-25, 27, 29, 31, 33, Модуль «Балайн») – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

15:00-16:00 – Кескил (Зеленая) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (Центральная 2, 12, 10/1, 13/1-17, 19, 21, Ефимова 1-6, 8, магазин «Аргыс», «Момориал», Геологов 23Б, Пекарня) – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

28 марта:

10:00-13:00 – Борогонцы (восточная часть), Маягас, Чаран, Носовка – работы в охранной зоне ВЛ.

29 марта:

13:00-16:00 – Мындаба, Борогонцы (Строителей, Дальная, Аржакова, Ленина 84-100, 135-139), Аммосова 1-16, ул. 40 лет Победы 1-19, 2-16, Хоринская, Федорова-Мунду, АЗС «Туймада-нефть», ЖКХ) – оперативные переключения.

30 марта:

09:00-12:00 – Борогонцы (Лермонтова, Колхозная, Маяк, Восточная, Огородная, Озерная, Лесхоз, пекарня Шелковников, магазины «Туйгун», «Сайдам», «Сардана», «Эрэл», «Илин», «Маяк», «Мебельный», «Сайдыы», «Ника», «Аартык», Пожарная часть, СХППК «Мюрю Ас», Баня, Детский РБЦ, ДРСУ «Дороги Усть-Алдана», к/т «Еркен», Районный суд, Мировой Суд, ФНС (налоговая), Центр занятости, ТЦ «Универмаг», д/с «Мичил», Администрация МР «Усть-Алданский улус», РДК «Тойон Мюрю», Скважина, ОВД, Мигалкина 1-51, район «Радиотумул» — полностью, Котельная «РДК», Котельная «ММК», ТП «ММК», ТП «РДК») – оперативные переключения;

13:00-16:00 – Борогонцы (восточная часть), Маягас, Чаран, Носовка – оперативные переключения.

4 апреля:

10:00-17:00 – Бярия, Кыллай – капитальный ремонт ВЛ.

6-7 апреля:

07:00-09:00 – Борогонцы, Мындаба, Маягас, Чаран, Хомустах, Тулуна, Кептени, Бетта, Далы, Элэсин, Усун-Кюель, Дюпся, Остойка, Эселях, Бяди, Чериктей, Балыктах, Дыгдал, Танда, Тит-Ары, Бярия, Кыллай – оперативные переключения;

17:00-19:00 – Борогонцы, Мындаба, Маягас, Чаран, Хомустах, Тулуна, Кептени, Бетта, Далы, Элэсин, Усун-Кель, Дюпся, Остойка, Эселях, Бяди, Чериктей, Балыктах, Дыгдал, Танда, Тит-Ары, Бярия, Кыллай – оперативные переключения.

12 апреля:

09:00-17:00 – Бярия, Кыллай – технологическое обслуживание на подстанции;

13:00-17:00 – Танда (ферма Убасаллаах), Тит Ары – технологическое обслуживание на подстанции.

14 апреля:

09:00-11:00 – Танда (ферма Убасаллаах) – технологическое обслуживание на подстанции;

14:00-16:00 – Тит-Ары — технологическое обслуживание на подстанции.

УСТЬ-МАЙСКИЙ РАЙОН:

28-31 марта:

07:00-08:00 и 21:00-22:00 – Эльдикан, Усть-Мая, Петропавловск, Кюпцы, Солнечный, Югоренок, Звездочка – оперативные переключения.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

28 марта:

09:30-18:00 – Тит-Эбэ, Кердем, Красный ручей, Качикатцы – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

29-30 марта:

09:30-17:00 – Хоточчу – работы в охранной зоне ВЛ.

3-7 апреля:

09:30-17:00 – Качикатцы, Красный Ручей – работы в охранной зоне ВЛ.

4 апреля:

10:00-16:00 – Техтюр, Октёмцы, Чапаево, Улах-Ан – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

5 апреля:

11:00-18:00 – Хоточчу, Тит-Эбэ, Кердем, Красный Ручей, Качикатцы – работы в охранной зоне ВЛ;

13:30-17:00 – Покровск (Набережная 11-44, Орджоникидзе 77, 81А, 81/2, 83Б, 83В, 85 – капитальный ремонт ВЛ;

7 апреля:

08:30-17:00 – Покровск (Набережная 11-44, Орджоникидзе 77, 81А, 81/2, 83Б, 83В, 85 – капитальный ремонт ВЛ.

ЧУРАПЧИНСКИЙ РАЙОН:

28-31 марта:

07:00-22:00 – Мындагай, Мырыла, Хахыйах – капитальный ремонт ВЛ;

08:30-19:00 – Толоон (Чакырского наслега) – капитальный ремонт ВЛ;

08:00-21:00 – Чурапча (Молодежный, Учителей, Кластер, Аэропорт, Западная часть, Куогалы, Кыттайбан, Мурун-Тымпыйа, Интернат школа, Нидьили, Сельхоз томторо, Ырыа-Тумус, Алаас Куерэгэй), Усун-Кюёль, Огусур, участок Бэрэ, Килэнки, участок Усун-Кюёль, Арылах, Ожулун, Юрях-Кюёре, Диринг, Юрюнг-Кюёль, Туора Кюёль (веерный график отключений) – капитальный ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.