График ремонтных работ энергетиков на период с 25 января по 5 февраля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения на период с 25 января по 5 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

25 января:

09:00-12:00 – Тихонова 36/1, 32, 28, 59, 34/4, 32/5, 40, 42 – работы по заявкам Якутскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»);

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 12 км СОПК Сокол 4/1 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Лонгинова 27, 27/1, 29, 29/2, 29/3, 31/1, 29/3, 31/3 – переключение ввода;

09:30-14:30 – Дежнева 16, 17, 22, 24, 28/1А, 33, 35/1, 37, 39, 10/2, 34, 36, 36/1, 38, 51, 53, 55, 50, 75, 79, 73, 46, 48, 50, 54, 61, 65, 50, 40, 57, 61, 20А, 24, 26, 28, 30, 30/1, 35, 49, Красноярова 1, 1/1, 11, 14, 22, 6/1, 22, 10, 15, 58, 35, 25, 27, 29, 41, 41а, 43, 49, Тимирязева 36, 19, 25, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 19, 26, 52, 54, 56, 38, 40, 48, 50, 50/1, 34, 28, 50/1, 31, 12/1, 13, 14, 18, 22, Громовой, Байкалова 36/1, 26, 32, 36, 40/4, 33, 37, 39, 41, 43, 47/1, 49, 53, 55, 57, 59, 59/1, 40, 51, 59, 1/1, 5-17, 25, 14, Строда 11, 30, 72, 57, 76, 76/1, 78, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39/2, 41, 43, 46, 48, 50, 51/1, 62, 55, Крупской 41, 43/1, 51, 49/1, 49/2, 47, 45, 45/1, Матросова 19, 56, Гастелло 17, 23, 25, 29, 32, 36, 38, 40, 48, Неустроева 25, 27, 35, 37, 39, 28, 34/1, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 46, 25, 30, 41, 27, 35, 58, 56, 42-52/1, пер, Заложный 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 7, 12, 11, 15, 20, 23, Чкалова 9, 11, 32, 39/1Б, 52, 31-41, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 17/2, 52, 31-41, Чернышевского 56, 56, 54/1, 52/7, 56/2, 52/7, 56/2, пер. Стеклова 1, 6, 15/1, Неустроева, Чепалова 21, 21/2, 21/3, 21, Ленина проспект 63, 53, 60, 58, 61/2, 61, 52, 56, 56/1, 56/3, 58, 61, 61/2 62, 62/1, СОШ №3, Гуманитарный лицей, д/с «Солнечные лучики», Viсtory Clinic, баня Заложная – допуск бригады СМО по замене провода АС на СИП;

13:00-17:00 – Комарова 3, Олега Кошевого 14, Комарова 2-8, 10, 15, Окружное шоссе 72/4 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Старый Покровский тракт 10/1, 10/2, 2/5, 31, Покровский тракт 4/12 – работы по заявкам Якутскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»);

13:30-17:00 – Тихонова 22, 2, 10, 49, Солдатова – работы по заявкам Якутскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»).

26 января:

09:30-13:30 – Сергеляхское шоссе 28, 30, 66/1, Сергеляхское шоссе 10 км 22/19, 22/18, 24/27, 27, 12, 64, 62 д. 2, 29/1, 37, 38, 23/14а, 45/1, 58/6, 35, 29/1, Сергелях.шоссе 11-13 км, Сергелях, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км 22, 16, пер. Золотинка 8, Центральная 122, Сергеляхское шоссе 14 км 14, 20, Вилюйский тракт 6 км, СОТ Золотинка, Усадьба Атласовых, СОТ Сосновка, СОТ ЛУЧ, Кэскил 22/2, 25/1, 26, 38/2, 38/8, 36/1, СОТ Маяк, ДСК Кэскил 40/1 пер. Беличий 2, 6, 12, 15, Рассветная 20/8, 20/15Д, 22/3, 23/8, 28, 19/5 к1, ДСК Хомус, Быйанг 1Д, Кэскил 7, 8/7, Три Сосны 65/8, 65/10, 65/11, 69/4, 69/5, 73/4, 73/5, 77/2, 79/3, 79/3А, 79/2а, 89/1, 91, 108/1, 106/2, 122/10, 122/9, 65/5, 65/13, 95/2, 97/1, 97/3, 106, 108, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7А, 124, 122/3, 122/7, 79/3, 120/2, 65/11, 96/2, 89, 2А, 10, 14, 4/1, Вилюйсчкй тракт 5 км 4, Борисовка 1-й квартал 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Шоссе Отдыха 2, 6, 7, 8, 10, 11, 26, 27, 27/1, 28, 29, 4, 30, 31, 32, Соколиная 9/3, 7, 12, 16, 2/4, 5/а, 27, 28/1, 28, 33, 25, 28/1, 7, ДСК Спорт-2 8, 17, 41Д, 26, район Ботанического сада, ДСК Спорт-1, СОТ Маяк 36, Благодатная 23, 46/1, 39, 24, 41, ДСК Спорт-1, пер. Медвежий 1, СОТ Стерх 12, два ж.д. без номеров 2, Светлая, СОПК Энергия, ДСК Манчары 53, 55, 56, ДСК Наука – допуск бригады СМО для установки траверсы;

09:30-13:30 – Хатынг-Юряхское шоссе 37, 102/2, Хатынг-Юряхское шоссе 3 км 40, 36, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км 12/1, 24, 78, 86, 98, 106/3, 106/1, 128/1, 144/1, 144/7, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км 3/13, 70, 33, А-17, А29, 33/1, А35/1, А37, А40/1, 52/6А, 52/19, 38, 69, 65, 122/2, 128, 332, 144, 140/7, 144/6, 122/14, 122/11, 146/2, 116, 122/2, 124, 124/5, 128а, 132/3а, 118/14, 132/а, 144, 168/3, 168/2, Хатынг-Юряхское шоссе 8 км 2а, 4А, 6/2, 8Б, 8/2, 10/2, 18А, 6а, 58, 60, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км, район Металлобазы по Хатынг-Юряхскому шоссе, Кедровая 12, 1, 12, 25, 78, 82, 42, 50, 81, 61, 35а, 38/3, 88, 18/1, 19, 20, 25, 27, 30/1, 24, 35, 38/1, 47, 54, 56, 57, 58, 73, 80, пер. Георгиевский 9, 13, 14, 16, 15, Сибирская 6/1, 9, 10/4, 12, 18, 22, 22/2, 32, 35, Просторы тундры 20, 36/5, 50/7, 103, 44, 96, Берёзовая речка 2/4, 6/1, 9/7, 11/8, 50/2, 74/1, Хайа-Анна 18, 22, 88/2, 64, Северная, Сибирская 7, 15, 30/1, 28/1, 40/1, 34/1, 43/1, 32, 46, 50, 53, 63/1, 70/1, 71, 1/25, 81, 108/3, 75, 76, 89, 90/1, 91, 93, Центральная 5, СОТ Тайга-2, СОТ Зодчий-2, СОТ Солнышко, СОТ Автомобилист, Тайга-1, Таежная 32, 35, 45, 57/1, 55, 62, 64, 60, 74, 77, 84, Солнечная 2, 8, 8/1, 5, 3, 10/1, 18/3, 18/4, 11, 7, 18, 20/1, 30, 34/1, 18/4, 18/3, 30, 44/1, 55, пер. Георгиевский, СОТ Труд, СОТ Хаяна, СОТ Труд-1, СОТ Труд-2, СОТ Чайка, СОТ Тундра, Просторы Тундры 39, 41/2, 40, 52, 46, 58, 61/1, 67/1, 63/1, Березовая речка 36/2, 64, 67, 72, 74, 38, проезд Черемуховый, СОТ Сайка 59, СОТ Таврия-3, 2-я Дамба 56, Горная 10, СОПК Пламя 192Д, 255/1д, 252д, СОТ Сапс 1/5, СОТ Тундра 21д, Центральная 94, Южная 47, 46, Морозова 157, СОТ Заря, ДСК Механизатор 2, 14, 13Д, 29, 28, 35, 37, 42, 154, 160, 166/2, 43а, 150/2, 148/2, п/л Спутник, дачные кооперативы: Спутник-1, Спутник-2, Зеленая роща, Рассвет, Поляна, Луч, Просторы тундры 106/2, 123, ДСК Рассвет, Заречная 20, Центральная 2, 12, 19, 42/1, 43, 44, 48, 6, 118, ледник и колбасный цех по Вилюйский тракт 6 км, Вилюйский тракт 6 км 7а, 58, ледник-штольня «Таба» – допуск бригады СМО для установки траверсы, подключение КТП.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

25 января:

00:00-04:00 – Хоро, Дюллюкю, Хомустах, Онхой, Май, Мейик, Трудовой, Кюлят, Далыр, Чапаев, Кырыкый, Магас, Ботулу, Кетердях, Сургулук, Нам, Балаганнах, Оросу, Тамалакан, Харбалах, Куду, Оргет, Быракан – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск».

12:00-16:00 – уч. Май – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

13:00-14:30 – Хоро – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

13:00-16:00 – АЗС «Саханефтегазсбыт» в с. Хоро – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов.

26 января:

12:30-16:30 – Хомустах – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов;

13:00-17:00 – Кетердях, Сургулук – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

25 января:

00:00-04:00 – Тербяс, Югюлят, 1-й Кюлят, 2-й Кюлят, Сыдыбыл, Кеданда, Сосновка, Староватова, Тосу, Сатагай, Кирово, Балагаччы, Эбя, Борогон, Тымпы, Тасагар – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск»;

00:00-04:00 – Вилюйск (ул.Чернышевского, Чиряева, Винокурова, Комсомольская, Гоголева, Гуляева, Кирова, Горького, Пионерская, Ленина 1-39, 2-36, Ярославского 1-15, 2-22, Октябрьская 1-17, 2-22, Мира 1-13, 2-22, ВПУ, Мировой суд, Федеральный суд, храм, Энергосбыт, военкомат, прокуратура, Сбербанк, ЖКХ, Ленагаз, ВСШ-3, здание администрации МО «Город Вилюйск», ДК «Алгыс», Охрана, Восточный экспрессбанк, столовая, МФЦ, библиотека, почта, маг. Универсам, Универмаг, «Юбилейный», «Маленький», «Ладья», Теплогаз, «Байдам», «Табун» – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск».

10:00-17:00 – Кыргыдай – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

26 января:

11:00-15:00 – 2-й Кюлят – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

КОБЯЙСКИЙ РАЙОН:

25 января:

00:00-04:00 – Мукучу, Арылах, Мастах, Багадя – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск».

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

2 февраля:

10:00-18:00 – Батамай, Старая Мурья, Новая Мурья, Южная Нюя – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

27 января:

09:00-12:00 – Нижний Бестях (Администрация, район ДСУ, УО МВД, техникум, пенсионный фонд, кварталы 6, 11, 23, 24, 30, котельные «Холбос», «Новый ЛЭП») – ввод в работу нового оборудования;

10:00-16:00 – Дойдунцы – расчистка гололёдно-изморозевых образований;

11:00-15:00 – Томтор – расчистка гололёдно-изморозевых образований;

13:00-17:00 – Майя (Самсонова 17/1, Майинская 13/2, 13/1, 19/1, 19/2, Степанова 26, музей, «Дьол туhулгэтэ», Детская поликлиника, «Теплопункт» – техническое обслуживание оборудования.

28 января:

11:00-17:00 – Табага, Телиги, Даркылах, Хочо, Бырама – ремонт ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

25-26 января:

13:00-18:00 – Тас-Юрях – электромонтажные работы по электроснабжению нового квартала на 38 участков.

25 января:

14:30-17:30 – Чернышевский (дачи ул. Космонавтов, база ТЭС) – работы на КТП.

26 января:

10:00-10:30, 16:00-16:30 – Мирный (п. УСЛЭП, маг. «Андреевский») – оперативные переключения на ВЛ 10 кВ фидер 7;

10:00-16:00 – Мирный (ГСК Вираж, ГСК Сантехмонтаж, ГСК Аэронавигация, ГСК Витязь, ГСК Арылах, ГСК Буксир, ГСК 2002, гаражи Зарница, МС МЭП, вышка МТС (район 50 лет Октября), КТП-Пищепром. КТП-Малахит) – замена анкерной опоры;

14:10-18:00 – Чернышевский (контора рыбзавода, Озерная станция, маг. «Таис», метеостанция, кафе «Семья», пожарная часть №3, дачи, гаражи, квартал Авиапорта, ул. Гидростроителей 21, 23, 24, 26, Каландаришвили 15, Дзержинского 8) – замена опоры на ВЛ-6 кВ ф.Поселок-3, работы на ПС.

27 января:

14:00-15:00 – Светлый (ул. Дружба народов 3, 5, 7, 9, 11, 13, Гидростроителей 1, 2, 3, 4, 5, пожарная часть, пекарня, кафе, сбербанк, магазины, дом творчества) – для безопасного ввода в работу КЛ.

27-28 января:

13:00-17:00 – Тас-Юрях – строительство новой ЛЭП.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

25 января:

11:00-17:00 – Баяга – ремонт ВЛ.

26 января:

09:00-17:00 – Хара-Алдан – расчистка гололёдно-изморозевых образований.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

28 января:

09:00-18:00 – Мегино-Алдан – техническое обслуживание ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

26 января

10:00-11:00 – Намцы (Чернышевского №25-57) – отключение временной схемы;

13:00-15:00 – Намцы (Композитора Винокурова, Г. Попова, Сельская) – работы на ВЛ.

27 января:

10:00-16:00 – 2-й Хомустах, уч. Воин, Тарагай Бэс, Юнер – расчистка гололёдно-изморозевых образований.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

25 января:

00:00-04:00 – Кюндядя, Аранастах, Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Мальжагар, Малыкай, Хаты, Хорула, Жархан, Маар, Марха, Киров, Акана,Чкалов, Хангалас, Едей, Чаппанда, Нюрбачан, Сюля, Антоновка (мкр. Бегдьееле, Лэппириэн) – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск»;

00:00-04:00 – г. Нюрба (частично, мкр. Убоян, Вертолетка, Молодежная) – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск».

26 января:

11:00-14:00 – Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Мальжагар, Малыкай, Хаты, Хорула – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

11:00-18:00 – Хорула – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

25 января:

14:00-17:00 – Хоринцы, Балаганнах; кратковременно п. Заречный, Троицк, Солянка, местность Кресты, ЦРЛЭС, Нефтебаза (производство) – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

25 января:

00:00-04:00 – Кюндея, Эльгян, Эльгяй, Хоро, Толон, Кутана, Кюкяй, Шея, Тюбяй-Жархан, Тюбяй, Ыгыатта – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск»;

10:00-12:00 – Сунтар (мкр. РТС, Тумусукан, Ветстанция, Центр, ТЦ «Туймаада», маг-ны «Катерина», «Маяк», «Альфа», «Наталия», «Альбион», ветлечебница, Пенсионный фонд, УНО, Почта, Ростелеком, Энергосбыт, Первый рынок, ДОУ «Туллукчан», котельная-7) –работы на КТП;

14:30-15:30 – Сунтар (мкр. Комбинат, Пионерская, «Дьоллоох Арыы», РТС, Больничный комплекс, администрации МР «Сунтарский улус», МО «Сунтарский наслег», ЖКС, ЖКХ, Сбербанк, Алмазэргиэнбанк, поликлиника, детская поликлиника, территория больницы, инфекционное отделение, контора ЦРБ, котельные ЖКХ, Тандем, стадион, МЧС, ССШ №1, ССШ №2, ССШ №3, Лицей, маркет «Татыйыына», МВД, Прокуратура, СК, детсад «Березка» – работы на КТП.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

25 января:

11:00-16:00 – Бетта, Далы, Элясин, (кратковременно в части с. Кептени) – расчистка гололёдно-изморозевых образований.

27 января:

10:00-16:00 – Соттинцы, Тумул, Ары-Тит – расчистка гололёдно-изморозевых образований.

УСТЬ-МАЙСКИЙ РАЙОН:

25-26 января:

В районе 9 часов и в период с 17 до 18 часов кратковременные ограничения электроснабжения в следующих населённых пунктах: Солнечный, Звездочка, Югоренок – оперативные переключения.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.