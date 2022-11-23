График ремонтных работ энергетиков на период с 24 ноября по 5 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

ЯКУТСК:

24 ноября:

09:00-12:00 – СОТ Манчары Сергеляхское шоссе 8 км 54, 39/8, 40/8, 28/17, 68, 71, 73, 74, ДСК Манчары Сергеляхское шоссе 6 км 59 СОТ Эфир, Сергеляхское шоссе 7 км 2/24, 16/22, 20/14, ул. Кустук 54/5, ДСК Дружба-2, ДСК Булгуняхтах Сергеляхское шоссе 7 км 16/4б, 20/14, 21/6д, 32/10а, 36/12, 39/2, Хомус, Эфир, Наука, Колос, Энергетик, Сергеляхское шоссе 10 км, СОТ Сырдах 33, Полевая 1, 3, 12, Баргузинская 8, Спокойная 28, Покровский тр. 8 км ул. Родная 45, 25, Славянская 1, 12, 3, 2/1, 5/1, 9, пер. Таежный 1, 4, 8, Удачная 2, 4, 12, 13, Луговая 23, ул. Мелиораторов 35, Курганная 15, Покровская 2а, 19, СОТ Тайга -2, Тайга-1, Таежная 62, 64, 60, Сибирская 32, 46, 50, 53, 70/1, 71, Сибирская 75, 76, 89, 90/1, 91, 93, Хатын-Юряхское ш. 6 км, ул. Сибирская 1/25, 81, Кедровая 73, пер. Георгиевский, Хатын-Юряхское ш. 6 км 78, 86, 98, Кедровая 12 – работы по технологическому присоединению;

09:00-14:00 – ул. Мерзлотная 36, Теплоэнер. ул. Мерзлотная 35, 38, 40, 5, 22/1 (4-эт., 3 под.), 22/2 4, 6, 7, 1, 1а, 1/2, 2, 8/1, 33, 31, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 11 кв. 1, Мерзлотная 21, 23, 25, 26, 27, 27/2, 28, 22, 28, 31, 29, 30, 1А-7/1, ул. Кустук 109/1, Радужная 69 ДСК Экран, Радужная 69/12, СОТ Быйан д. 19, Гимеинская 31 (есть котельн.), Гимеинская 21, 21А, 19, 24, 26, 26/3, 30/2а, 30/4, 32/4, 32/5, 32/7, 30/3, 30/5, 36/1, Лонгинова 38, 38/1, 51/3, 47/4а, 55/5А, К. Алексеева 1/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/4, 9в, 13/5, коттеджи пер. Подлесный, Чайковского 42, 46, Я. Потапова 4А, 5, 3, 4, 5/1, 7, 11, 7/1, 9, Лермонтова 200, 162/2, 152, 158/1, 162/1, 158, 160, Лермонтова-Шевченко, Шевченко 2, 4, 6, Я. Потапова 2/1, Чайковского 38/13, 36/7, 36/12, 36/15, 36/10, 36/14, 38/3, 38/15, 38, 44, 36/7а, 36/7, 36/5, 36/16, 156/3 – работы в охранной зоне ВЛ;

09:30-11:00 – П. Алексеева 5, 3/1, 5/1, 11, 5/2, 17, 19/3, 7, 15/2, 7 г, 19, Курашова 30/6, 30/4, Пояркова 13/1 – техническое обслуживание оборудования на подстанции;

09:30-12:00 – Винокурова 21, 32/1, 32, 37, 37/1, 41/6, 41, 48, 30/1, 32, 1, 41/6, 41/11, 41/7, 35, 37, 41/5, пер. Академический 11-20, Чайковского 16, Лонгинова 24/11, 24/1, 22, 45, 42/3, 4651, 52/4, 52/5, 53, 57, 61, 64, 66/3, 66/4, 68/1, 88а, 70/2, 72, 72/1б, 72/9, 74, 78, 80, 81, 83, 82/7б, 86, 87а, 32, 32/1, 32/2, 19, 36, 28, 32/4, 32/3, 36/2, 32/2, 16, 19, 22/2, 34/2, 32/7, 34, 42/3, 42/3, 42/5, 42/6, 42/5а, 52/1, 52/2, 50/2, 42/2а, 42/7, 40-46, 42/3А, 42/3Б, 32/6, 42Б, 42/а, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42, Ильменская 1-31, 2-32, 34, 29, 23г, 21, 20, 20/1, 22, 28, Советская 24/4, Н-Карьерная 20, 20/1, 20/2 22, 22/2, 22/2а, 22/14, 20/3, 22/9, 22/6, 22/4, 29/1, 20, 20/4, 22/9, 20/3, 24/1, 29, Н-Карьерная 25/1,12,13,21 Новосайсарская 28, 28/2, 28/5, 28/5а, 29, 30/5, 30/6, 30/2, 4/9, 52/4, 40/5, 38, 38/1, 4, 5, 5/2 А, 6/1, 11/1, 13, 14, 14/4, 16, 4-11, 4/8, 88, Окружная дорога ДСК Заря 12Д, СОТ Быйанг, Билибина 21/17, 21/15, 19/26, 19/23, 19/25, 19/18Б, 21/21А, 13/Б2, 13/6-Б, 13/5, 13/8-Б, 13/Б-1, 19/20, 13/Б-4 (есть такой же адрес с ТП «Билибина») ДСК Горизонт Билибина 13 – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – Кржижановского 34/2, Строда 32, Чкалова 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, Строда 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39/2, 41, 43, 46, 48, 50, 51/1, 62, Чепалова 21, 21/2, 21/3, Тимирязева 55/3, 57, 74, 76, 76/2, 78, 12/1, 13, 14, 18, 22, 16, Дежнева 20А, 24, 26, 28, 30, 30/1, 35, 49, пр. Ленина 56/3, Крупской 14, 10, 2, 4, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 40/2, 65, 67-75, 79, 81/2, 83, 77/а – работы по технологическому присоединению, работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

24-25 ноября:

12:00-16:00 – Верхневилюйск (ул. П. Алексеева, Короленко, Пушкина, Ворошилова, Хоптолох, Тайга, Авиаторов, Хатыннах, Ветеринаров, Новая, мкр. Хоптолох, частично ул. Ленина, Байкалова, М. Потаповой, Дальняя, Миронова, Р. Кардашевского, М. Алексеева, Орджоникидзе, Ветстанция, Котельная Ветстанции, Маслозавод) – работы в охранной зоне ВЛ.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

24-26 ноября:

08:00-18:00 – Кюбеинде – установка интеллектуального прибора учета.

26-27 ноября:

08:00-18:00 – Кюлекянь – установка интеллектуального прибора учет

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

24 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (мкр. Мархинский 4-й проезд 1-10, 1-6, мкр. Мархинский 2-й проезд 1-7, мкр. Мархинский 3-й проезд 1-9) – замена приборов учета;

14:00-18:00 – Пеледуй (Строителей, Октябрьская, Советская, Майская, Комсомольская, Водников, Центральная, Березовая, Ягодная, Грибная, Светлая, Ленская, Лесная, Пристанская, Полярная, пер. Совхозный) – работы на КТП;

14:30-18:00 – Ленск (причал РНГ, кислородная станция, АЗС Декор, АЗС Нефтебазы-48, База механизации УМТС, ул. Набережная, 70-66, Речпорт причал 2-го транзита, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», ООО «Багира», пожарная часть № 6, нефтебаза, МБУ Гранит) – работа в охранной зоне ВЛ.

25 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Горького 44-73, Октябрьская 2, 3, 3а, 4, 5/1, 6/1, ул. Дружбы 1) –замена приборов учета;

14:30-18:00 – Ленск (мкр. Мархинский, мкр. Чанчик, лыжная база) – работа в охранной зоне ВЛ;

14:30-15:00, 17:30-18:00 – Ленск (часть ул. Пролетарская, Мирнинская, Нюйская, Фурманова, Каландаришвили, Заозерная, Таежная, Первомайская, Чапаева; ул. Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Урицкого, мкр. Мухтуйский, ДОУ Чебурашка, Тубдиспансер) – работа в охранной зоне ВЛ.

26 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Заозёрная 14, кв.2, кв.3, кв.4, д. 18, 21,22, 22а, 23, ул. Нагорная 2, 6, Толстого 1-14, Гагарина 1-10, Пионерская 4, 8, 9, 13, 16 кв. 2, 5, 6, 7, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15) – замена приборов учета.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

29 ноября:

09:30-16:00 – Мирный (дачи СОТ Север со стороны Фабрики №3, линия Афганцев, дачи со стороны ТЦ Домоцентр с 19 по 24 линию, КТП-АЛРОСА-спецбурение) – техническое обслуживание оборудования на КТП;

09:30-16:16 – Мирный (Солдатова 2) – ревизия контактных соединений на ТП.

30 ноября:

09:30-16:00 – Мирный (жилой сектор, теплопункт, бойлер п. Газовиков, магазины «Рябинушка», «Алина», ресторан «Кабачок 13 стульев») – техническое обслуживание оборудования на КТП;

09:30-16:00 – Мирный (Соболева 5, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 16, Бобкова 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 16, 20, Куницына 20, пожарная часть мкр Заречный, инфекционное отделение МЦРБ) – замена оборудования на ТП.

НАМСКИЙ РАЙОН:

24-25 ноября:

09:00-18:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

25 ноября:

09:00-18:00 – Малыкай (частично) – работы в охранной зоне ВЛ

26 ноября:

09:00-09:00 – Малыкай (ул. Мегежекского, Ойунского, Ксенофонтова, Механизаторов, Лесная, Таежная, Ст. Васильева, Октябрьская, Антонова, Малыкайская, Строителей, Советская, Механизаторов, Парковая, Кэнчээри) – работа в охранной зоне ВЛ;

27 ноября, 29 ноября:

09:00-18:00 – Малыкай (ул. Мегежекского, Ойунского, Ксенофонтова, Механизаторов, Лесная, Таежная, Ст. Васильева, Октябрьская, Антонова, Малыкайская, Строителей) – работы в охранной зоне ВЛ.

28 ноября:

09:00-18:00 – Малыкай (частично) – работы в охранной зоне ВЛ.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

24 ноября:

14:00-18:00 – Кутана, Кюкяй – замена опор.

24-30 ноября:

10:00-18:00 – Кюндяя – замена опор.

25 ноября:

14:00-16:30 – Сунтар – замена оборудования на КТП.

1 декабря:

10:00-13:00 – Устье, Кемпендяй – удаление снежно-гололедного образования с проводов ВЛ;

2 декабря:

09:30-13:00 – Сунтар (мкр. 100 лет ЯАССР левая часть) – работы на подстанции;

14:00-17:30 – Сунтар (мкр. Хомустах) – замена оборудования на подстанции.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

24-25 ноября:

07:00-08:00, 22:00-23:00 – Черкех, Кыйы, Туора-Кюель, Дэбдиргэ, Баяга, Чычымах, Чимнай, Харбалах, Уолба, Усть-Татта, Хара-Алдан, Мегино-Алдан, Ытык-Кюель – ремонтные работы на ВЛ 110 кВ «Чурапча – Хандыга»;

13:00-15:00 – Ытык Кюель (центральная часть) – внеплановые ремонтные работы на ВЛ35 кВ «Ытык-Кюель – Уолба»;

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

24-25 ноября:

В связи с работами в охранной зоне КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча –Хандыга» с вводом в работу ДЭС по следующему графику:

07:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00 – Хандыга (Магаданская 6, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, Энергетиков 2, 6, 10, 12, 14, Геологов 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Кудрявого 5, 7, 9, 10, 26, Домохотова 7, 9, 10, Строителей 4, 7, 8, П.Алексеева 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, Молодежная 1-18, Охлопкова 14, 16, 18, Лесная 1-21, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 41/1, 41/2, 41/3, Полярная 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 18, 20, 22, Арктическая 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, Строда 1-17, Буянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, Мира 1, 2, 3, 4, 6, 8, Таежная 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16.

11:00-15:00, 19:00-23:00 – Хандыга (Коммунальная 1-10, Первомайская 1, 2, 5, 7, 11, 13, Чертогова 2, 4, 12, Фестивальная 1, 6, 7, Ойунского 5, 11, Набережная 30, Охлопкова 7, Кудрявого 2, 16, 31, 32, 36, Строителей 1, Кычкина 11, 17/1, 17/2 Карпова 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 24, 26, 28, 17, Петра Алексеева 2-8, Магаданская 4, 8, 10, 30, 49, 51.53, 55, Пушкина 8, 10, 14, 19, 21, 25, Мира 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, Дружбы народов, Лесная 22, 24, 26, 43, 45, 47, 49, 51, 4, Строителе 2А, 3.

28 ноября:

10:00-12:00 – Крест-Хальджай (Молодежная 22, 26, 28, мкр. Сельхозхимия) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:30 – Хандыга (Магаданская 49, 51, 53, 55, магазины Таежный, Фортуна) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:30-16:00 – Хандыга (Магаданская 29, 31, 33, 35, Строда 1, 3, П. Алексеева 10, 12, 15, 17, магазины Хандыга+, Кристалл, Копеечка, Сулак, Выбор) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

29 ноября:

09:00-10:00 – Крест-Хальджай (Центральная 10/1-23Б, Ефимова 1-8, Охлопкова 2) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Крест-Хальджай (Кюн-Корбют 2, 4, Лесная, Парковая, Попова, Винокурова, Модуль ТЦТР, модуль РТРС, Орбита, Билайн, МТС, детсад, музей) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Крест-Хальджай (Винокурова 3-21, Сергеляхская 1-28) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (Новая 27/1, 27/2, Е. Атакова, Арга-Бас 5-18) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (Новая, Портовская Детсад, школа, водокачка) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (Школьная 5-15, Арга-Бас, мкр. Даадар, Центральная 33, 33/1, аптека, больница, муз. Школа) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (Центральная 18, 20, 22) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

30 ноября:

08:00-09:00 – Крест-Хальджай (Винокурова 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 29/1, 30, 32, 35, 35/1, 36/2, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 47) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

09:00-10:00 – Крест-Хальджай (Школьная 5-15, Арга-Бас, мкр.Даадар, Центральная 33, 33/1, аптека, больница, муз. школа) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

09:00-10:00 – Джебарики-Хая (Барянцева 1, 2, 3, 4) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Крест-Хальджай (Кюн-Кербют 26, Молодежная (новые дома) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-12:00 – Джебарики-Хая (Энтузиастов 1-8, 1А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б, 4Б) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Крест-Хальджай (Арга-Бас 1, 2, 2/4, 3А, 9/1, Центральная 32, 32А, 34А, Коммунальная 3/4, 5/2, 7, 7А, 9, 114, Новая 1, 3А, 3 магазина, насос, интернат) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (Попова 18, Церковная 3/1, 5/1) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Джебарики-Хая (Охлопкова 13, 16, Октябрьская 14) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (мкр. Сельхозхимия) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

15:00-16:00 – Крест-Хальджай (Охлопкова 1, 1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, Центральная 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/2, 8, 9/1, 11, 11/2, Яковлева 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 9) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

24 ноября:

06:00-06:30 – Октем, Техтюр, Улах-Ан, Чапаево – оперативные переключения;

11:00-16:00 – Хоточчу, Тит-Эбя, Кердем, Красный Ручей, Качикатцы – работы на ПС.

24-30 ноября:

09:00-12:00 и 14:00-17:00 – Покровск (частично Луговая, Эркээни, Хатын-Юрях, Дорожная) – по заявке ООО СРК «Регион капитальное строительство».

25 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – работы на ВЛ 6 кВ Л-Чаран;

17:00-17:30 – Октем, Техтюр, Чапаева, Улах-Ан – оперативные переключения.

1 декабря:

13:00-16:00 – Техтюр, Октём, Чапаево, Улах-Ан – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

В графике возможны изменения.