График ремонтных работ энергетиков на период с 22 января по 2 февраля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения на период с 22 января по 2 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

24 января:

09:00-12:00 – Билибина 19/15-23/6 – работы по заявкам Якутскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»);

09:30-12:00 – 203 квартал 2/5, 4 – допуск бригады СМО для заводки кабельной линии;

09:30-14:30 – Сергеляхское шоссе 5-8 км, Мерзлотная 4-39, Проезд Самсонова, ДСК Елочка, Дружба, Ландыш, Алаас, Наука, Бутакова 1-21, СОТ Ландыш, ДСПК Алаас-1, Алаас-2, Тимофея Бутакова – допуск бригады СМО по выносу опор.

13:30-17:00 – Тимофея Бутакова 43/5, 55/9, 83/2 – работы по заявкам Якутскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»).

25 января:

09:30-14:30 – Дежнева 16, 17, 22, 24, 28/1А, 33, 35/1, 37, 39, 10/2, 34, 36, 36/1, 38, 51, 53, 55, 50, 75, 79, 73, 46, 48, 50, 54, 61, 65, 50, 40, 57, 61, 20А, 24, 26, 28, 30, 30/1, 35, 49, Красноярова 1, 1/1, 11, 14, 22, 6/1, 22, 10, 15, 58, 35, 25, 27, 29, 41, 41а, 43, 49, Тимирязева 36, 19, 25, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 19, 26, 52, 54, 56, 38, 40, 48, 50, 50/1, 34, 28, 50/1, 31, 12/1, 13, 14, 18, 22, Громовой, Байкалова 36/1, 26, 32, 36, 40/4, 33, 37, 39, 41, 43, 47/1, 49, 53, 55, 57, 59, 59/1, 40, 51, 59, 1/1, 5-17, 25, 14, Строда 11, 30, 72, 57, 76, 76/1, 78, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39/2, 41, 43, 46, 48, 50, 51/1, 62, 55, Крупской 41, 43/1, 51, 49/1, 49/2, 47, 45, 45/1, Матросова 19, 56, Гастелло 17, 23, 25, 29, 32, 36, 38, 40, 48, Неустроева 25, 27, 35, 37, 39, 28, 34/1, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 46, 25, 30, 41, 27, 35, 58, 56, 42-52/1, пер, Заложный 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 7, 12, 11, 15, 20, 23, Чкалова 9, 11, 32, 39/1Б, 52, 31-41, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 17/2, 52, 31-41, Чернышевского 56, 56, 54/1, 52/7, 56/2, 52/7, 56/2, пер. Стеклова 1, 6, 15/1, Неустроева, Чепалова 21, 21/2, 21/3, 21, Ленина проспект 63, 53, 60, 58, 61/2, 61, 52, 56, 56/1, 56/3, 58, 61, 61/2 62, 62/1, СОШ №3, Гуманитарный лицей, д/с «Солнечные лучики», Viсtory Clinic, баня Заложная – допуск бригады СМО по замене провода АС на СИП.

26 января:

09:30-13:30 – Сергеляхское шоссе 28, 30, 66/1, Сергеляхское шоссе 10 км 22/19, 22/18, 24/27, 27, 12, 64, 62 д. 2, 29/1, 37, 38, 23/14а, 45/1, 58/6, 35, 29/1, Сергелях.шоссе 11-13 км, Сергелях, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км 22, 16, пер. Золотинка 8, Центральная 122, Сергеляхское шоссе 14 км 14, 20, Вилюйский тракт 6 км, СОТ Золотинка, Усадьба Атласовых, СОТ Сосновка, СОТ ЛУЧ, Кэскил 22/2, 25/1, 26, 38/2, 38/8, 36/1, СОТ Маяк, ДСК Кэскил 40/1 пер. Беличий 2, 6, 12, 15, Рассветная 20/8, 20/15Д, 22/3, 23/8, 28, 19/5 к1, ДСК Хомус, Быйанг 1Д, Кэскил 7, 8/7, Три Сосны 65/8, 65/10, 65/11, 69/4, 69/5, 73/4, 73/5, 77/2, 79/3, 79/3А, 79/2а, 89/1, 91, 108/1, 106/2, 122/10, 122/9, 65/5, 65/13, 95/2, 97/1, 97/3, 106, 108, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7А, 124, 122/3, 122/7, 79/3, 120/2, 65/11, 96/2, 89, 2А, 10, 14, 4/1, Вилюйсчкй тракт 5 км 4, Борисовка 1-й квартал 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Шоссе Отдыха 2, 6, 7, 8, 10, 11, 26, 27, 27/1, 28, 29, 4, 30, 31, 32, Соколиная 9/3, 7, 12, 16, 2/4, 5/а, 27, 28/1, 28, 33, 25, 28/1, 7, ДСК Спорт-2 8, 17, 41Д, 26, район Ботанического сада, ДСК Спорт-1, СОТ Маяк 36, Благодатная 23, 46/1, 39, 24, 41, ДСК Спорт-1, пер. Медвежий 1, СОТ Стерх 12, два ж.д. без номеров 2, Светлая, СОПК Энергия, ДСК Манчары 53, 55, 56, ДСК Наука – допуск бригады СМО для установки траверсы;

09:30-13:30 – Хатынг-Юряхское шоссе 37, 102/2, Хатынг-Юряхское шоссе 3 км 40, 36, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км 12/1, 24, 78, 86, 98, 106/3, 106/1, 128/1, 144/1, 144/7, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км 3/13, 70, 33, А-17, А29, 33/1, А35/1, А37, А40/1, 52/6А, 52/19, 38, 69, 65, 122/2, 128, 332, 144, 140/7, 144/6, 122/14, 122/11, 146/2, 116, 122/2, 124, 124/5, 128а, 132/3а, 118/14, 132/а, 144, 168/3, 168/2, Хатынг-Юряхское шоссе 8 км 2а, 4А, 6/2, 8Б, 8/2, 10/2, 18А, 6а, 58, 60, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км, район Металлобазы по Хатынг-Юряхскому шоссе, Кедровая 12, 1, 12, 25, 78, 82, 42, 50, 81, 61, 35а, 38/3, 88, 18/1, 19, 20, 25, 27, 30/1, 24, 35, 38/1, 47, 54, 56, 57, 58, 73, 80, пер. Георгиевский 9, 13, 14, 16, 15, Сибирская 6/1, 9, 10/4, 12, 18, 22, 22/2, 32, 35, Просторы тундры 20, 36/5, 50/7, 103, 44, 96, Берёзовая речка 2/4, 6/1, 9/7, 11/8, 50/2, 74/1, Хайа-Анна 18, 22, 88/2, 64, Северная, Сибирская 7, 15, 30/1, 28/1, 40/1, 34/1, 43/1, 32, 46, 50, 53, 63/1, 70/1, 71, 1/25, 81, 108/3, 75, 76, 89, 90/1, 91, 93, Центральная 5, СОТ Тайга-2, СОТ Зодчий-2, СОТ Солнышко, СОТ Автомобилист, Тайга-1, Таежная 32, 35, 45, 57/1, 55, 62, 64, 60, 74, 77, 84, Солнечная 2, 8, 8/1, 5, 3, 10/1, 18/3, 18/4, 11, 7, 18, 20/1, 30, 34/1, 18/4, 18/3, 30, 44/1, 55, пер. Георгиевский, СОТ Труд, СОТ Хаяна, СОТ Труд-1, СОТ Труд-2, СОТ Чайка, СОТ Тундра, Просторы Тундры 39, 41/2, 40, 52, 46, 58, 61/1, 67/1, 63/1, Березовая речка 36/2, 64, 67, 72, 74, 38, проезд Черемуховый, СОТ Сайка 59, СОТ Таврия-3, 2-я Дамба 56, Горная 10, СОПК Пламя 192Д, 255/1д, 252д, СОТ Сапс 1/5, СОТ Тундра 21д, Центральная 94, Южная 47, 46, Морозова 157, СОТ Заря, ДСК Механизатор 2, 14, 13Д, 29, 28, 35, 37, 42, 154, 160, 166/2, 43а, 150/2, 148/2, п/л Спутник, дачные кооперативы: Спутник-1, Спутник-2, Зеленая роща, Рассвет, Поляна, Луч, Просторы тундры 106/2, 123, ДСК Рассвет, Заречная 20, Центральная 2, 12, 19, 42/1, 43, 44, 48, 6, 118, ледник и колбасный цех по Вилюйский тракт 6 км, Вилюйский тракт 6 км 7а, 58, ледник-штольня «Таба» – допуск бригады СМО для установки траверсы, подключение КТП.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

24 января:

12:00-16:00 – Куду, Оргет, Быракан – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

12:00-16:00 – уч. Кюлят – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

00:00-04:00 – Хоро, Дюллюкю, Хомустах, Онхой, Май, Мейик, Трудовой, Кюлят, Далыр, Чапаев, Кырыкый, Магас, Ботулу, Кетердях, Сургулук, Нам, Балаганнах, Оросу, Тамалакан, Харбалах, Куду, Оргет, Быракан – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск».

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

24 января:

11:00-20:00 – Ярославский (будет запитан от РИП) – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

2 февраля:

10:00-18:00 – Батамай, Старая Мурья, Новая Мурья, Южная Нюя – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

24 января:

10:00-17:00 – Телиги, Даркылах, кратковременно на период оперативных переключений с. Нахара, Бырама – расчистка гололёдно-изморозевых образований;

27 января:

09:00-12:00 – Нижний Бестях (Администрация, район ДСУ, УО МВД, техникум, пенсионный фонд, кварталы 6, 11, 23, 24, 30, котельные «Холбос», «Новый ЛЭП») – ввод в работу нового оборудования;

10:00-16:00 – Дойдунцы – расчистка гололёдно-изморозевых образований;

13:00-17:00 – Майя (Самсонова 17/1, Майинская 13/2, 13/1, 19/1, 19/2, Степанова 26, музей, «Дьол туhулгэтэ», Детская поликлиника, «Теплопункт» – техническое обслуживание оборудования.

28 января:

11:00-17:00 – Табага, Телиги, Даркылах, Хочо, Бырама – ремонт ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

22-26 января:

13:00-18:00 – Тас-Юрях – электромонтажные работы по электроснабжению нового квартала на 38 участков.

24 января:

10:00-12:00 – Чернышевский (Озерная станция, дачи) – работы на КТП;

14:30-17:30 – Чернышевский (кв-л Энтузиастов 10, 11, 13, 15, ул. Мира 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, Снежная 2, 4, 6, 8, 9) – работы на КТП.

25 января:

14:30-17:30 – Чернышевский (дачи ул. Космонавтов, база ТЭС) – работы на КТП.

26 января:

10:00-10:30, 16:00-16:30 – Мирный (п. УСЛЭП, маг. «Андреевский») – оперативные переключения на ВЛ 10 кВ фидер 7;

10:00-16:00 – Мирный (ГСК Вираж, ГСК Сантехмонтаж, ГСК Аэронавигация, ГСК Витязь, ГСК Арылах, ГСК Буксир, ГСК 2002, гаражи Зарница, МС МЭП, вышка МТС (район 50 лет Октября), КТП-Пищепром. КТП-Малахит) – замена анкерной опоры;

14:10-18:00 – Чернышевский (контора рыбзавода, Озерная станция, маг. «Таис», метеостанция, кафе «Семья», пожарная часть №3, дачи, гаражи, квартал Авиапорта, ул. Гидростроителей 21, 23, 24, 26, Каландаришвили 15, Дзержинского 8) – замена опоры на ВЛ-6 кВ ф.Поселок-3, работы на ПС.

27 января:

14:00-15:00 – Светлый (ул. Дружба народов 3, 5, 7, 9, 11, 13, Гидростроителей 1, 2, 3, 4, 5, пожарная часть, пекарня, кафе, сбербанк, магазины, дом творчества) – для безопасного ввода в работу КЛ.

27-28 января:

13:00-17:00 – Тас-Юрях – строительство новой ЛЭП.

НАМСКИЙ РАЙОН:

27 января:

10:00-16:00 – 2-й Хомустах, уч. Воин, Тарагай Бэс, Юнер – расчистка гололёдно-изморозевых образований.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

26 января:

11:00-14:00 – Дикимдя, Энгольжа, Чукар, Мальжагар, Малыкай, Хаты, Хорула – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

11:00-18:00 – Хорула – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

25 января:

14:00-17:00 – Хоринцы, Балаганнах; кратковременно п. Заречный, Троицк, Солянка, местность Кресты, ЦРЛЭС, Нефтебаза (производство) – расчистка гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

25 января:

11:00-16:00 – Бетта, Далы, Элясин, (кратковременно в части с. Кептени) – расчистка гололёдно-изморозевых образований.

27 января:

10:00-16:00 – Соттинцы, Тумул, Ары-Тит – расчистка гололёдно-изморозевых образований.

УСТЬ-МАЙСКИЙ РАЙОН:

25-26 января:

В районе 9 часов и в период с 17 до 18 часов кратковременные ограничения электроснабжения в следующих населённых пунктах: Солнечный, Звездочка, Югоренок – оперативные переключения.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

24 января:

13:00-17:00 – Жемкон-1 (Восточная, Школьная. кот. Газстрой, часть ул. Молодежная) – работы на оборудовании.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.